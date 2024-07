LambdaTest s'intègre à Netlify pour améliorer les flux de travail des développeurs

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LambdaTest, une plateforme de test unifiée basée sur le cloud, annonce son partenariat avec Netlify, la plateforme indispensable aux entreprises qui souhaitent créer des sites web, des boutiques de commerce électronique et des applications web dynamiques et très performants. Cette collaboration vise à améliorer les capacités de test des développeurs, ce qui leur permet de livrer rapidement des applications web de qualité.

LambdaTest offre aux développeurs une liste exhaustive de solutions de test basées sur le cloud, notamment des tests de compatibilité entre navigateurs, des tests d'automatisation de sites Web et d'applications, et des tests de dispositifs réels. Les utilisateurs de Netlify peuvent facilement intégrer les tests dans leurs flux de déploiement continu et assurer des tests complets de leurs applications web avant le déploiement grâce à l'intégration avec LambdaTest.

Mayank Bhola, cofondateur et chef de produit chez LambdaTest, a déclaré : « Pour les développeurs qui se battent pour fournir des applications web stables et sécurisées, l'intégration entre LambdaTest et Netlify représente une avancée de taille. En profitant de cette intégration, les développeurs peuvent bénéficier des processus de déploiement sans faille de Netlify et des capacités de test robustes de LambdaTest, assurer la fiabilité et la qualité de leurs applications dans tous les environnements et sur tous les appareils. »

L'écosystème Netlify a maintenant LambdaTest facilement intégré, permettant aux développeurs d'accéder à une plateforme globale pour tester les applications web directement à partir de leurs pipelines de déploiement. Les flux de travail fonctionnent mieux et les déploiements sont plus rapides grâce à cette intégration, ce qui évite de devoir gérer des configurations complexes ou de basculer entre plusieurs outils.

Steven Larsen, vice-président, partenariats et écosystèmes chez Netlify, a déclaré : « Nous sommes heureux de collaborer avec LambdaTest pour offrir à nos utilisateurs de meilleures solutions de test. Grâce à cette intégration, les développeurs peuvent accélérer considérablement leurs cycles de développement sans sacrifier la qualité. Cette intégration vient en appui à la mission de Netlify, qui consiste à fournir aux développeurs les outils et le soutien dont ils ont besoin pour développer et exécuter efficacement des applications Web qualitatives. »

L'intégration entre Netlify et LambdaTest est désormais disponible pour tous les utilisateurs ; elle apporte aux développeurs une solution complète pour tester et déployer des applications web en toute confiance.

Pour en savoir plus sur l’intégration, veuillez consulter le site ci-après : https://www.lambdatest.com/support/docs/netlify-integration-with-lambdatest/

À propos de LambdaTest

LambdaTest est un environnement d'exécution d'entreprise intelligent et omnicanal qui permet aux entreprises de réduire drastiquement les délais de mise sur le marché grâce à l'orchestration des tests juste-à-temps (JAT), en garantissant des versions qualitatives et une transition numérique accélérée. Plus de 10 000 clients et plus de 2 millions d’utilisateurs dans 130 pays font confiance à LambdaTest pour leurs besoins de test.

Browser & App Testing Cloud permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs différents, appareils réels et environnements de systèmes d'exploitation.

HyperExecute aide les clients à exécuter et à orchestrer des grilles de test dans le cloud pour n'importe quel framework et langage de programmation à une vitesse phénoménale afin de réduire le temps alloué aux tests de qualité et d'aider les développeurs à créer des logiciels dans les meilleurs délais.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter : https://lambdatest.com

À propos de Netlify

Netlify est la plateforme qui permet aux entreprises de créer des sites web, des boutiques de commerce électronique et des applications web performants et dynamiques. En réunissant un vaste écosystème de technologies, de services et d'API en un seul flux de travail, Netlify permet aux équipes d'atteindre de nouveaux niveaux de productivité, tout en économisant du temps et de l'argent.

Avec plus de 5M de développeurs et plus de 475 entreprises clientes, Netlify est le créateur du mouvement Jamstack, qui rassemble tous les frameworks web modernes, les fonctions sans serveur et l'edge computing en une seule plateforme pour offrir des expériences utilisateur imbattables, répondant aux besoins des développeurs, des architectes et des marketeurs.

Pour plus d’informations, visitez https://www.netlify.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.