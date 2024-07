NHOA Energy poursuit son développement dans le stockage d'énergie en Italie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

NHOA Energy, société du groupe NHOA (NHOA.PA) dédiée au stockage d'énergie, travaille à la réalisation d'un projet de stockage de batteries d’environ 50MWh en Sicile, dans le sud de l'Italie, attribué par ERG, ainsi qu'un contrat d'exploitation et de maintenance de 5 ans. Le projet clé en main sera construit pour soutenir le parc éolien existant d'ERG à Vicari, dans la province de Palerme.

La synergie entre le parc éolien et le système de stockage, augmentera l'efficacité de la production d'énergie renouvelable et assurera en même temps une alimentation électrique plus stable et plus fiable, démontrant ainsi une approche avant-gardiste du groupe de la gestion de l'énergie renouvelable.

Le projet de stockage par batterie sera équipé de la dernière technologie de NHOA Energy afin de répondre à la réglementation du réseau de l'opérateur du système électrique italien (Terna) pour les systèmes de stockage. L'engagement de NHOA Energy à fournir des solutions énergétiques de haut niveau en Italie est à nouveau démontré, après la livraison réussie de 70MW dans le cadre du programme Fast Reserve de Terna et l'attribution récente d'un projet de 39MWh dans le cadre du mécanisme Capacity Market dans le centre de l'Italie. Ce projet réaffirme la volonté de NHOA Energy d'améliorer le paysage énergétique italien grâce à des solutions innovantes et fiables.

ERG, principal producteur indépendant d’électricité à partir de sources recouvrables, est leader dans le domaine de l’énergie éolienne terrestre en Italie et figure parmi les dix premiers dans le domaine de l’énergie solaire. Ces dernières années, ERG a radicalement transformé son modèle d’entreprise, passant du pétrole au vert : aujourd'hui, ERG est un opérateur purement renouvelable présent dans 9 pays en Europe et aux Etats-Unis, avec un portefeuille éolien et solaire d’une capacité installée d’environ 3,7GW.

Dans ce cadre, les solutions de stockage et les technologies avancées de NHOA Energy complètent parfaitement la production d'énergie renouvelable d'ERG, stimulant ainsi les synergies potentielles futures pour des systèmes énergétiques plus efficaces, plus fiables et plus durables.

« Ce projet marque une étape importante vers l'énergie durable, démontrant notre engagement à intégrer les sources d'énergie renouvelables en Italie. La place de leader d'ERG en matière d'énergie verte, combiné à nos solutions de stockage innovantes, permettra non seulement d'améliorer le réseau existant, mais aussi de bénéficier d’une première expérience pour de futurs projets durables. Chez NHOA Energy, nous sommes animés par la vision d'un avenir plus propre, alimenté par les énergies renouvelables, et ce projet avec ERG est un pas décisif vers la réalisation de ce rêve. Ensemble, nous ne nous contentons pas de créer des solutions énergétiques, nous inspirons un changement global vers un paysage énergétique plus durable et résilient », a commenté Fabrizio Ciaccia, Vice President EMEA de NHOA Energy.

Groupe NHOA

NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d’énergie, la mobilité électrique les réseaux de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), le Groupe NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.

NHOA Energy

NHOA Energy est l'unité commerciale du Groupe NHOA qui conçoit et réalise des systèmes de stockage d'énergie clé en main, transformant les centrales solaires et éoliennes en sources d'énergie durable disponibles 24/7. En tant que pionnier dans les micro-réseaux avec énergies renouvelables et systèmes de stockage écologiques, NHOA Energy se positionne parmi les principaux intégrateurs de systèmes mondiaux avec près de 20 ans d'expérience et plus de 2GWh de capacité en ligne et en construction sur quatre continents. NHOA Energy, avec des bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis, à Taïwan et en Australie, maintient la recherche, le développement et la production de ses propres technologies entièrement en Italie.

