Textron Aviation potenzia l'assistenza nel Regno Unito e in Irlanda grazie all'ampliamento del rapporto con Gama Aviation (UK) Limited

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., un'azienda di Textron Inc. (NYSE: TXT), ha annunciato oggi in occasione dell'evento Royal International Air Tattoo (RIAT) che l'azienda sta rafforzando la propria relazione con il partner di canale di lunga data Gama Aviation. Recentemente designata come agente di vendita autorizzato (ASR) degli aerei per missioni speciali di Textron Aviation nel Regno Unito e in Irlanda, Gama Aviation presenterà ora le varianti per missioni speciali dell'intera gamma di aerei Cessna e Beechcraft.

“Con una base consolidata e in via di sviluppo di aeromobili per missioni speciali nel Regno Unito e in Irlanda, Textron Aviation continua a investire per offrire ai clienti la migliore esperienza di volo”, ha dichiarato Bob Gibbs, vicepresidente delle vendite per missioni speciali di Textron Aviation. “Gama Aviation vanta un'esperienza dimostrata nel fornire una manutenzione di qualità e un servizio eccellente per gli aeromobili Cessna e Beechcraft, e quest'ultima autorizzazione offre un livello ancora maggiore di comodità per i clienti nuovi e abituali."

L'autorizzazione consente ai clienti di collaborare con Gama Aviation per soddisfare tutte le loro esigenze, dallo sviluppo di requisiti fino a soluzioni chiavi in mano di velivoli di missione, con un supporto completo nel paese.

"Siamo lieti di rafforzare il nostro rapporto con Textron Aviation in qualità di rappresentante autorizzato per i velivoli per missioni speciali", ha dichiarato Mark Smith, amministratore delegato di Gama Aviation per le missioni speciali. "In qualità di progettisti, costruttori, manutentori e operatori di lungo corso di piattaforme Textron Aviation per missioni di aeroambulanza e di intelligence, sorveglianza e ricognizione, riteniamo di trovarci nella posizione ideale per consigliare agli utenti finali e agli operatori l'arte di ciò che è possibile nella loro configurazione per missioni speciali. La collaborazione con Textron Aviation rafforzerà l'assistenza totale che possiamo fornire collettivamente nel Regno Unito e in Irlanda".

Infinite possibilità per le missioni speciali

Quando i clienti della pubblica amministrazione, militari e commerciali desiderano soluzioni aeree per missioni critiche, si rivolgono a Textron Aviation. Le soluzioni aeronautiche dell'azienda garantiscono le elevate prestazioni e le caratteristiche di volo necessarie per affrontare le sfide uniche delle operazioni di missione speciale. Grazie alla loro qualità senza pari, alla versatilità e ai bassi costi operativi, i prodotti Textron Aviation sono ideali per le ambulanze aeree, l'intelligence, la sorveglianza e la ricognizione (ISR), il trasporto di pubblica utilità, i rilevamenti aerei, le ispezioni di volo, l'addestramento e molte altre operazioni speciali.

Informazioni su Textron Aviation

Ispiriamo l'avventura del volo. Per oltre 95 anni, Textron Aviation ha messo a disposizione il proprio talento collettivo attraverso i marchi Beechcraft, Cessna e Hawker per progettare e offrire la migliore esperienza di volo ai propri clienti. Con una gamma che spazia dai business jet, ai turboelica e ai velivoli pistoni ad alte prestazioni, fino alle missioni speciali, agli addestratori militari e ai prodotti per la difesa, Textron Aviation dispone del portafoglio di prodotti per l'aviazione più versatile e completo al mondo e di una forza lavoro che ha prodotto più della metà di tutti gli aerei per l'aviazione generale al mondo. I clienti di oltre 170 Paesi si affidano alle nostre leggendarie prestazioni, alla nostra affidabilità e versatilità, sostenute dalla nostra fidata rete di assistenza clienti globale, per volare in modo conveniente, produttivo e flessibile.

Informazioni su Textron

Textron è un'azienda multisettoriale che sfrutta la sua rete globale di attività nel settore aeronautico, della difesa, industriale e finanziario per fornire ai clienti soluzioni e servizi innovativi. Textron è nota in tutto il mondo per i suoi potenti marchi come Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat e Textron Systems. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.textron.com.

