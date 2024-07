i2c Inc. annonce un partenariat stratégique avec Beyon Money Business pour le lancement d'un programme de corporate cards

REDWOOD CITY, Californie--(BUSINESS WIRE)--i2c Inc., un fournisseur de premier plan de solutions bancaires et de paiement numériques, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Beyon Money Business, une nouvelle entreprise verticale offrant des solutions financières numériques pour les PME et les grandes entreprises, afin de lancer un programme avancé de corporate cards adapté au secteur des petites et moyennes entreprises. Le programme sera disponible au Bahreïn dans un premier temps et à l’avenir dans tous les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

S'appuyant sur la technologie SaaS modulaire d'i2c, le programme Beyon Money Business souligne son engagement en faveur de produits financiers flexibles et de la modernisation des méthodes de gestion des dépenses des entreprises grâce à des fonctionnalités et à des dispositifs de sécurité optimisés, tels que la sécurité 3D pour les transactions de commerce électronique.

Le lancement de Beyon Money Business répond directement au besoin croissant d'outils financiers spécialisés destinés aux entreprises. Grâce à la souplesse de la plateforme bancaire et de paiement d'i2c, qui permet de développer une solution sophistiquée de gestion des dépenses, Beyon Money Business permet à ses clients de contrôler leurs opérations financières avec aisance, sécurité et efficacité.

« Le lancement du programme de corporate cards de Beyon Money Business s'inscrit dans le cadre de nos efforts globaux visant à fournir une infrastructure qui soutienne et accélère la croissance et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise », a déclaré Serena Smith, Chief Client Officer d'i2c. « Ce lancement est un excellent exemple de la façon dont notre réseau étendu et nos certifications avec les principales marques de cartes garantissent une accessibilité régionale large et fluide. »

À propos d'i2c Inc.

i2c est un fournisseur mondial de solutions de paiement et de services bancaires hautement configurables. Avec la technologie exclusive « d’assemblage de blocs » d’i2c, les clients peuvent facilement créer et gérer un ensemble complet de solutions de crédit, de débit, de prépaiement, de prêt et autres, et ce, rapidement et à moindre coût. i2c offre une flexibilité, une agilité, une sécurité et une fiabilité inégalées à partir d’une seule et même plateforme SaaS d’envergure mondiale. Fondée en 2001 et basée dans la Silicon Valley, la technologie de nouvelle génération d’i2c prend en charge des millions d’utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires, couvrant tous les fuseaux horaires. Pour en savoir plus, consultez www.i2cinc.com et suivez-nous sur @i2cinc.

À propos de Beyon Money

Beyon Money, qui fait partie du groupe Beyon, est une super application financière basée au Royaume de Bahreïn. Beyon Money vous donne accès à un ensemble de services financiers et d'offres, allant des cartes prépayées acceptées dans le monde entier et offrant des avantages incomparables, aux services de transfert de fonds internationaux aux taux les plus compétitifs et aux modes de livraison les plus sûrs. Grâce à son offre Flexi Invest, les clients de Beyon Money obtiennent des bénéfices sur leurs liquidités sans aucune limite.

Beyon Money est une solution complète pour gérer votre argent de manière simple, sûre et transparente. www.beyonmoney.com.

