AM Best Retira Calificaciones Crediticias de AVLA Seguros, S.A. de C.V.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado la perspectiva a negativa de estable y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B+ (Buena), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “bbb-” (Buena) y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aa-.MX” (Superior) de AVLA Seguros, S.A. de C.V. (AVLA) (México). Al mismo tiempo, AM Best ha retirado las calificaciones atendiendo la solicitud de la compañía de no continuar con el proceso interactivo de calificación de AM Best.

Esta actualización de calificación final se ha completado de manera posterior a la solicitud de la compañía de no continuar con el proceso de calificación.

Las calificaciones de AVLA reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

AVLA es propiedad de AVLA Bermuda Holding Corp Ltd. (AVLA Bermuda), una empresa tenedora financiera con operaciones de seguros en Chile, Perú y Brasil. A diciembre de 2023, AVLA Bermuda contaba con un patrimonio neto de USD93.9 millones y primas de USD129 millones. AVLA México se considera una empresa de nueva formación, ya que inició operaciones en octubre de 2021 bajo una licencia de "Seguros de Crédito y Caución", y puede emitir tres tipos de coberturas: crédito, caución y fianzas. La compañía está dirigida a aquellos segmentos en los que el grupo tiene experiencia regional en seguros de crédito y fianzas. No obstante, el perfil de negocio de AVLA se considera limitado, dado el alto grado de competencia en el segmento y las notables diferencias en la dinámica del mercado en comparación con las demás regiones en las que opera el grupo.

La fortaleza de balance se considera fuerte. La empresa ha desplegado su capital de forma cautelosa durante el primer año de funcionamiento, sin embargo, el crecimiento en 2023 ha puesto presión en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR por sus siglas en inglés), lo cual podría afectar la evaluación de fortaleza del balance en caso de no ser apoyado por incrementos en el capital.

Los resultados operativos de la empresa se consideran neutrales y acordes a su posición de empresa de reciente creación. AVLA ha cumplido sus objetivos durante sus primeros años y espera tener una experiencia de suscripción en línea con la del mercado. La administración integral de riesgos de AVLA se considera apropiada para el apetito de riesgo de la compañía y está fuertemente respaldada por el área administrativa de la empresa matriz.

Las perspectiva negativa en las calificaciones reflejan la preocupación de AM Best sobre el capital ajustado por riesgos si la compañía continua creciendo sin tener aportaciones de capital. Sin embargo, el grupo ha demostrado una política de continuar desplegando capital para soportar el crecimiento de sus operaciones en las regiones que participa.

