Generali Health Solutions velger Modern Health som eksklusiv partner for mental helse

OSLO, Norge--(BUSINESS WIRE)--Modern Health, en ledende plattform for mental helse i den globale arbeidsstyrken og Generali Health Solutions GmbH kunngjør i dag et eksklusivt partnerskap. Som leverandør av bevist effektive helseprogrammer er Generali Health Solutions GmbH en del av den internasjonale Generali Group, som er én av de største globale tilbydere av forsikring og formuesforvaltning. Dette partnerskapet kommer på et tidspunkt hvor det er et økende behov for psykisk helsestøtte på arbeidsplassen. Depresjon er den ledende årsaken til uførhet i verden med 12 milliarder tapte arbeidsdager på grunn av depresjon og angst, noe som resulterer i et estimert årlig produktivitetstap på USD 1 billion. Partnerskapet gjør det nå mulig for arbeidsgivere i mer enn 50 land å investere i den mentale helsen til sine ansatte, som er et stort skritt fremover i å prioritere mental helse på en global skala.

Vi tror sterkt på at global rettferdighet i psykisk helsevern må gå utover tilgang eller appoversettelser – det må innarbeides i hver eneste aspekt av omsorgen, og speile hver enkelt individ og deres unike erfaringer,» kommenterer Alyson Watson, grunnlegger og administrerende direktør i Modern Health. «Vi setter individet i sentrum av deres mentale helse-reise, og sørger for at mentalhelsehjelpen føles like personlig som personen den er ment å hjelpe. Vi er imponert over Generalis engasjement for sine kunder og føler oss beæret over å samarbeide med dem for å forbedre livene til mennesker over hele verden. Vi tilbyr virkelig global og personlig psykisk helsehjelp, designet for å oppnå de beste resultatene for våre medlemmer, uansett deres behov eller hvor de befinner seg.»

Dette samarbeidet gjør det mulig for arbeidsgivere å enkelt få tilgang til Modern Healths omfattende globale psykiske helsefordeler for den globale arbeidsstyrken gjennom General Health Solutions. Dette inkluderer en-til-en-støtte fra lisensierte terapeuter og sertifiserte trenere, gruppefellesskap Circles, bransjens første Pathways, krisestøtte og en omfattende samling av selvbetjente digitale ressurser for emosjonelle, profesjonelle, sosiale, økonomiske og fysiske velværebehov – alt på én plattform. Modern Healths innovative og bærekraftige trinnvise omsorgstilnærming gir solid, dokumentert støtte til hele den globale arbeidsstyrken og gir målbare resultater for alle, uansett hva de lever med.

Målet vårt er å gi kundene våre innovative løsninger som fremmer helse og motstandskraft på arbeidsplassen og dermed øker de ansattes produktivitet,» forklarer Dr. Markus Homann, administrerende direktør i Generali Health Solutions. «Vi vet at det er et økende behov for velværestøtte på arbeidsplassen, og ved å samarbeide med Modern Health kan vi enkelt og sømløst koble kundene våre til det beste i det globale markedet for psykisk helsevern.»

Gå til Modern Health eller General Health Solutions for å lære mer.

Om Modern Health

Modern Health er en omfattende global løsning for mental helse som gir ansatte tilgang til individuell veiledning, gruppestøtte og digitale selvbetjeningsressurser for deres emosjonelle, profesjonelle, sosiale, økonomiske og fysiske velvære – alt samlet på én plattform. Når en person ønsker å håndtere stress proaktivt eller behandle depresjon, veileder Modern Health vedkommende til passende hjelp til rett tid.

Modern Health støttes av investorer som Kleiner Perkins, Founders Fund, John Doerr, Y Combinator, og Battery Ventures, og har samlet inn mer enn 170 millioner dollar på mindre enn to år. Dette gjør Modern Health til det raskest voksende selskapet i USA som er grunnlagt utelukkende av kvinner, til å nå status som enhjørning.

Om Generali Health Solutions

Generali Health Solutions GmbH (GHS) er en del av den internasjonale Generali Group. Som leverandør av påviselig effektive helseprogrammer som kan brukes i bedrifter, forsikringsselskaper og andre institusjoner, skaper GHS primært løsninger som hjelper ansatte med å fortsette å være produktive og mer tilfredse. I tillegg er målet å redusere produktivitetstap og behandlingskostnader på grunn av sykdom.