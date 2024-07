Heimdall Power lève 25 millions de dollars US en série B pour accélérer l'optimisation du réseau électrique à l'échelle mondiale

Heimdall Power CEO, Jørgen Festervoll, with the company’s Neuron sensor unit. Photo: Jola McDonald

OSLO, Norvège--(BUSINESS WIRE)--Heimdall Power, le leader mondial de l'optimisation des réseaux électriques, a annoncé aujourd'hui une levée de fonds de 25 millions de dollars américains dans le cadre d'un financement de série B. Cette levée a été co-dirigée par la compagnie énergétique internationale Orlen, le fonds nordique de cleantech NRP Zero, et le Steinsvik Family Office. Les actionnaires actuels, dont Investinor, Eviny, Hafslund, Lyse et Sarsia Seed, ont participé à cette levée de fonds avec un montant combiné de 8,5 millions de dollars américains.

Fondée en 2016, Heimdall Power propose des logiciels et des capteurs destinés à la surveillance des lignes électriques aériennes. Cette technologie permet aux compagnies d'électricité d'augmenter en moyenne de 40 % la capacité de transmission de leurs réseaux électriques haute tension, tout en améliorant la sécurité et les résultats de leurs activités. Les solutions de Heimdall Power permettent aux compagnies d'électricité d'optimiser les actifs actuels du réseau, réduisant ou retardant ainsi le besoin de mises à niveau d'infrastructure coûteuses, tout en les préparant à mieux répondre à la demande croissante en électricité due à la transition énergétique en cours.

Les unités de capteurs en forme de sphère, appelées Neurons par Heimdall Power, collectent des données en temps réel, permettant au logiciel avancé de l'entreprise d'évaluer la capacité réelle des lignes de transmission en temps réel. De cette façon, les compagnies d'électricité pourront exploiter la capacité accrue rendue disponible par les Dynamic Line Ratings (DLR), passant des évaluations de lignes statiques ou saisonnières traditionnelles qui limitent les opérateurs de réseau dans l'utilisation dynamique des réseaux électriques.

La conception unique du Neuron et sa remarquable capacité à obtenir davantage de capacité de l'infrastructure en place lui ont valu d'être considéré comme une « boule magique » par des médias internationaux de premier plan tels que le Wall Street Journal, Forbes et Yahoo. Les capteurs peuvent être installés en quelques secondes sur les lignes électriques grâce à un système breveté de drones autonomes, offrant ainsi une évolutivité et une efficacité inégalées tout en garantissant la sécurité des travailleurs. En les associant à leur frère numérique, le Neuron Virtuel doté d'une intelligence artificielle, Heimdall Power est le premier à offrir une surveillance précise des lignes aériennes à l'échelle d'un système.

« Nous avons atteint de nombreux jalons clés chez Heimdall Power au cours de l'année écoulée, mais celui-ci est le plus important et le timing est parfait. Le gouvernement américain a récemment annoncé un objectif de modernisation de 100 000 miles de lignes de transmission dans les prochaines années, et grâce à ce tour de série B, nous ferons notre part pour concrétiser cette vision », a déclaré Jørgen Festervoll, PDG de Heimdall Power. « Ce financement nous donne les moyens de croître à l'international, alors que nous continuons à bâtir notre organisation avec les meilleures personnes et experts de l'industrie au monde. Cela nous permettra également de faire de nouveaux investissements dans le développement de notre technologie, en passant à l'échelle supérieure et en renforçant notre position de leader mondial des technologies d'amélioration des réseaux », a conclu Festervoll.

Heimdall Power bénéficie de la confiance de plus de 40 compagnies d'électricité dans 17 pays d'Europe, d'Asie et des États-Unis. L'entreprise a récemment attiré l'attention du gouvernement américain après avoir lancé le plus grand projet d'optimisation du réseau aux États-Unis avec Great River Energy (Minesota), et a ensuite été invitée à la Maison-Blanche à Washington D.C. pour un sommet sur la modernisation du réseau.

