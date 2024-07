McAfee e Samsung estendem sua parceria pelo 10º ano, expandindo a proteção on-line com tecnologia de IA para clientes da Samsung no mundo todo pela Galaxy Store

McAfee and Samsung Extend Partnership for 10th Year, Expand AI-Powered Online Protection for Samsung Customers Around the Globe via Galaxy Store (Photo: Business Wire)

SAN JOSÉ (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A McAfee Corp., empresa líder mundial em proteção on-line, anunciou hoje a extensão de sua parceria de 10 anos com a Samsung, que permite uma melhor proteção contra ameaças on-line à privacidade, identidade e informações pessoais dos consumidores.

Agora, os dispositivos móveis da Samsung, incluindo o Galaxy S24 Ultra, o Galaxy S24, o Galaxy S24+, a série Galaxy Tab S9, o Galaxy Z Flip6 e o Galaxy Z Fold6, vêm com a Galaxy Store instalada de fábrica. É aqui que os usuários podem baixar e usar o aplicativo McAfee Security*, que inclui o McAfee Scam Protection™, a tecnologia de inteligência artificial (IA) patenteada da empresa, capaz de identificar e alertar automaticamente ao detectar um URL perigoso nas mensagens de texto recebidas. Ele também bloqueia de maneira proativa sites de risco se você clicar acidentalmente em um link fraudulento em um texto, e-mail, publicação na rede social e muito mais.

Além de estar disponível em telefones e tablets Galaxy, o McAfee Security agora pode ser comprado por clientes de 98 mercados por meio da Galaxy Store. Os consumidores podem comprar e instalar o aplicativo em seus dispositivos móveis Samsung sem dificuldades, garantindo uma proteção on-line ininterrupta. Isso é particularmente importante em um momento em que, com o aumento da IA, os cibercriminosos estão criando golpes mais convincentes e personalizados em escala, tornando mais difícil do que nunca para os consumidores saberem em qual conteúdo confiar: 50% dos usuários de telefones celulares dizem que a IA tornou mais difícil para eles identificar golpes on-line e 39% das pessoas entrevistadas admitem ter clicado em mensagens de texto fraudulentas, como uma mensagem suspeita de um número desconhecido ou uma mensagem falsa de entrega de um produto.**

Esses recursos também ajudam a atender às principais preocupações dos consumidores: de acordo com a recente Pesquisa sobre ameaças móveis da McAfee, 90% das pessoas no mundo inteiro estão preocupadas com a proteção de sua privacidade e identidade on-line ao usar o telefone celular. Para combater ainda mais essa preocupação na era da IA, os dispositivos Galaxy mais recentes também vêm equipados com configurações de Inteligência Avançada***, oferecendo aos usuários controle total sobre o quanto permitem que seus dados melhorem as experiências de IA, desativando o processamento de dados on-line.

“Nossa parceria contínua com a Samsung nos ajuda a fazer o que mais importa: proteger mais pessoas para que elas possam viver suas vidas on-line com confiança”, disse Pedro Gutierrez, vice-presidente sênior da McAfee. “Com a introdução da nova experiência de IA móvel da Samsung e o foco contínuo da McAfee no uso de IA para combater golpes de IA, estamos felizes em continuar nossa parceria.”

Os dispositivos Samsung Galaxy, incluindo a série Galaxy S24, a série Galaxy Tab S9, o Galaxy Z Flip6 e o Galaxy Z Fold6, agora oferecem o McAfee Security com McAfee Scam Protection™ disponível a um preço especial por meio do aplicativo Galaxy Store instalado de fábrica. Essa grande variedade de dispositivos disponíveis com as soluções de proteção on-line da McAfee ajuda a oferecer aos usuários uma proteção abrangente contra as ameaças on-line em constante evolução.

Sobre a McAfee

A McAfee Corp. é líder mundial em proteção on-line para consumidores. Com foco na proteção das pessoas, e não apenas dos dispositivos, as soluções para consumidores da McAfee se adaptam às necessidades dos usuários em um mundo sempre on-line, permitindo viver com segurança por meio de soluções integradas e intuitivas que protegem suas famílias, comunidades e empresas com a segurança certa no momento certo. Para mais informações, acesse https://www.mcafee.com.

* O aplicativo McAfee Security disponível na Samsung Galaxy Store é o McAfee Total Protection™, que inclui o McAfee Scam Protection, a poderosa tecnologia patenteada de inteligência artificial (IA) da McAfee que protege contra o aumento de golpes de phishing gerados por IA.

** Pesquisa sobre ameaças móveis da McAfee, realizada em fevereiro de 2024 pela empresa de pesquisa de mercado MSI-ACI com 4.032 pessoas adultas de sete países: Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Austrália, Índia e Japão.

*** É necessário fazer login na conta Samsung. As configurações de Inteligência Avançada que impedem o acesso ao servidor limitarão a funcionalidade de alguns recursos de IA. Independentemente do acesso ao servidor, a Samsung não salva os dados de entrada ou saída do usuário. Termos diferentes podem se aplicar aos recursos de IA fornecidos por terceiros.

