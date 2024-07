Les leaders de l'aérospatiale Aernnova, Leonardo et AFuzion s'associeront à Radia pour construire WindRunner™, le plus grand avion du monde

BOULDER, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Trois leaders de l'aérospatiale – Aernnova, Leonardo et AFuzion – s'associeront à Radia pour le WindRunner™, le plus grand avion du monde. Radia développe WindRunner pour fournir les pales d'éoliennes les plus grandes et les plus performantes, accroître la portée de l'énergie éolienne et faire évoluer son économie, permettant ainsi au monde d'atteindre ses objectifs en matière de climat.

Les entreprises rejoignent l'écosystème d'innovation de Radia. Elles seront disponibles pour discuter des partenariats au salon international de l'aéronautique de Farnborough édition 2024.

Aernnova s'associera à Radia pour le développement de l'aile et des pylônes du moteur de l'avion. Leonardo développera le fuselage. AFuzion fournira des conseils concernant la sécurité et la certification.

Les accords de partenariat constituent la dernière étape en date pour le WindRunner, un avion conçu pour sa mission principale : Faire voler de grandes pales d'éoliennes – jusqu'à 105 m de long, soit plus qu'un terrain de football – directement sur les sites de parcs éoliens, en atterrissant sur des pistes en terre semi-préparées d'une longueur de 1 800 m seulement. Elle permettra de surmonter les obstacles logistiques qui empêchent aujourd'hui le développement de l'énergie éolienne terrestre. Les éoliennes sont d'autant plus efficaces qu'elles sont grandes. Mais il est extrêmement difficile et coûteux de déplacer de longues pales d'éoliennes par voie terrestre, car des obstacles littéraux - ponts, tunnels et virages - entravent leur déplacement.

WindRunner survolera ces obstacles, permettant le déploiement des éoliennes terrestres les plus grandes et les plus efficaces d'aujourd'hui et de celles encore plus grandes de demain – ce que Radia appelle GigaWind™.

Il en résultera une disponibilité généralisée d'une énergie propre cohérente et à moindre coût dans un plus grand nombre d'endroits et à l'échelle industrielle pour le réseau, la production de carburants verts, tel que le carburant aéronautique durable (SAF), et les utilisateurs commerciaux d'énergie tels que les centres de données et les hypercalculateurs. Le marché de l’énergie éolienne terrestre est estimé à 10 billions de dollars d’ici 2050 – jusqu’à 1 million d’éoliennes.

Les partenaires aideront Radia à remplir sa mission et à saisir une nouvelle opportunité pour l'aérospatiale

« WindRunner est une opportunité pour l’industrie aérospatiale d’avoir un impact décisif sur le changement climatique, de se diversifier dans le secteur de l’énergie et de saisir une énorme opportunité de marché », a déclaré Mark Lundstrom, PDG de Radia. « Nous sommes extrêmement heureux et ravis qu’Aernnova, Leonardo et AFuzion – trois entreprises à la pointe de la conception, du développement et de l’ingénierie aéronautiques – aient choisi de s’associer à nous pour ce projet d’une importance capitale. »

Les partenaires ont été attirés par l'ampleur et l'ambition du projet, ainsi que par l'importance de ses objectifs, déclarent les dirigeants d'Aernnova, de Leonardo et d'AFuzion.

« Nous sommes ravis et fiers de participer à la construction du plus grand avion du monde, surtout à cause de sa mission », a déclaré Ricardo Chocarro, PDG d’Aernnova. « Sur la base de mon expérience antérieure dans ce secteur de l’industrie éolienne, je peux affirmer l’importance de la solution fournie par WindRunner. L’accord avec Radia pour le développement du projet WindRunner nous positionne dans la conception et le support de fabrication des ailes et des pylônes moteurs, reconnaissant notre expertise pour la conception et le développement de cet ambitieux projet. »

Stefano Bortoli, directeur général de la division Aerostructures de Leonardo, a déclaré : « L'initiative WindRunner est un exemple intéressant de la façon dont l'industrie aérospatiale continue de contribuer de manière substantielle au développement durable, avec une palette de solutions diversifiées au profit de multiples secteurs. En outre, Leonardo possède une grande expérience dans le secteur de l'énergie grâce à ses technologies dans le domaine de l'aviation, parmi lesquelles figurent les parcs éoliens. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous soutenons cette initiative en mettant à profit notre savoir-faire et nos compétences en matière d'ingénierie des aérostructures. »

