Telenor Denmark ouvre une nouvelle ère dans l’innovation sans fil avec CSG

COPENHAGUE, Danemark--(BUSINESS WIRE)--Telenor Denmark, deuxième opérateur mobile sur le marché danois, est un pionnier de l’innovation au service du client. Pour renforcer sa position à l’avant-garde du commerce des télécommunications numériques et continuer à offrir d’excellentes expériences à ses clients, Telenor Denmark a choisi les plateformes SaaS (Software-as-a-Service) basées sur le cloud de CSG® (NASDAQ: CSGS) pour accélérer son évolution vers l’avenir. Cette transformation donne un coup de fouet à la monétisation omnicanale de Telenor Denmark, améliore l’efficacité de l’entreprise et assure la pérennité de l’expérience client B2C et B2B.

« Chez Telenor Denmark, nous permettons à nos 1,7 million de clients de se connecter facilement aux personnes et aux services qui comptent le plus pour eux. C’est ainsi que nous avons obtenu la meilleure satisfaction client du secteur en 2023 », déclare Lars Thomsen, directeur général de Telenor Denmark. « En regardant vers l’avenir, nous devons nous adapter pour répondre aux demandes fluctuantes et continuer à offrir des solutions nouvelles et innovantes à nos clients. CSG a fait ses preuves, possède une connaissance approfondie du secteur et une expertise en matière de cloud dont nous avons besoin pour adopter une numérisation de bout en bout qui renforcera notre capacité à fournir un excellent service à la clientèle et à inspirer nos clients. Telenor Denmark vit une période passionnante et cette collaboration stratégique avec CSG nous rapproche de l’avenir que nous voulons façonner pour nos clients, nos partenaires et nous-mêmes. »

Tandis que Telenor Denmark et CSG collaborent pour faire du fournisseur de services de communication (CSP) une société de télécommunications numérique de premier plan au Danemark, CSG Ascendon, une plateforme de gestion des revenus AWS basée sur le cloud leader sur le marché avec des capacités d’engagement client pré-intégrées de classe mondiale basées sur CSG Xponent, renforce la croissance de Telenor Denmark grâce à sa flexibilité, son efficacité et son intelligence. Grâce au moteur décisionnel en temps réel de CSG, Telenor Denmark offrira de meilleures expériences numériques sur tous les points de contact, améliorera le support omnicanal pour tous les segments d’activité et saisira de nouvelles opportunités de revenus. Avec les capacités de configuration, de tarification et d’établissement de devis de CSG, ces deux plateformes offrent à Telenor Denmark des outils puissants pour regrouper des offres avec des partenaires et créer des solutions plus rapides et plus efficaces pour ses clients professionnels. Ces améliorations permettent à Telenor Denmark de retenir des clients plus heureux et plus fidèles qui génèrent des revenus plus rapides pour l’innovation future.

« Pour s’imposer dans le commerce numérique des télécoms, les CSP ont besoin d’une infrastructure commerciale qui leur permette de se lancer rapidement et d’impressionner les clients par sa rapidité, sa sophistication et sa flexibilité », déclare Ian Waterson, vice-président principal chargé de la mise sur le marché chez CSG. « En tant que leader en matière de satisfaction de la clientèle, Telenor Denmark comprend l’importance de la fidélisation de la clientèle pour assurer une croissance à long terme. La confiance qu’ils accordent à CSG et à nos solutions de pointe permettra d’améliorer l’expérience des clients et de préparer Telenor Denmark à une réussite évolutive. »

Renseignez-vous sur les capacités B2C, B2B et B2B2X de CSG Ascendon et lisez l’eBook de CSG pour découvrir comment vous pouvez rendre votre CX plus proactif, prédictif et personnalisé grâce à des programmes de communication client basés sur les données.

À propos de CSG

CSG donne la possibilité aux entreprises de créer des expériences inoubliables en facilitant la connexion, l'utilisation et le paiement des services les plus appréciés par les particuliers et les entreprises. Nos solutions d'expérience client, de facturation et de paiement aident les entreprises de toute taille à générer des revenus et à faire la différence. Grâce à nos solutions SaaS, les chefs d'entreprise prennent leur avenir en main tout en bénéficiant des conseils de notre équipe mondiale de collaborateurs CSG visionnaires et résolument engagés.

Vous souhaitez être parés pour l'avenir et devenir un acteur du changement comme les marques mondiales qui font confiance à CSG ? Visitez csgi.com pour en apprendre davantage.

À propos de Telenor Denmark

Telenor aide les Danois à tisser des liens grâce à des services mobiles et Internet. Nous nous engageons à être la société de télécommunications offrant aux entreprises et aux consommateurs danois une vie numérique quotidienne sûre et simple. C’est pourquoi nous investissons massivement dans l’innovation et dans le développement de l’infrastructure danoise des télécommunications, et nous avons récemment achevé la modernisation 5G de notre réseau mobile national.

Telenor est le deuxième opérateur mobile du Danemark et fait partie de Telenor Group, qui opère en Scandinavie et en Asie. Nous aidons 186 millions de clients dans le monde à répondre à leurs besoins de communication. Au Danemark, nous avons environ 1 000 employés et 38 magasins répartis dans tout le pays.

Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur www.telenor.dk.

