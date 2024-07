Sage Geosystems werkt samen met NREL en Electrocentrale Bucuresti (ELCEN) van Roemenië om een haalbaarheidsstudie te voeren in verband met het koolstofvrij maken van het districtverwarmingssysteem in Boekarest

BOEKAREST, Roemenië--(BUSINESS WIRE)--Sage Geosystems Inc. (Sage), een bedrijf gespecialiseerd in het opwekken van geothermische energie en energieopslag, maakte vandaag bekend dat het gaat samenwerken met Electrocentrale Bucuresti S.A. (ELCEN), de vooraanstaande Roemeense producent van thermische energie en elektriciteit in Boekarest. Dit partnerschap zal verkennen hoe geothermische energie in de stad Boekarest geïmplementeerd kan worden om een verwarmingsinstallatie op basis van fossiele brandstof te vervangen door een schone, betrouwbare alternatieve energiebron. Het eerste project zal tot 70MW thermisch vermogen opwekken voor een district in Boekarest. Als het project succes heeft, wordt het naar andere Roemeense projecten en steden uitgebreid.

Sage zal beroep doen op haar bewezen GGS-technologie (Geopressured Geothermal System), die de gewonnen warmte maximaliseert en de kosten minimaliseert. In samenwerking met de NREL (National Renewable Energy Laboratory) wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

“Sage is opgetogen de overgang van Roemenië naar schone energie te steunen en toepassingen van geothermische energie aan de hoofdstad van het land voor te stellen,” zegt Cindy Taff, CEO en medeoprichtster van Sage Geosystems. Lev Ring, voorzitter en medeoprichter van Sage Geosystems, voegt hieraan toe: “We zijn er trots op dat we mogen samenwerken met NREL, de Amerikaanse DOE (U.S. Department of Energy) en de P-TECC (Partnership for Transatlantic Energy & Climate Cooperation). We kijken alvast uit naar de vele partnerschappen en vorderingen die we in Europa dankzij dit programma zullen ontwikkelen.”

Claudiu Crețu, algemeen directeur van ELCEN, maakte tijdens het Profit Energy.forum in oktober 2023 bekend dat het bedrijf studies zou uitvoeren om na te gaan of het de geothermische warmte aanwezig in de ondergrond van Boekarest kan aanwenden voor de gecentraliseerde verwarming van de hoofdstad.

ELCEN produceert momenteel 40 procent van de warmte-energie van Roemenië en 90 procent van de warmte-energie van Boekarest voor de verwarming van districten. Het implementeren van een hernieuwbare energiebron zoals geothermische energie zou de koolstofuitstoot van de stad en van het hele land aanzienlijk verminderen.

Voor meer informatie gaat u naar www.sagegeosystems.com.

Over Sage Geosystems Inc.

Sage Geosystems werd in 2020 opgericht en ontwikkelt technologieën voor energieopslag en geothermische basislast diep onder de grond. Het team van Sage Geosystems kan prat gaan op in totaal meer dan 150 jaar expertise in de olie- en gasindustrie, met ervaring dankzij het verwezenlijken van grote projecten zoals Deepwater, Arctic en Unconventional shales. De hoofdzetel van het bedrijf is gevestigd in Houston, Texas. Voor meer informatie gaat u naar www.sagegeosystems.com.

Over Electrocentrale Bucuresti S.A.

ELCEN produceert zowel elektriciteit als warmte-energie. Het is de grootste producent van thermische (warmte-) energie van Boekarest in Romanië en van het hele land. ELCEN werd in 2002 opgericht en is een dochteronderneming van Termoelectrica S.A.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.