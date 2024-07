Absa Bank réaffirme que LTIMindtree est un partenaire technologique stratégique dans son projet de transformation

(L to R) Srinivas Rao, EVP & Chief Business Officer, LTIMindtree; Johnson Idesoh, Group Chief Information and Technology Officer, Absa Group; Sudhir Chaturvedi, President & Executive Board Member, LTIMindtree; Muhammad Ali Bhikhan, Chief Information Officer for Absa Regional Operations. (Photo: Business Wire)

MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé aujourd'hui une extension de contrat de plusieurs millions de dollars avec Absa Bank, un important groupe africain de services financiers. Cela renforce la position de LTIMindtree en tant que partenaire stratégique de confiance d'Absa Bank en matière de technologie. Le partenariat s'appuie sur une collaboration de 17 ans, au cours de laquelle LTIMindtree a joué un rôle essentiel dans la révolution numérique d'Absa Bank, favorisant la croissance et l'efficacité.

Absa Group Limited, une entreprise cotée en bourse sur le JSE, est l'un des plus grands groupes diversifiés de services financiers en Afrique. L'entreprise est présente dans 12 pays africains, en Chine, au Royaume-Uni et aux États-Unis. LTIMindtree agira comme un guichet unique pour les besoins en TI d'Absa Bank, en fournissant des services complets pour renforcer son infrastructure numérique. Cela inclut le déploiement de solutions de pointe dans la transformation numérique, l'IA appliquée, l'accélération du cloud, la prise de décision basée sur les données et la modernisation de la banque de base.

Johnson Idesoh, Responsable de l'information et de la technologie au sein du groupe Absa, a affirmé : « L’adoption de systèmes et de capacités de TI modernes a toujours été notre priorité afin d’assurer une expérience client exceptionnelle et harmonieuse. Avec une relation de 17 ans, LTIMindtree a apporté une valeur ajoutée tangible à nos banques, sur le long terme. Parallèlement, LTIMindtree, grâce à l'optimisation des processus et à l'application de technologies avancées telles que l'automatisation et l'IA générative, nous a aidés à réduire le coût total de possession de 46 % au cours des cinq dernières années. Cela rejoint notre démarche de modernisation. Ensemble, nous fournissons des services stables et robustes à nos clients sur le continent africain. Nous sommes convaincus que la prolongation de ce partenariat permettra à nos activités de croître encore davantage et nous aidera à améliorer continuellement la valeur pour nos clients, ce qui rendra nos banques encore plus compétitives. »

Sudhir Chaturvedi, Président et membre du conseil d’administration, LTIMindtree a affirmé : « Nous sommes fiers d’être un partenaire stratégique de confiance pour Absa Bank, qui célèbre plus de 17 ans de collaboration fructueuse. Grâce à ce renouvellement, nous continuerons d’offrir aux clients d’Absa des solutions bancaires essentielles de premier ordre, dont des technologies numériques, de succursales et de paiement. Ces solutions couvrent plusieurs marchés et se focalisent sur une localisation accrue. Nous sommes convaincus que, grâce à notre connaissance pointue du secteur et à nos capacités avancées en matière de données et d'analyse, nous continuerons à améliorer le processus de transformation d'Absa Bank. Cela leur permettra d’atteindre leurs objectifs stratégiques, de devenir une banque axée sur le client et la technologie. »

Ce partenariat prolongé consolide le leadership de LTIMindtree dans le secteur bancaire, des services financiers et de l'assurance (BFS & I). En profitant de son expertise sectorielle, de ses solutions technologiques robustes, de ses offres propres à l'industrie et d'un puissant écosystème de partenaires, LTIMindtree permet à ses clients BFS & I d'atteindre une véritable transformation de bout en bout. Cela inclut la modernisation des systèmes essentiels, l'innovation dans la mise sur le marché, l'adoption du cloud, la prise de décision basée sur les données et l'amélioration de l'engagement client grâce à des analyses pertinentes, un marketing personnalisé et des expériences sur mesure.

LTIMindtree est une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises dans tous les secteurs d'activité de repenser les modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation et de maximiser la croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une vaste expertise dans le domaine ainsi que la technologie permettant d'obtenir une différenciation concurrentielle, des expériences clients et des résultats commerciaux supérieurs dans un monde convergent. Grâce à plus de 81 000 entrepreneurs professionnels talentueux dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une entreprise du groupe Larsen & Toubro, résout les difficultés commerciales les plus complexes et assure une transformation adaptée. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site à l'adresse suivante www.ltimindtree.com

Absa Group Limited (« Absa Group ») est coté à la bourse de Johannesburg et est l'un des plus grands groupes de services financiers diversifiés d'Afrique.

Le groupe Absa propose un ensemble intégré de produits et de services dans les domaines de la banque commerciale, de la banque d'affaires et d'investissement, de la gestion de patrimoine et d'investissement et de l'assurance.

Le groupe Absa détient des participations majoritaires dans des banques au Botswana, au Ghana, au Kenya, à Maurice, au Mozambique, aux Seychelles, en Afrique du Sud, en Tanzanie (Absa Bank Tanzania et National Bank of Commerce), en Ouganda et en Zambie, et exerce des activités d'assurance au Botswana, au Kenya, au Mozambique, en Afrique du Sud et en Zambie. Absa possède également des bureaux de représentation en Chine, en Namibie, au Nigeria et aux États-Unis, ainsi que des entités spécialisées dans les valeurs mobilières au Royaume-Uni et aux États-Unis, et des collègues chargés de l'assistance technologique en République tchèque.

Pour plus d’informations sur Absa Group Limited, visitez www.absa.africa.

