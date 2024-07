REDWOOD CITY, Calif.--(BUSINESS WIRE)--i2c Inc., een toonaangevende leverancier van digitale bank- en betalingsoplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat het een samenwerkingsverband aangaat met Beyon Money Business, een nieuw verticaal segment dat digitale financiƫle oplossingen biedt voor het MKB en grootbedrijf, om een geavanceerd programma voor zakelijke onkostenkaarten te lanceren dat is toegespitst op de kleine tot middelgrote ondernemingssector. Het programma zal in eerste instantie beschikbaar zijn in Bahrein en in de toekomst in alle staten van de Gulf Cooperation Council (GCC).

Door gebruik te maken van de modulaire SaaS-bouwsteentechnologie van i2c, onderstreept het Beyon Money Business-programma zijn toewijding aan flexibele financiƫle producten en aan het moderniseren van de manier waarop bedrijven hun uitgaven beheren door middel van verbeterde functionaliteit en beveiligingsfuncties, zoals 3D-beveiliging voor e-commercetransacties.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.