« WindRunner doit fonctionner en toute sécurité dans des conditions d'exploitation très diverses », a déclaré Vance Hilderman, PDG d'AFuzion. « Et l'urgence de la crise climatique exige qu'il passe systématiquement par le processus de certification afin de pouvoir être opérationnel. AFuzion a hâte d'apporter ses compétences pour accompagner WindRunner depuis sa conception jusqu'à son déploiement. »

L'aérospatiale peut rendre les énergies renouvelables viables et les objectifs climatiques atteignables

« WindRunner est passionnant et conséquent », a déclaré Lundstrom, « non seulement en raison de la portée du projet, mais aussi en raison de son importance cruciale pour la viabilité et l’économie des énergies renouvelables et la capacité de la société à répondre à nos besoins croissants en électricité tout en atteignant nos objectifs climatiques. Notre partenariat avec Aernnova, Leonardo et AFuzion nous permettra de tenir cette promesse, de remplir notre mission et d'avoir un impact considérable sur les énergies renouvelables. »

À propos de Radia

Radia est une entreprise énergétique qui développe une solution unique de transport aérien, le WindRunner, pour élargir considérablement l'étendue et l'échelle de l'industrie de l'énergie éolienne terrestre. Parallèlement, Radia développe un portefeuille de projets éoliens de classe mondiale pour tirer parti de cette solution et s'associe avec les plus grandes entreprises énergétiques et industrielles mondiales pour soutenir leurs plans de transition énergétique. Cette combinaison unique de capacités permet à Radia de réunir l'écosystème des parties prenantes et des partenaires pour permettre le GigaWind – les plus grandes éoliennes terrestres fabriquées par nos partenaires déployées dans davantage d'endroits pour fournir une électricité propre différenciée à faible coût et, par conséquent, des molécules vertes et des carburants synthétiques. Radia a été sélectionnée à la fois comme licorne mondiale du Forum économique mondial et comme entrepreneur Endeavor dans le cadre du processus concurrentiel du jury international. Pour plus d'informations : www.radia.com.

À propos d’Aernnova

Aernnova est une entreprise de premier plan spécialisée dans la conception, la fabrication, la maintenance et les services d'aérostructures et de leurs composants tels que les ailes, les empennages, les fuselages, les stabilisateurs, les cloisons, les portes et les surfaces mobiles pour les principaux fabricants d'avions internationaux. Aernnova est une entreprise engagée en faveur de la durabilité, du développement technologique et de la numérisation. Basée en Espagne, Aernnova est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de structures aéronautiques de rang 1 avec une présence mondiale grâce à ses sites de production et d'ingénierie en Espagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Portugal, au Mexique et au Brésil. Pour plus d'informations sur Aernnova : www.aernnova.com

À propos de Leonardo

Leonardo est un groupe industriel international, parmi les principales entreprises internationales dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité (AD&S). Avec 53 000 employés dans le monde, l'entreprise aborde la sécurité mondiale à travers les secteurs des hélicoptères, de l'électronique, des avions, de la cybersécurité et de l'espace. Elle est aussi un partenaire des programmes internationaux les plus importants (tels que l'Eurofighter, le NH-90, le FREMM, le GCAP et l'Eurodrone) dans ces secteurs. Leonardo possède des capacités de production importantes en Italie, au Royaume-Uni, en Pologne et aux États-Unis. La firme utilise ses filiales, coentreprises et titres de participation, dont Leonardo DRS (72,3 %), MBDA (25 %), ATR (50 %), Hensoldt (22,8 %), Telespazio (67 %), Thales Alenia Space (33 %) et Avio (29,6 %). Cotée à la Bourse de Milan (LDO), en 2023, Leonardo a enregistré de nouvelles commandes pour 17,9 milliards d'euros, avec un carnet de commandes de 39,5 milliards d'euros et des revenus consolidés de 15,3 milliards d'euros. Inclus dans l'indice MIB ESG, l'entreprise fait également partie des indices de durabilité Dow Jones (DJSI) depuis 2010. Pour plus d'informations sur Leonardo : www.leonardo.com

À propos d’AFuzion

AFuzion se spécialise dans la formation et la consultation en matière de certification aéronautique, offrant des solutions complètes pour guider les entreprises à travers les exigences réglementaires complexes. En insistant sur la conformité aux normes DO-254, AC 20-152A et A(M)C 20-152A, les experts d'AFuzion dispensent des conseils et une formation inestimables pour garantir le développement d'un matériel aéronautique fiable et sûr.

