Wisk et Skyports étoffent leur partenariat pour proposer les aéronefs autonomes de sixième génération de Wisk dans le sud-est du Queensland, en Australie.

Wisk and Skyports expand partnership to identify an Entry-into-Service network in SEQ, Australia (Graphic: Business Wire)

MOUNTAIN VIEW, Californie et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Wisk Aero, une entreprise de pointe dans le domaine de la mobilité aérienne avancée (AAM) et développeur du premier taxi aérien entièrement électrique et autonome aux États-Unis, ainsi que Skyports Infrastructure (Skyports), le leader de l'infrastructure de vertiport pour l'industrie de l’AAM, renforcent leur partenariat afin d'identifier un réseau de mise en service (EIS) pour l'aéronef autonome de 6e génération de Wisk dans la région du Queensland du Sud-Est (SEQ) en Australie.

Le dernier accord s'appuie sur un partenariat en vigueur entre Wisk et Skyports annoncé en 2022, qui a marqué la première collaboration entre un développeur-opérateur de vertiport et un développeur d'eVTOL autonome. Le nouveau partenariat renforce le travail de Wisk avec le Council of Mayors (SEQ), qui a débuté en 2022 pour travailler ensemble afin d'introduire un service de taxi aérien autonome sûr, durable et évolutif dans le Queensland du Sud-Est. Dans le cadre de ce nouvel accord, Wisk et Skyports collaboreront pour déterminer les emplacements d'un réseau de vertiports viable pour le SEQ.

Le SEQ abrite 4 millions de personnes et, au cours des 20 prochaines années, la région comptera 6 millions d'habitants. La région connaît un développement rapide et étendu en prévision des Jeux olympiques et paralympiques de Brisbane 2032. Le partenariat entre Wisk et Skyports identifiera les opportunités pour le développement sûr et l'extension des services AAM afin de compléter d'autres investissements dans le domaine des transports, soutenir le tourisme et connecter les communautés à travers la région.

« Skyports a déjà été un partenaire fiable de Wisk, et nous sommes fiers de poursuivre notre activité actuelle, cette fois en Australie », a déclaré Brian Yutko, PDG de Wisk. « Wisk s’est engagé à faire en sorte que le Queensland bénéficie d’une aviation sûre et écologique, et ce partenariat nous rapprochera de la réalisation de notre objectif. »

En collaborant, Wisk et Skyports entreprendront une analyse complexe des schémas migratoires de la région, identifieront les sites candidats de vertiports, mèneront des études de faisabilité et engageront des discussions avec les propriétaires potentiels et les communautés avoisinantes. Cette dernière étape est essentielle pour l'introduction du service de taxi aérien urbain de Wisk. La finalité de ce projet est l'élaboration d'une analyse de rentabilité détaillée afin de soutenir le développement de l'infrastructure de vertiport requise.

Duncan Walker, PDG de Skyports, a déclaré : « Nous sommes heureux d’annoncer notre projet commun avec Wisk qui vise à faciliter le lancement des services AAM sur la côte est de l’Australie. Cette collaboration permettra de bénéficier de notre expertise combinée pour développer un réseau d'infrastructure durable et évolutif afin de proposer des services de taxi aérien sûrs et efficaces aux communautés et aux visiteurs de la région du Queensland du Sud-Est. »

Scott Smith, PDG du Council of Mayors (SEQ), a déclaré : « C'est formidable de voir le Queensland du Sud-Est continuer à attirer des technologies innovantes et des investissements. Le secteur de la mobilité aérienne avancée (AAM) est un nouveau développement intéressant pour le Queensland du Sud-Est et devrait contribuer à hauteur de plus de 66 milliards de dollars à l'économie australienne, soit 3,1 % du PIB national, d'ici 2040. Nous sommes impatients de voir cette industrie en évolution apporter des emplois locaux à valeur ajoutée élevée au SEQ et contribuer à l'amélioration des services notamment dans les domaines médicaux et du tourisme. Pour garantir notre place en tant que destination mondiale, nous devons être à la pointe de l'adoption des technologies émergentes. »

À PROPOS DE WISK

Wisk est une société de mobilité aérienne avancée (AAM) dont l’objectif est de permettre à chacun de voler en toute sécurité au quotidien. Le taxi aérien eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques) autovolant de Wisk permettra aux passagers d’éviter les embouteillages et d’arriver plus rapidement à leur destination. Wisk est une filiale à part entière de Boeing, dont le siège se trouve dans la région de la baie de San Francisco et qui possède des sites dans le monde entier. Avec plus de dix ans d’expérience et plus de 1 750 vols d’essai, Wisk façonne l’avenir des trajets quotidiens et des déplacements urbains, en toute sécurité et de manière durable. Pour en savoir plus sur Wisk, cliquez ici.

À PROPOS DE SKYPORTS

L'infrastructure des aéroports est le principal catalyseur de la mobilité aérienne avancée (AAM), car elle constitue le lien fondamental entre le sol et le ciel. La société conçoit, construit et exploite des infrastructures de décollage et d'atterrissage pour les taxis aériens, et s'associe à des fabricants de véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) de passagers et de fret de classe mondiale pour assurer des vols sûrs, durables et efficaces dans les environnements urbains et suburbains. Pour de plus amples informations : www.skyports.net

À PROPOS DU COUNCIL OF MAYORS (SEQ)

Le Council of Mayors (SEQ) représente 11 collectivités locales du Queensland du Sud-Est. Il s'agit aujourd'hui de la plus grande organisation de défense des collectivités locales régionales d'Australie ; elle représente un Australien sur sept qui vit dans le SEQ. Ensemble, nous nous efforçons d'améliorer constamment le financement régional, la politique et les résultats de la collaboration pour les communautés du Queensland du Sud-Est. Pour en savoir plus : https://seqmayors.qld.gov.au/

