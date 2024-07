Textron Aviation and Gama Aviation (UK) Limited concludono un accordo per tre Beechcraft King Air 360C per fornire in Scozia un servizio di ambulanza aerea salvavita.

The deal, inked at the Farnborough International Airshow (FIA), modernizes Gama Aviation’s fleet and supports the mission of the Scottish Ambulance Service (Photo: Business Wire)

The deal, inked at the Farnborough International Airshow (FIA), modernizes Gama Aviation’s fleet and supports the mission of the Scottish Ambulance Service (Photo: Business Wire)

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., una società Textron Inc. (NYSE: TXT), ha annunciato oggi un accordo con Gama Aviation (UK) Limited per l'acquisto di tre aerei cargo Beechcraft King Air 360C a tre porte, con consegna prevista nel 2025. L'accordo, siglato al Farnborough International Airshow (FIA), modernizza la flotta di Gama Aviation e supporta la missione dello Scottish Ambulance Service (SAS).

“Dato che fornisce un'ampia gamma di servizi sanitari essenziali a comunità regionali, rurali e remote, la missione della Scottish Air Ambulance richiede una disponibilità operativa 24 ore su 24 e sette giorni su sette”, ha dichiarato Bob Gibbs, vicepresidente delle vendite per missioni speciali di Textron Aviation. “Continuare a essere il fornitore di riferimento per i servizi di emergenza in Scozia è una testimonianza delle prestazioni del King Air quando conta ogni secondo”.

Il SAS fornisce alla Scozia continentale e alle sue isole un servizio di ambulanza aerea nazionale. Unico servizio di ambulanza aerea interamente finanziato con fondi pubblici nel Regno Unito, il SAS è una risorsa inestimabile per la popolazione scozzese.

Gama Aviation fornisce servizi di ambulanza aerea al SAS da oltre 30 anni, con il King Air come pilastro della flotta ad ala fissa dell'azienda. Insieme, il SAS fornisce il personale clinico, mentre l'aeromobile, l'equipaggio di volo (piloti) e il supporto ingegneristico sono forniti da Gama Aviation sulla base di un servizio gestito.

“La nostra squadra ha lavorato a stretto contatto con gli esperti di Textron Aviation per definire le specifiche dei Beechcraft King Air 360C per il nostro recente contratto in Scozia”, ha dichiarato Marwan Khalek, CEO di gruppo di Gama Aviation. Strategicamente il KA360C colpisce nel segno, fornendo costi operativi diretti e prestazioni di volo buone con una piattaforma di missione altamente scalabile che modificheremo alla Gama Aviation”. Il velivolo completato, una volta entrato in servizio, rappresenterà un sostanziale passo avanti nella fornitura di assistenza pre- e intraospedaliera per la popolazione scozzese”.

Possibilità infinite di missioni speciali

Quando i clienti governativi, militari e commerciali desiderano soluzioni aeree per missioni critiche, si rivolgono a Textron Aviation. Le soluzioni aeronautiche dell'azienda forniscono le elevate prestazioni e le caratteristiche di volo necessarie per affrontare le sfide uniche delle operazioni di missione speciale. Grazie alla qualità senza pari, alla versatilità e ai bassi costi operativi, i prodotti Textron Aviation sono ideali per le ambulanze aeree, l'intelligence, la sorveglianza e la ricognizione (ISR), il trasporto di utility, i rilievi aerei, le ispezioni di volo, l'addestramento e molte altre operazioni speciali.

Informazioni su Textron Aviation

Ispiriamo l'avventura del volo. Per oltre 95 anni, Textron Aviation ha messo a disposizione il proprio talento collettivo attraverso i marchi Beechcraft, Cessna e Hawker per progettare e offrire la migliore esperienza di volo ai propri clienti. Con una gamma che spazia dai business jet, ai turboelica e ai velivoli pistoni ad alte prestazioni, fino alle missioni speciali, agli addestratori militari e ai prodotti per la difesa, Textron Aviation dispone del portafoglio di prodotti per l'aviazione più versatile e completo al mondo e di una forza lavoro che ha prodotto più della metà di tutti gli aerei per l'aviazione generale al mondo. I clienti di oltre 170 Paesi si affidano alle nostre leggendarie prestazioni, alla nostra affidabilità e versatilità, sostenute dalla nostra fidata rete di assistenza clienti globale, per volare in modo conveniente, produttivo e flessibile.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.txtav.com | specialmissions.txtav.com | defense.txtav.com | scorpion.txtav.com.

Informazioni su Textron

Textron è un'azienda multisettoriale che sfrutta la sua rete globale di attività nel settore aeronautico, della difesa, industriale e finanziario per fornire ai clienti soluzioni e servizi innovativi. Textron è nota in tutto il mondo per i suoi potenti marchi come Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat e Textron Systems. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.textron.com.

Alcune affermazioni contenute nel presente comunicato stampa sono dichiarazioni previsionali che possono prevedere i ricavi o descrivere strategie, obiettivi, prospettive o altri aspetti non storici; tali affermazioni si riferiscono solo alla data in cui vengono rilasciate e non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o rivedere le dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono soggette a rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri fattori che possono far sì che i nostri risultati effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni previsionali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.