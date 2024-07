eNor Escolhe Matera Para Fornecer Pagamentos Internacionais Sem Interrupções

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Matera, uma dos principais fornecedores de software bancário anunciou hoje uma parceria com eNor Securities, uma fintech que oferece uma bolsa de investimentos para ativos digitais e um mercado para ativos tokenizados. Este acordo permitirá à eNor fornecer pagamentos internacionais sem interrupções, de moedas fiduciárias para bitcoin e stablecoins. Esta nova parceria com a Matera é mais do que uma atualização tecnológica — é um passo rumo ao futuro, onde moedas fiduciárias e digitais coexistem.

Há mais de 30 anos, a Matera tem sido um fornecedor confiável de soluções tecnológicas para fintechs e instituições financeiras. A solução de pagamentos instantâneos Pix da empresa processa mais de 5 bilhões de transações por ano para mais de 230 bancos e fintechs, incluindo dois dos três maiores bancos do mundo e mais de um terço de todos os bancos no Brasil. Quase metade dessas transações é iniciada utilizando a tecnologia de pagamento por QR Code.

Regulada pela inovadora Lei Bitcoin e Lei de Emissão de Ativos Digitais de El Salvador, a eNor Securities oferece uma variedade de serviços, desde custódia de Bitcoin até tokenização de ativos. O compromisso da eNor com a gestão de ativos digitais atende às crescentes necessidades de uma clientela internacional e diversificada, refletindo o crescente interesse em finanças digitais.

“Ao fazer parceria com a eNor, a Matera está avançando no desenvolvimento de um ecossistema de pagamentos global mais inovador. Ativos tokenizados e tecnologia baseada em blockchain impulsionarão o futuro das finanças – desde investimentos até pagamentos internacionais,” disse Carlos Netto, Co-fundador e CEO da Matera. “Juntamente com a eNor, esperamos redefinir o que é possível no mundo das moedas digitais.”

"Este é um marco emocionante para a eNor e a Matera, e exemplifica um ecossistema financeiro em evolução onde pagamentos tokenizados são a norma," disse Rodrigo Mendes, CEO da eNor. "Na eNor, acreditamos em um mundo que promove uma economia global mais inclusiva e eficiente, e nossa parceria com a Matera nos ajudará a fazer um progresso significativo em direção a essa missão."

A combinação dinâmica da eNor e da Matera capitaliza em diversos benefícios estratégicos, incluindo:

As políticas favoráveis às criptomoedas de El Salvador criam um cenário ideal para a inovação em finanças digitais.

As tecnologias Digital Twin, QR Code Payment e Wallet-as-a-Service da Matera trabalham em conjunto para facilitar transações sem fricções, alinhando-se a protocolos universais que atendem tanto a bancos quanto a fintechs.

A rigorosa licença e conformidade da eNor com os padrões de KYC/AML e regras de viagem de dinheiro garantem operações seguras e transparentes.

Com a tecnologia da Matera, a eNor pode integrar-se de forma perfeita com bancos e fintechs no mesmo ecossistema, criando assim um proxy de pagamento tokenizado global.

Essa solução estará disponível para os clientes corporativos e de varejo da eNor a partir de setembro.

Sobre a Matera

A Matera é um fornecedor confiável de soluções tecnológicas para instituições financeiras. Com mais de 30 anos de experiência e uma equipe de mais de 1.000 profissionais, a Matera possui vasta expertise em Core Banking, Pagamentos Instantâneos e Pagamentos por QR Code. Dois dos três maiores bancos globais, três dos dez maiores bancos dos EUA e um terço de todos os bancos no Brasil confiam na Matera. A Matera opera tanto no Brasil quanto na América do Norte. Para saber mais, visite: www.matera.com.

Sobre a eNor

A eNor Securities é uma bolsa de investimentos para ativos digitais focada em Ativos do Mundo Real. A eNor é regulamentada e tem sede em El Salvador, sendo pioneira em mercados de capitais digitais e tokenizados, oferecendo todos os serviços regulamentados relacionados à custódia, estruturação e distribuição para clientes em todo o mundo. A empresa é parte da OR Corporation e administra a E-Grains, emissora da primeira oferta pública de commodities tokenizadas por meio do Token $ESOY. Para saber mais, visite https://enorsecurities.com.