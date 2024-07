Textron Aviation verstevigt de ondersteuning in het Verenigd Koninkrijk en Ierland via een verder uitgebreide relatie met Gama Aviation (UK) Limited

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., een bedrijf dat deel uitmaakt van Textron Inc. (NYSE: TXT), kondigde vandaag tijdens de RIAT (Royal International Air Tattoo) aan dat het bedrijf haar relatie uitbreidt met Gama Aviation, haar channel partner sinds geruime tijd. Gama Aviation, dat onlangs werd benoemd tot ASR (Authorized Sales Representative) voor vliegtuigen voor speciale missies van Textron Aviation in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, zal voortaan varianten voor speciale missies van de hele portfolio Cessna- en Beechcraft-vliegtuigen omvatten.

“Met een bestaande en uitbreidende vloot van onze vliegtuigen voor speciale missies in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, investeert Textron Aviation voortdurend in het verstrekken van de beste luchtvaartervaring voor klanten,” zegt Bob Gibbs, vicevoorzitter Verkoop Speciale Missies van Textron Aviation. “Gama Aviation heeft een bewezen record op gebied van het verstrekken van kwaliteitsvol onderhoud en uitstekende service op Cessna- en Beechcraft-vliegtuigen. Deze nieuwe authorisatie biedt een nog hoger comfortniveau voor nieuwe en terugkerende klanten.”

Dankzij deze authorisatie kunnen klanten voor al hun behoeften op Gama Aviation beroep doen, van het ontwikkelen van hun vereisten tot pasklare oplossingen met vliegtuigen afgestemd op hun missie, met volledige ondersteuning in hun land.

“We zijn opgetogen met de uitbreiding van onze relatie met Textron Aviation als Authorized Sales Representative voor vliegtuigen voor speciale missies,” aldus Mark Smith, algemeen directeur Speciale Missies van Gama Aviation. “Als design, belichaming, onderhoudsinstantie en operator van Textron Aviation-platformen voor medische luchtdienst en intelligentie-, bewaking- en verkenningsmissies sinds vele jaren, voelen we ons ideaal geplaatst om eindgebruikers en operators advies te geven over wat mogelijk is in hun configuratie voor speciale missies. Door in die zin met Textron Aviation te werken, wordt de algehele ondersteuning versterkt die we gezamenlijk in het Verenigd Koninkrijk en Ierland kunnen bieden.”

Eindeloze mogelijkheden voor speciale missies

Wanneer overheden, militaire en commerciële klanten luchtvaartoplossingen voor kritieke missies wensen, doen zij beroep op Textron Aviation. De luchtvaartoplossingen van het bedrijf verzekeren de vereiste hoogwaardige prestaties en vluchtkenmerken om de unieke uitdagingen van speciale missies in te vullen. Met een ongeëvenaarde kwaliteit, veelzijdigheid en lage bedrijfskosten, zijn de producten van Textron Aviation ideaal voor medische luchtdiensten, ISR (intelligence, surveillance & reconnaissance), transport van nutsvoorzieningen, bewaking vanuit de lucht, vluchtinspectie, training en een aantal andere speciale operaties.

Over Textron Aviation

We inspireren de evolutie van het vliegen. Reeds meer dan 95 jaar heeft, Textron Aviation ons gezamenlijke talent in de merken Beechcraft, Cessna en Hawker aangemoedigd om de beste luchtvaartervaring voor onze klanten te ontwerpen en te leveren. Met een aanbod dat alles omvat, gaande van business jets, turbopropellers en zuigers met hoogwaardige prestaties tot producten voor speciale missies, militaire trainers en defensie, heeft Textron Aviation de meest veelzijdige en volledige portfolio luchtvaartproducten ter wereld en een personeelsbestand dat meer dan de helft van alle vliegtuigen voor algemene luchtvaart wereldwijd heeft geproduceerd. Klanten in meer dan 170 landen vertrouwen op onze legendarische prestaties, betrouwbaarheid en veelzijdigheid, alsook ons betrouwbare internationale netwerk voor klantendienst, voor betaalbare, productieve en flexibele vluchten.

Voor meer informatie gaat u naar www.txtav.com | specialmissions.txtav.com | defense.txtav.com | scorpion.txtav.com.

Over Textron

Textron is een bedrijf actief in verschillende sectoren dat haar internationale netwerk luchtvaart, defensie, industriële en financiële bedrijven aanwendt om klanten innovatieve oplossingen en services aan te reiken. Textron staat in de hele wereld bekend om haar krachtige merken zoals Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat en Textron Systems. Voor meer informatie gaat u naar: www.textron.com.

Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn toekomstgerichte verklaringen die inkomsten kunnen vooropstellen of strategieën, doelstellingen, verwachtingen of andere niet-historische feiten beschrijven. Deze verklaringen gelden alleen op de datum waarop zij werden gedaan, en we ondernemen geen enkele verplichting om toekomstgerichte verklaringen te actualiseren of te herzien. Dergelijke verklaringen zijn onderworpen aan bekende en niet-bekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten materieel afwijken van de resultaten aangegeven of verondersteld door deze toekomstgerichte verklaringen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.