Speech Processing Solutions et iManage : intégration pour améliorer le processus de documentation pour les professionnels du droit

VIENNE--(BUSINESS WIRE)--Speech Processing Solutions, le premier fournisseur mondial de solutions de dictée professionnelles alimentées par l'IA vendues sous la marque Philips, a le plaisir d'annoncer un partenariat avec iManage, une solution de gestion de documents et d'e-mails leader sur le marché pour les professionnels du droit. Cette intégration améliore non seulement les processus de travail, mais aussi l'expérience client globale pour les utilisateurs des deux plateformes.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous associer à iManage, car nous partageons une vision commune d’une meilleure efficacité et de la rentabilité des utilisateurs, ainsi que de la simplification des flux de travail quotidiens. Ce partenariat réduit considérablement les charges administratives et permet aux professionnels de se concentrer sur leurs tâches principales telles que l’attention au client et les honoraires », a déclaré le Dr Thomas Brauner, PDG de Speech Processing Solutions.

L'intégration transparente améliore le processus de documentation

L'intégration entre Philips SpeechLive et iManage est prise en charge par une connexion API robuste et facile à mettre en œuvre. Cela permet aux utilisateurs d'iManage de synchroniser de manière transparente leurs fichiers audio, transcriptions et pièces jointes directement depuis leur compte Philips SpeechLive vers le système de gestion de documents. La connexion ne nécessite qu'une activation unique par un administrateur dans Philips SpeechLive et iManage. Une fois activé, un bouton iManage apparaît et permet aux utilisateurs de synchroniser des fichiers à partir de n'importe quel état de dictée, qu'ils soient terminés ou en cours, ce qui permet une intégration transparente du flux de travail.

Les utilisateurs peuvent sélectionner manuellement des dossiers dans iManage pour s'assurer que les fichiers sont correctement placés dans les bons dossiers de cas. Ainsi, tous les documents relatifs à chaque client sont faciles à trouver en un seul endroit central.

Exploiter les synergies

« Cette intégration permet aux professionnels du droit d'accéder, de partager et d'utiliser plus efficacement les documents des clients et les actifs de l’entreprises. La combinaison de nos deux solutions permet aux utilisateurs d'optimiser les avantages des deux plateformes », a déclaré Dean Leung, vice-président exécutif de l'activation numérique et des communautés chez iManage.

Pour en savoir plus sur les API et les solutions d'intégration Philips SpeechLive, rendez-vous sur : www.speechlive.com/api

À propos de Speech Processing Solutions

Speech Processing Solutions (SPS) est une société internationale de technologie et un leader mondial des solutions de dictée. Plus de quatre millions d'utilisateurs dans le monde travaillent avec les solutions de reconnaissance vocale développées par SPS et vendues sous la marque Philips. Ces solutions comprennent des logiciels de travail en ligne et pour ordinateur de bureau ainsi que des appareils de dictée. Ces solutions intelligentes font gagner du temps aux utilisateurs et leur permettent de se concentrer sur leurs tâches principales, rendant ainsi leur travail plus efficace, plus orienté client et plus rentable. SPS, dont le siège social est situé à Vienne, en Autriche, possède des bureaux régionaux aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Belgique et en Autriche, ainsi qu'un réseau de plus de 1000 partenaires de distribution et d'exécution dans le monde entier.

Suivez-nous :

LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/speech-processing-solutions

YouTube : http://www.youtube.com/philipsdictation

Facebook : https://www.facebook.com/philipsdictation

Instagram : https://www.instagram.com/philips_dictation/