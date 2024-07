L&T Technology Services et SymphonyAI s’associent pour offrir à des clients internationaux une transformation commerciale basée sur l’IA grâce à Apex Enterprise Copilot

BANGALORE, Inde et PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE : 540115, NSE : LTTS), un des leaders mondiaux de l’ingénierie numérique et de la R&D, et SymphonyAI, un des leaders des produits SaaS d’IA prédictive et générative pour l’entreprise, ont annoncé aujourd’hui qu’ils s’associaient pour apporter aux entreprises du monde entier des opérations d’IA transformatrices. Ces solutions sont fournies par SymphonyAI Apex Service Management, une plateforme de gestion des services informatiques/d’entreprise (ITSM/ESM) basée sur l’IA prédictive et générative, et par Apex Enterprise Copilot, afin de stimuler la productivité, simplifier le travail et créer des expériences agréables pour les utilisateurs finaux, les analystes et les dirigeants.

Ce partenariat a déjà déployé Apex Service Management basé sur l’IA pour un client commun dont les solutions centrées sur le logiciel et basées sur le cloud fournissent des expériences de médias de haute qualité à travers des services linéaires, à la demande et OTT. Ce client commun bénéficie de la combinaison de sa relation de longue date avec L&T Technology Services (LTTS) et de la facilité d’adoption d’Apex IT Service Management, de son faible coût total de possession et de son intégration basée sur l’API avec des applications tierces. Apex Information Technology Service Management, fonctionnant avec la plateforme d’IA prédictive et générative primée Eureka de SymphonyAI, offre des capacités de gestion de systèmes d’entreprise réactives, efficaces et efficientes avec une architecture légère permettant de déployer de nouveaux services et de résoudre les demandes de service jusqu’à 50 % plus rapidement grâce à l’IA générative. En remplaçant son ancien système ITSM, le client réduira ses coûts d’exploitation, augmentera la productivité de ses centaines d’analystes et obtiendra un retour sur investissement rapide grâce à la possibilité de configurer et d’ingérer rapidement les opérations, les enregistrements et les SLA des clients existants.

« L’expérience éprouvée de L&T Technology Services en matière d’expertise-conseil approfondie dans le domaine et de leadership multivertical sur le marché nous a permis de nous imposer en tant que partenaire de confiance en matière de transformation numérique pour les entreprises mondiales du classement Fortune 500. La synergie avec les CoPilot de SymphonyAI et la plateforme innovante de gestion des services offre aux clients communs un retour sur investissement rapide et prédictif grâce à une plateforme d’entreprise transformatrice », déclare Alind Saxena, directeur exécutif et président chargé de la mobilité et la technologie chez L&T Technology Services. « Nous sommes ravis de fournir des solutions flexibles, puissantes et configurables à nos clients du monde entier. »

« La valeur combinée de SymphonyAI et de L&T Technology Services offre aux clients de multiples industries les puissants avantages de la transformation numérique avec une IA prédictive et générative de premier plan », déclare Kumar Abhimanyu, vice-président principal et responsable mondial des partenariats stratégiques chez SymphonyAI. « Avec une expertise approfondie du domaine et une spécialisation dans la résolution des problèmes commerciaux du monde réel avec une IA avancée, ce partenariat offre des avantages uniques aux organisations innovantes du monde entier. »

« SymphonyAI continue d’investir agressivement dans l’extension du leadership et de l’innovation de l’industrie par l’intermédiaire de sa plateforme Apex et l’Enterprise Copilot basé sur l’IA générative. Ils offrent tous deux des améliorations majeures pour les équipes déployant de nouveaux services et fournissant un libre-service transparent aux utilisateurs finaux », déclare Satyen Vyas, président de la division informatique d’entreprise de SymphonyAI. « Nous sommes heureux de nous associer à LTTS et de tirer parti de leurs dernières innovations de pointe basées sur l’IA pour offrir aux clients une gestion des services informatiques et d’entreprise facile à utiliser, intuitive, rapide et rentable, ainsi qu’une automatisation des flux de travail pour améliorer considérablement la productivité, le retour sur investissement et la satisfaction des utilisateurs. »

À propos de SymphonyAI

SymphonyAI est une société SaaS d’IA d’entreprise de premier plan pour la transformation numérique dans les secteurs verticaux de croissance les plus critiques et les plus résilients, notamment la vente au détail, les biens de consommation emballés, la finance, la fabrication, les médias et la gestion des services informatiques et d’entreprise. Les secteurs verticaux de SymphonyAI comptent de nombreuses entreprises de premier plan parmi leurs clients. Depuis sa fondation en 2017, SymphonyAI a connu une croissance rapide pour atteindre 3 000 leaders, scientifiques des données et autres professionnels talentueux. SymphonyAI, Partenaire Microsoft de l’année 2024 pour la transformation des affaires et l’innovation dans l’IA, est une société de SAIGroup soutenue par un engagement d’un milliard de dollars de l’entrepreneur à succès et philanthrope Romesh Wadhwani. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.symphonyai.com.

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro Limited qui se concentre sur les services d’ingénierie et de R&D (ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et d’essai tout au long du cycle de vie du développement des produits et des processus. Nous comptons parmi nos clients 69 entreprises figurant au classement Fortune 500 et 57 des plus grandes sociétés d’ER&D au monde, dans les secteurs des produits industriels, des appareils médicaux, des transports, des télécommunications et de la high-tech, ainsi que des industries de transformation. Basés en Inde, nous comptons plus de 23 550 employés répartis dans 22 centres de conception mondiaux, 30 bureaux de vente mondiaux et 108 laboratoires d’innovation au 30 juin 2024. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.LTTS.com/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.