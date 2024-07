CSC et Palo Alto Networks unissent leurs forces pour renforcer la sécurité des domaines pour les utilisateurs de Cortex XSOAR, XSIAM et XPANSE et les clients de sociétés d'enregistrement de domaines CSC

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--CSC, une société d'enregistrement de domaines de qualité entreprise et un chef de file de l’atténuation des menaces liées à la sécurité des domaines, des systèmes de noms de domaine (DNS) et des marques numériques, annonce aujourd’hui une collaboration technique avec Palo Alto Networks afin de renforcer la sécurité des domaines pour les utilisateurs des solutions Cortex XSOAR, XSIAM et XPANSE de Palo Alto Network et pour les clients de sociétés d'enregistrement de domaines CSC. Dans le cadre de cette collaboration, CSC utilisera les données de portefeuille de noms de domaine, DNS et Secure Sockets Layer (SSL), en conjonction avec la veille et les capacités au sein de Cortex, pour contextualiser les risques et faciliter l'atténuation des menaces.

Ce nouveau pack d'intégration pour notre interface de programmation d'applications (API) CSCDomainManager℠ est maintenant disponible en téléchargement sur la place de marché Cortex. Dans le cadre de la relation, les clients communs de Cortex et de CSC bénéficient également d'un package défini et gratuit de blocages contre le phishing de noms de domaine et d'URL qui ciblent les portefeuilles de noms de domaine d'entreprise. Cette approche aidera à protéger les clients contre les vecteurs de menaces ciblant leurs marques en ligne, en renforçant leur posture de sécurité globale.

« Compte tenu des menaces croissantes auxquelles sont confrontées les entreprises et leurs consommateurs en raison de l’usurpation d’identité de marque et d’autres problèmes de sécurité DNS, nous sommes ravis d’étendre facilement les ensembles de données et les solutions robustes de CSC à nos clients grâce à leurs produits Cortex existants. S'attaquer aux acteurs malveillants à la racine par le biais de blocages et assurer une sécurité DNS appropriée pour prévenir les détournements et autres risques sont des mesures proactives puissantes pour prévenir les incidents de sécurité », déclare Andrew Scott, directeur des produits, Palo Alto Networks.

« CSC détecte les menaces de domaine, les abus de marque et de DNS en ligne et les fraudes afin de protéger les entreprises contre les cyberattaques causées par des domaines compromis ou frauduleux », déclare Mark Calandra, président de la division Digital Brand Services de CSC. « Notre inclusion sur la place de marché Cortex témoigne de nos capacités et de notre connaissance approfondie de l'écosystème de la sécurité des domaines et renforce la visibilité de nos services en s’intégrant de manière transparente dans le workflow des utilisateurs axés sur l’optimisation de leur approche en matière de cybersécurité. »

« Dans l'écosystème actuel de la cybersécurité en constante évolution, l’intégration de mesures solides de sécurité des domaines et de protection des marques n’est pas seulement une nécessité, mais un impératif stratégique. Notre collaboration avec Palo Alto Networks illustre notre engagement à mettre en place une posture de sécurité globale qui réponde aux menaces mixtes auxquelles nos clients sont confrontés », déclare Ihab Shraim, chief technology officer, Digital Brand Services, CSC. « En tirant parti de la veille et des capacités avancées, nous donnons aux entreprises les moyens de se défendre de manière proactive contre les cybermenaces liées au domaine et de garantir l’intégrité de leur présence en tant que marque numérique. »

Avantages clés de l'intégration de CSC et de Cortex :

Cortex XSOAR : automatise la détection des menaces et la réponse aux incidents, simplifiant la gestion de la sécurité liée au domaine.

automatise la détection des menaces et la réponse aux incidents, simplifiant la gestion de la sécurité liée au domaine. Cortex XSIAM : analyse les données pour identifier les vulnérabilités et améliorer les stratégies proactives d'atténuation des menaces.

analyse les données pour identifier les vulnérabilités et améliorer les stratégies proactives d'atténuation des menaces. Cortex XPANSE : fournit une visibilité et sécurise les actifs liés à internet, améliorant ainsi la détection des domaines vulnérables.

fournit une visibilité et sécurise les actifs liés à internet, améliorant ainsi la détection des domaines vulnérables. CSC Enhanced Domain Registrar Security : renforce les défenses contre les détournements, le phishing et les cybermenaces. Implémente une surveillance continue pour se protéger contre l'évolution des menaces de sécurité du domaine.

Ce partenariat souligne l'engagement de CSC et de Palo Alto Networks à fournir des solutions de sécurité de pointe, assurant la sécurité et l'intégrité des actifs numériques pour leurs clients.

À propos de CSC

CSC est le fournisseur de confiance de solutions de sécurité et de veille des entreprises Forbes Global 2000 et 100 100 Best Global Brands (Interbrand®) spécialisé dans la sécurité et la gestion des domaines, ainsi que dans la protection des marques numériques et anti-fraude. Alors que les entreprises mondiales réalisent des investissements importants dans leur stratégie de sécurité, notre plateforme DomainSec℠ peut les aider à comprendre les oublis de cybersécurité qui existent et les aider à sécuriser leurs actifs numériques et leurs marques en ligne. En tirant parti de la technologie propriétaire de CSC, les entreprises peuvent consolider leur stratégie de sécurité pour se protéger contre les vecteurs de cybermenaces ciblant leurs actifs en ligne et la réputation de leur marque, ce qui les aide à éviter des pertes de revenus dévastatrices. CSC fournit également une protection en ligne de la marque, combinant activités de surveillance et d’exécution, avec une vision multidimensionnelle des diverses menaces en dehors du pare-feu ciblant des domaines spécifiques. Des services de protection contre la fraude qui luttent contre le phishing dès les premiers stades de l'attaque complètent nos solutions. Basé à Wilmington, dans le Delaware, aux États-Unis, depuis 1899, CSC possède des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. CSC est une entreprise répondant aux attentes de ses clients aux quatre coins du globe, en s'appuyant sur des experts dans chaque secteur couvert par la société. Rendez-vous sur cscdbs.com.

À propos de Palo Alto Networks

Palo Alto Networks est le chef de file mondial de la cybersécurité. Nous innovons pour dépasser les cybermenaces, afin que les entreprises puissent adopter la technologie en toute confiance. Nous fournissons une cybersécurité de nouvelle génération à des milliers de clients dans le monde, dans tous les secteurs. Nos plateformes et services de cybersécurité sont soutenus par une veille avancée sur les menaces et renforcés par une automatisation optimale. Qu'il s'agisse de déployer nos produits pour permettre l'entreprise Zero Trust, de répondre à un incident de sécurité ou de s'associer pour obtenir de meilleurs résultats en matière de sécurité grâce à un écosystème de partenaires de classe mondiale, nous nous engageons à faire en sorte que chaque jour soit plus sûr que le précédent. C'est ce qui fait de nous le partenaire de choix en matière de cybersécurité.

Chez Palo Alto Networks, nous nous engageons à rassembler les meilleures personnes au service de notre mission, nous sommes donc également fiers d'être le lieu de travail de choix en matière de cybersécurité, reconnu au palmarès Most Loved Workplaces de Newsweek (2023, 2022, 2021), avec un score de 100 sur l'indice d'égalité des personnes handicapées (2023, 2022) et HRC Best Places for LGBTQ+ Equality (2022). Pour de plus amples informations, visitez www.paloaltonetworks.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.