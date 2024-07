Arrcus poursuit son innovation de mise en réseau en s'appuyant sur un nouvel investissement 30 millions USD

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Arrcus, la société de logiciels de mise en réseau hyperscale et le chef de file des infrastructures de routage et de commutation de cœur, de périphérie et multicloud, annonce aujourd'hui un nouvel investissement de 30 millions USD de Prosperity7 Ventures, NVIDIA, Lightspeed, Hitachi Ventures, Liberty Global, Clear Ventures et General Catalyst. L'intérêt croissant des investisseurs pour la société s'ajoute au succès d'Arrcus auprès des principaux clients du Fortune 500 et du Global 2000 et permettra à la société d'étendre le support de la plateforme, d'accélérer la croissance et de continuer à fournir des solutions de réseautage rentables et transformationnelles aux clients du monde entier.

Alors que l'adoption sans précédent de l'IA se poursuit, il existe un besoin croissant de mise en réseau distribuée pour améliorer l'efficacité de l'infrastructure de calcul couvrant les environnements datacenter, 5G, edge et hybride/multicloud dans les entreprises, le cloud et les opérateurs de réseau. Arrcus Connected Edge (ACE), la plateforme différenciée de routage et de commutation d’Arrcus, dispose d’une architecture de microservices distribués qui est flexible, haute performance, évolutive, entièrement programmable, modulaire et prête pour le cloud hybride. La solution est déployable sur divers facteurs de forme, y compris les unités de traitement de données (DPU), le silicium marchand et le calcul, et permet un large éventail de cas d'utilisation, y compris la mise en réseau de centres de données à faible latence, les déploiements de périphérie modernes, l'accès et le transport de télécommunications et la connectivité multicloud hybride.

La plateforme de mise en réseau ACE d’Arrcus, qui s’appuie sur la NVIDIA BlueField DPU, permet aux clients de décharger, d’accélérer et d’isoler efficacement les applications de mise en réseau à forte intensité de calcul telles que la sécurité et l’ingénierie du trafic. Avec l'avènement des applications d'IA générative, cela donne aux clients la possibilité d'avoir une connectivité sécurisée haute performance au sein du centre de données, tout en offrant une utilisation et une efficacité énergétique plus élevées pour les charges de travail à forte intensité de calcul.

« Nous sommes ravis d’accueillir NVIDIA en tant que dernier investisseur et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration. Le principal logiciel de mise en réseau d’Arrcus, associé à l’infrastructure d’IA de NVIDIA, contribuera à offrir une efficacité maximale aux clients des centres de données ainsi qu’à leurs environnements de périphérie et d’informatique en nuage », déclare Shekar Ayyar, président et CEO d’Arrcus. « Nous exprimons également notre gratitude à Prosperity7, Lightspeed, Hitachi Ventures, Liberty Global, Clear Ventures et General Catalyst pour leur soutien continu et leur confiance dans notre vision. »

Cette collaboration entre NVIDIA et Arrcus peut aider à étendre les architectures de centres de données IA aux configurations distribuées prises en charge par des conceptions modulaires telles que la plateforme NVIDIA MGX.

« Les réseaux modernes évoluent pour répondre aux besoins des clients à l’ère de l’IA », déclare Kevin Deierling, vice-président principal de la mise en réseau, NVIDIA. « Nous collaborons avec Arrcus pour fournir une mise en réseau de centres de données haute performance, sécurisée et rentable pour une variété d’applications informatiques accélérées. »

Arrcus attire l'attention pour ses solutions logicielles de mise en réseau innovantes qui permettent aux entreprises de réaliser des économies substantielles tout en améliorant l'évolutivité, les performances et la fiabilité des infrastructures de base, périphériques et multicloud. Le réseau Arrcus est idéal pour les télécommunications, les services financiers et les secteurs verticaux industriels, entre autres.

« L’IA rend nécessaire une mise en réseau plus flexible afin de maximiser l’impact des cycles de calcul à haute performance », déclare Jason Hardy, CTO pour l’IA, Hitachi Vantara. « Nous sommes heureux de voir les logiciels Arrcus fonctionner sur les principales plateformes matérielles du secteur pour la mise en réseau de centres de données distribués. »

« Nous sommes ravis de ce nouvel investissement dans Arrcus. La mise en réseau Arrcus offre la possibilité d’obtenir des performances élevées à moindre coût pour les réseaux de centres de données et d'opérateurs, ainsi que de répondre aux exigences en matière d’infrastructure pour l’IA et la 5G », déclare Adrian Drury, MD Platform Technology Liberty Global.

« Arrcus entraîne une perturbation passionnante de la mise en réseau des centres de données et de l’IA. Après avoir mené leur cycle de série D, nous sommes maintenant ravis de rejoindre NVIDIA et d'autres investisseurs pour continuer à soutenir leur croissance et l'adoption de leur plateforme parmi les principaux clients », déclare Abhishek Shukla, directeur général de Prosperity7 Ventures.

« Arrcus continue de repousser les limites de l’innovation en matière de mise en réseau avec sa plateforme ACE. Son approche unique pour tirer parti de l'architecture des microservices distribués et de son intégration avec les principales plateformes matérielles permet un large éventail de cas d'utilisation de la mise en réseau, de la périphérie aux centres de données en passant par les multiclouds, ce qui les distingue dans l'industrie », déclare Alan Weckel, cofondateur et analyste technologique, 650 Group. « Ce nouvel investissement valide la vision et la capacité d’Arrcus à fournir des solutions de mise en réseau performantes, évolutives et rentables qui répondent à l’évolution des exigences des environnements fondés sur l’IA. »

Ressources complémentaires

À propos d’Arrcus

Arrcus est l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles de mise en réseau qui permettent aux entreprises d'atteindre une évolutivité, des performances et une fiabilité inégalées dans son infrastructure. Arrcus bouleverse l'industrie avec des solutions désagrégées qui offrent un réseau innovant, agile et rentable, permettant aux entreprises de se libérer des systèmes monolithiques traditionnels et d'adopter une approche plus flexible, efficace et évolutive du réseautage moderne. L'équipe d'Arrcus est composée de technologues de classe mondiale qui présentent un bilan éprouvé dans les produits de réseautage de pointe de l'industrie du transport maritime, complétés par des leaders d'opinion de l'industrie, des dirigeants opérationnels, des partenaires stratégiques et des capital-risqueurs de premier plan. La société a son siège social à San Jose, en Californie. Pour plus d’informations, rendez-vous www.arrcus.com et suivez Arrcus sur LinkedIn et Twitter/X.

À propos de Prosperity7

Prosperity7 Ventures (P7) est le fonds de croissance diversifié d'Aramco Ventures, une filiale d'Aramco, chef de file mondial de l'énergie intégrée et des produits chimiques. Le nom du fonds vient de « Prosperity Well », le 7e puits de pétrole foré en Arabie saoudite et le premier à donner du pétrole. Poursuivant cette histoire pionnière, P7 investit à l'échelle mondiale avec une vision à long terme dans des technologies de pointe et des business models transformationnels qui apporteront prospérité et impact positif à grande échelle.

Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.prosperity7vc.com/

