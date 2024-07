Sage Geosystems s’associe au NREL et à l’Electrocentrale Bucuresti (ELCEN) de Roumanie pour mener une étude de faisabilité sur la décarbonisation du système de chauffage urbain de Bucarest

BUCAREST, Roumanie--(BUSINESS WIRE)--Sage Geosystems Inc. (Sage), société spécialisée dans la géothermie et le stockage de l’énergie, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Electrocentrale Bucuresti S.A. (ELCEN), principal producteur roumain d’énergie thermique et électrique à Bucarest. Ce partenariat permettra d’étudier comment l’énergie géothermique peut être mise en œuvre dans la ville de Bucarest pour remplacer une centrale thermique à base de combustibles fossiles par une source d’énergie alternative propre et fiable. Le premier projet produira jusqu’à 70 MW d’énergie thermique pour un quartier de Bucarest et, en cas de succès, sera étendu à d’autres projets et villes roumaines.

Sage s’appuiera sur sa technologie de système géothermique géopressurisé (GGS), qui a fait ses preuves sur le terrain et qui permet de maximiser la chaleur récoltée tout en minimisant les coûts. Une étude de faisabilité sera réalisée en partenariat avec le National Renewable Energy Laboratory (NREL).

« Sage est ravi de soutenir la transition de la Roumanie vers l’énergie propre et d’introduire des applications d’énergie géothermique dans sa capitale », déclare Cindy Taff, directrice générale et cofondatrice de Sage Geosystems. Lev Ring, président et cofondateur de Sage Geosystems, ajoute : « Nous sommes fiers d’être impliqués avec le NREL, le département américain de l’énergie (DOE) et le Partenariat pour la coopération transatlantique en matière d’énergie et de climat (P-TECC) et nous nous réjouissons des nombreux partenariats et avancées que nous développerons en Europe grâce à ce programme. »

Le directeur général d’ELCEN, Claudiu Crețu, a partagé lors du forum Profit Energy.en octobre 2023 que la société mènerait des études pour voir si elle peut utiliser la chaleur géothermique du sous-sol de Bucarest pour le chauffage centralisé de la capitale.

ELCEN produit actuellement 40 % de l’énergie thermique de la Roumanie et 90 % de celle de Bucarest pour le chauffage urbain, et la mise en œuvre d’une source d’énergie renouvelable telle que la géothermie réduirait considérablement les émissions de carbone dans toute la ville et le pays.

À propos de Sage Geosystems Inc.

Sage Geosystems a été fondée en 2020 et développe des technologies de stockage d’énergie et de charge de base géothermique dans les profondeurs de la terre. L’équipe de Sage Geosystems compte plus de 150 années combinées dans l’industrie du pétrole et du gaz, avec une expérience dans la réalisation de projets majeurs, notamment en eaux profondes, dans l’Arctique et dans les schistes non conventionnels. Le siège de la société se trouve à Houston, au Texas. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.sagegeosystems.com.

À propos d’Electrocentrale Bucuresti S.A.

ELCEN est à la fois un producteur d’électricité et un producteur d’énergie thermique. Il s’agit du plus grand producteur d’énergie thermique (chaleur) à Bucarest, en Roumanie, ainsi qu’à l’échelle nationale. Fondée en 2002, ELCEN est une filiale de Termoelectrica S.A.

