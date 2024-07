Textron Aviation and Gama Aviation (UK) Limited tekenen een vliegtuigdeal voor drie Beechcraft King Air 360C's om levensreddende luchtambulancediensten te leveren in Schotland

The deal, inked at the Farnborough International Airshow (FIA), modernizes Gama Aviation’s fleet and supports the mission of the Scottish Ambulance Service (Photo: Business Wire)

The deal, inked at the Farnborough International Airshow (FIA), modernizes Gama Aviation’s fleet and supports the mission of the Scottish Ambulance Service (Photo: Business Wire)

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., een bedrijf van Textron Inc. (NYSE: TXT), heeft vandaag een overeenkomst aangekondigd met Gama Aviation (UK) Limited voor de aankoop van drie met vrachtdeuren uitgeruste Beechcraft King Air 360C-vliegtuigen die naar verwachting in 2025 worden geleverd. De deal, getekend op de Farnborough International Airshow (FIA), moderniseert de vloot van Gama Aviation en ondersteunt de missie van de Scottish Ambulance Service (SAS).

"Doordat een breed scala aan essentiële gezondheidszorgdiensten geleverd wordt aan regionale, landelijke en afgelegen gemeenschappen, vereist de missie van de Scottish Air Ambulance 24 uur per dag, zeven dagen per week operationele beschikbaarheid," aldus Bob Gibbs, Vice President, Special Mission Sales, Textron Aviation. "Dat we de leverancier van keuze blijven voor noodhulpdiensten in Schotland is een bewijs van de prestaties van de King Air wanneer elke seconde telt."

De SAS voorziet het vasteland van Schotland en haar eilanden van een nationale luchtambulancedienst. De SAS is de enige volledig door de overheid gefinancierde luchtambulancedienst in het Verenigd Koninkrijk en levert een onschatbare hulpbron aan het publiek van Schotland.

Gama Aviation levert al meer dan 30 jaar luchtambulancediensten aan de SAS, waarbij de King Air de steunpilaar is van de vloot met vaste vleugels van het bedrijf. Samen levert de SAS de klinische bemanning, terwijl het vliegtuig, de bemanning (piloten) en de technische ondersteuning door Gama Aviation worden geleverd op basis van een beheerde service.

"Ons team heeft nauw samengewerkt met de experts van Textron Aviation om de Beechcraft King Air 360C's te specificeren voor ons onlangs toegekende contract in Schotland," verklaarde Marwan Khalek, Group CEO, Gama Aviation. “Strategisch gezien is de KA360C een schot in de roos, met goede, directe operationele kosten en vluchtprestaties met een zeer schaalbaar missieplatform dat we bij Gama Aviation zullen aanpassen. Het voltooide vliegtuig zal bij ingebruikname een substantiële stap vooruit betekenen in de levering van pre- en intra-ziekenhuiszorg voor de mensen in Schotland.”

Eindeloze mogelijkheden voor speciale missies

Wanneer overheids-, militaire en commerciële klanten luchtoplossingen willen voor kritieke missies, wenden ze zich tot Textron Aviation. De luchtvaartoplossingen van het bedrijf bieden de hoge prestaties en vluchteigenschappen die nodig zijn om de unieke uitdagingen van speciale missies aan te pakken. Met ongeëvenaarde kwaliteit, veelzijdigheid en lage operationele kosten zijn Textron Aviation-producten ideaal voor luchtambulance; inlichtingen, bewaking en verkenning (ISR); nutsvervoer; luchtopname; vluchtinspectie; training en een aantal andere speciale activiteiten.

