Die Absa Bank bestätigt LTIMindtree als strategischen Technologiepartner auf ihrem Transformationsweg

(L to R) Srinivas Rao, EVP & Chief Business Officer, LTIMindtree; Johnson Idesoh, Group Chief Information and Technology Officer, Absa Group; Sudhir Chaturvedi, President & Executive Board Member, LTIMindtree; Muhammad Ali Bhikhan, Chief Information Officer for Absa Regional Operations. (Photo: Business Wire)

MUMBAI, Indien--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein weltweit tätiges Consulting- und Digital-Solutions-Unternehmen, gab heute die Verlängerung eines Vertrags im Wert von mehreren Millionen Dollar mit der Absa Bank, einer führenden afrikanischen Finanzdienstleistungsgruppe, bekannt. Dadurch wird die Position von LTIMindtree als vertrauenswürdiger strategischer Technologiepartner der Absa Bank gestärkt. Die verlängerte Partnerschaft baut auf einer erfolgreichen 17-jährigen Zusammenarbeit auf, in der LTIMindtree eine entscheidende Rolle bei der digitalen Transformation der Absa Bank gespielt und Wachstum und Effizienz gefördert hat.

Die Absa Group Limited, ein an der JSE notiertes Unternehmen, gehört zu den größten diversifizierten Finanzdienstleistungsgruppen Afrikas. Das Unternehmen ist in 12 afrikanischen Ländern, China, Großbritannien und den USA vertreten. LTIMindtree wird als One-Stop-Shop für die IT-Anforderungen der Absa Bank fungieren und umfassende Serviceleistungen zur Stärkung ihrer digitalen Infrastruktur bereitstellen. Dies umfasst auch die Bereitstellung modernster Lösungen in den Bereichen digitale Transformation, angewandte künstliche Intelligenz, Cloud-Beschleunigung, datengestützte Entscheidungsfindung und Modernisierung des Kernbankgeschäfts.

Johnson Idesoh, Group Chief Information and Technology Officer bei der Absa Group, sagte: „Die Einführung moderner IT-Systeme und -Funktionen hatte für uns schon immer Priorität, damit wir unseren Kunden ein außergewöhnliches und nahtloses Kundenerlebnis bieten können. Im Rahmen unserer 17-jährigen Zusammenarbeit hat LTIMindtree über einen längeren Zeitraum hinweg einen spürbaren Mehrwert für unsere Banken geschaffen. Außerdem hat LTIMindtree durch Prozessoptimierung und den Einsatz fortschrittlicher Technologien wie Automatisierung und generative KI dazu beigetragen, dass wir die Gesamtbetriebskosten in den letzten fünf Jahren um 46 % senken konnten.Dieses Ergebnis steht im Einklang mit unserer technologischen Transformation. Gemeinsam bieten wir unseren Kunden auf dem afrikanischen Kontinent stabile und zuverlässige Dienstleistungen an. Wir sind davon überzeugt, dass die Verlängerung dieser Partnerschaft unser Unternehmenswachstum weiter fördern und uns dabei unterstützen wird, die Wertschöpfung für unsere Kunden kontinuierlich zu steigern und unsere Banken noch wettbewerbsfähiger zu machen.“

Sudhir Chaturvedi, President and Executive Board Member, LTIMindtree, sagte: „Wir sind stolz darauf, ein bewährter strategischer Partner der Absa Bank zu sein und blicken nunmehr auf eine 17-jährige erfolgreiche Zusammenarbeit zurück. Durch diese Vertragsverlängerung werden wir auch weiterhin erstklassige Kernbanklösungen für die Kunden der Absa Bank bereitstellen können, die digitale, Filial- und Zahlungstechnologien umfassen. Die Lösungen erstrecken sich über mehrere Märkte und konzentrieren sich auf eine verstärkte Lokalisierung. Wir sind überzeugt, dass wir durch unser umfassendes Branchenwissen und unsere fortschrittlichen Daten- und Analysefähigkeiten die Transformation der Absa Bank weiter beschleunigen werden. So werden wir die Bank dabei unterstützen, ihr strategisches Ziel zu erreichen, eine kundenorientierte und technologieorientierte Bank zu werden.

Die gestärkte Partnerschaft untermauert die Führungsposition von LTIMindtree im Bereich Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (Banking, Financial Services & Insurance, BFS & I). Durch die Nutzung fundierter Fachkenntnisse, robuster Technologielösungen, branchenspezifischer Angebote und eines schlagkräftigen Partnernetzwerks versetzt LTIMindtree BFS- & I-Kunden in die Lage, echte End-to-End-Transformationen zu erreichen. Dies umfasst die Modernisierung von Kernprozessen, Go-to-Market-Innovationen, die Einführung von Cloud-Lösungen, datengestützte Entscheidungsfindung und eine verbesserte Kundenbindung durch aussagekräftige Analysen, personalisiertes Marketing und maßgeschneiderte Angebote.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein weltweit tätiges Consulting- und Digital-Solutions-Unternehmen, das Unternehmen aller Branchen dabei unterstützt, Geschäftsmodelle mithilfe digitaler Technologien völlig neu auszurichten, Innovationen zu beschleunigen und das Wachstum zu maximieren. Als Partner für die digitale Transformation von über 700 Kunden bringt LTIMindtree umfassendes Branchen- und Technologie-Know-how mit, um in einer konvergierenden Welt eine überlegene Differenzierung in Bezug auf Wettbewerb, Kundenerfahrung und Geschäftsergebnisse zu erzielen. LTIMindtree beschäftigt mehr als 81.000 talentierte und unternehmerisch denkende Fachkräfte in über 30 Ländern und ist ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group, das die komplexesten geschäftlichen Herausforderungen löst und umfassende Transformationen ermöglicht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ltimindtree.com

Über die Absa Bank

Die Absa Group Limited („Absa Group“) ist an der Johannesburger Börse notiert und eine der größten diversifizierten Finanzdienstleistungsgruppen Afrikas.

Die Absa Group bietet ihren Kunden ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Privat- und Geschäftsbankwesen, Unternehmens- und Investmentbanking, Vermögens- und Investmentmanagement sowie Versicherungen.

Die Absa Group hält Mehrheitsbeteiligungen an Banken in Botswana, Ghana, Kenia, Mauritius, Mosambik, auf den Seychellen, in Südafrika, Tansania (Absa Bank Tanzania und National Bank of Commerce), Uganda und Sambia und ist im Versicherungsgeschäft in Botswana, Kenia, Mosambik, Südafrika und Sambia tätig. Außerdem verfügt Absa über Vertretungen in China, Namibia, Nigeria und den USA sowie über Wertpapierhäuser im Vereinigten Königreich und in den USA und über Kollegen für den technischen Support in der Tschechischen Republik.

Weitere Informationen über die Absa Group Limited erhalten Sie unter www.absa.africa.

