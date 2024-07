Le groupe NORMA travaille avec Kinaxis pour orchestrer sa chaîne logistique

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX : KXS), leader mondial de l'orchestration de la chaîne logistique de bout en bout, a annoncé aujourd'hui que NORMA Group, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de colliers, de connecteurs et de systèmes de fluides innovants, collabore avec Kinaxis pour procurer agilité, transparence et rapidité à sa chaîne logistique.

NORMA Group, situé en Allemagne, possède 25 usines de fabrication dans le monde, qui développent des colliers et des connecteurs sécurisés faisant partie intégrante de la fabrication de machines, de véhicules et de moteurs dans les secteurs de la gestion de l'eau, de l'agriculture, de l'aviation, de la chimie, de l'hygiène et de l'automobile. En raison des causes de perturbation dans la fabrication, allant de la géopolitique aux changements réglementaires et tout autre contexte possible intermédiaire, NORMA Group a choisi une solution tenant compte de toutes ces difficultés et développant les meilleures pratiques facilitant la navigation dans toutes les nuances spécifiques à l'industrie.

« Kinaxis a répondu à toutes nos attentes sur le plan technique et s'est aligné sur nos valeurs de développement durable et notre passion pour l'innovation », déclare Wolfgang Geiger, vice-président exécutif du groupe achats et gestion de la chaîne logistique chez NORMA Group. « Chaque prise de décision vise à mieux servir nos plus de 10 000 clients qui comptent sur nous pour leur fournir des solutions d'assemblage cruciales, et nous sommes très heureux de pouvoir leur offrir une chaîne logistique plus efficace grâce à Kinaxis ».

« Nous constatons de plus en plus de changements réglementaires dans le monde entier avec un impact direct sur les fabricants, ce qui complique la tâche des responsables de la chaîne logistique qui doivent respecter les délais et les budgets : pouvoir s'adapter à ces changements à mesure qu'ils se présenteront et planifier ce qui pourrait se produire ensuite changera la donne pour NORMA Group », déclare Claire Rychlewski, chief sales officer chez Kinaxis. « Nous sommes très heureux de collaborer avec leur équipe et de les aider à faire passer leur chaîne logistique au niveau supérieur ».

Le logiciel de Kinaxis, alimenté par l'IA, permet aux entreprises d'orchestrer le réseau de leur chaîne logistique de bout en bout, de la planification stratégique à la livraison du dernier kilomètre. La technologie de Kinaxis aide les entreprises qui fournissent 40 % des tracteurs à l'industrie agricole dans le monde, qui assurent une hygiène à plus de 110 milliards de dents chaque année et qui veillent à ce que plus de 35 millions d'animaux de compagnie reçoivent des repas nutritifs chaque année.

Pour en savoir plus à propos de Kinaxis et ses solutions de gestion de la chaîne logistique, veuillez consulter le site suivant Kinaxis.com.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est le leader mondial de la gestion de la chaîne logistique. Nous sommes au service des chaînes logistiques et de leurs gestionnaires - au service de l'humanité. De grandes marques mondiales font confiance à nos logiciels pour obtenir l'agilité et la prévisibilité requises pour survivre à la volatilité et aux aléas du monde moderne. Nous associons à notre technique de simultanéité brevetée une approche de l'intelligence artificielle centrée sur l'humain pour permettre aux entreprises de toutes tailles de coordonner leur chaîne logistique d'un bout à l'autre, de la planification stratégique pluriannuelle jusqu'à l'exécution à la seconde près et la livraison sur le dernier kilomètre. Retrouvez toute l'actualité de l'entreprise sur kinaxis.com ou encore sur LinkedIn.