« Heimdall Power s'est construit une position unique en tant que facilitateur de la transition énergétique en cours, avec une demande d'électricité en hausse et des files d'attente d’énergies renouvelables attendant de se connecter. En tant que propriétaire de l'une des quatre compagnies d'électricité en Pologne, nous avons observé les problèmes évolutifs auxquels les réseaux électriques du monde entier sont confrontés », a déclaré Marek Garniewski, président du conseil d'administration chez Orlen VC. « L’aptitude des solutions de Heimdall à augmenter la capacité du réseau de 40 % n'est pas seulement impressionnante, elle est transformative. Compte tenu de l'intérêt croissant des gouvernements et des nouveaux mandats émanant des États-Unis et de l'Europe, nous sommes heureux de participer à cette opportunité d'investissement, en accompagnant Heimdall Power dans son parcours de croissance internationale. »

Exprimant sa joie à propos du futur de l’entreprise, Patrick Sandahl, directeur des investissements chez Investinor, a ajouté : « En tant qu’investisseur et membre du conseil d’administration, j’ai été témoin du parcours remarquable de Heimdall Power. Leur technologie a déjà commencé à remodeler l’ensemble du secteur de l’énergie. Cette ronde de financement témoigne de la vision et de l’exécution de l’équipe, cimentant le rôle central de Heimdall Power dans la modernisation des réseaux électriques à l’échelle mondiale. »

À propos de Heimdall Power

Heimdall Power est une entreprise technologique spécialisée dans l'optimisation des réseaux électriques, rendant les réseaux mondiaux plus intelligents, plus performants et plus durables. La technologie de Heimdall Power est utilisée par plus de 40 services publics dans 17 pays, en Europe, en Asie et aux États-Unis, où elle a permis d'augmenter la capacité des réseaux électriques d'entreprises telles que Swissgrid, Austrian Power Grid, TenneT et Great River Energy de 40 % en moyenne. L'entreprise conçoit et développe des solutions logicielles intelligentes et des dispositifs industriels pour soutenir sa mission de faciliter une transition énergétique rapide, sûre et abordable dans le monde entier. Heimdall Power a été fondée en 2016 et possède des bureaux européens à Oslo, en Norvège, ainsi que des bureaux américains à Charlotte, en Caroline du Nord.

À propos de ORLEN Group

Le Groupe ORLEN est une entreprise énergétique multi-services intégrée, cotée au prestigieux classement mondial Fortune Global 500. Il a été la première entreprise de la région à déclarer atteindre la neutralité totale en émissions carbone d'ici 2050. Grâce aux récentes acquisitions et fusions, il est devenu l'une des 150 plus grandes entreprises au monde. L'entreprise est active sur 10 marchés domestiques : Pologne, République tchèque, Allemagne, Lituanie, Slovaquie, Hongrie, Autriche, Canada, Norvège et Pakistan. D'ici la fin de cette décennie, ORLEN investira plus de 320 milliards PLN pour exécuter des projets stratégiques, dont environ 40 % seront alloués à des investissements écologiques, notamment l'énergie éolienne en mer et sur terre, le photovoltaïque, le biogaz et le biométhane, les biocarburants, l'électromobilité, l'hydrogène vert et les carburants synthétiques.

À propos de NRP Zero

NRP Zero est un gestionnaire de fonds de technologies propres industrielles basé à Oslo, qui investit dans des sociétés de capital-risque en phase finale de développement qui accélèrent la transition énergétique et optimisent l'efficacité des ressources, avec un impact positif au-delà des pays nordiques. En nous engageant activement auprès des équipes de direction des entreprises et des parties prenantes, nous cherchons à amplifier les rendements à long terme tout en obtenant des résultats positifs et durables en matière d'environnement. L'équipe d'investissement est composée de cinq professionnels ayant une solide expérience de l'actionnariat actif dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie et de la finance.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.