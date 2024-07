Francisco Partners et TA Associates s’associent pour accompagner Orisha dans la poursuite de son développement

LONDON & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Francisco Partners (« FP ») et TA Associates (« TA »), deux fonds d’investissement mondiaux de premier plan, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord pour devenir co-actionnaires contrôlants d’Orisha, un éditeur de logiciels spécialisés européen basé en France.

TA, actionnaire majoritaire d’Orisha depuis 2021, réinvestira dans la Société aux côtés de Francisco Partners et du management. L’investissement permettra à Orisha de poursuivre sa trajectoire de forte croissance, en renforçant son leadership sectoriel grâce à une croissance organique continue, une politique de diversification de son offre, un développement à l’international ainsi que la réalisation d’acquisitions stratégiques.

Basé à Paris, Orisha, anciennement connu sous le nom de DL Software, a été créé en 2003 pour fournir des logiciels ERP spécialisés à destination de différents secteurs industriels en France. Le Groupe emploie désormais plus de 1 800 personnes et propose des solutions logicielles hautement spécialisées à plus de 40 000 clients. Précédemment soutenu par 21 Invest France qui est aujourd’hui investisseur minoritaire, Orisha a multiplié son chiffre d’affaires par près de quatre et a transformé son modèle opérationnel depuis l’investissement initial de TA en 2021, consolidant plus de 25 segments d’activité indépendants en cinq Business Units spécifiques : retail, santé, construction, immobilier et agri-food. Ces Business Units sont désormais soutenues par des équipes centralisées en charge des sujets finance, ressources humaines et infrastructure technologique. Avec plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires attendus cette année, l’objectif stratégique d’Orisha est d’offrir des solutions logicielles flexibles et de haute qualité à ses clients tout en maintenant une proximité forte, une dynamique d’innovation technologique et en continuant d’intégrer l’organisation.

Jacques Ollivier, PDG d’Orisha, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Francisco Partners comme actionnaire aux côtés de TA pour soutenir la croissance continue d’Orisha et poursuivre le développement de notre offre de solutions. TA et Francisco Partners partagent notre vision stratégique pour l’entreprise, et nous sommes ravis de travailler ensemble pour continuer à assurer une performance solide sur le long terme. Grâce à leur soutien, Orisha est positionné pour poursuivre son développement et fournir à ses clients les meilleures solutions possibles. »

« Depuis notre investissement initial il y a trois ans, Orisha a connu une croissance significative et une transformation positive sous la direction de Jacques et de toute l’équipe de direction. Nous restons confiants dans le potentiel de croissance organique et inorganique à long terme de la Société, et nous nous réjouissons de collaborer avec Francisco Partners pour le prochain chapitre du développement d’Orisha », ont déclaré Maxime Cancre, Director, et Patrick Sader, Managing Director, chez TA.

« Nous croyons fortement au développement des logiciels spécialisés et sommes parfaitement alignés avec la vision d’Orisha de créer des solutions dédiées à chaque industrie. Nous avons suivi la Société ces dernières années et avons été impressionnés par ce qu’a accompli l’équipe Orisha sous la direction de Jacques. A travers cette collaboration, nous souhaitons participer au développement futur d’Orisha en capitalisant sur une base de clients fidèles et en se développant tactiquement sur de nouveaux segments », ont déclaré Quentin Lathuille, Principal, et Petri Oksanen, Partner & Co-Head des activités d’investissement en Europe, chez Francisco Partners.

J.P. Morgan a agi en tant que conseil financier exclusif et Latham & Watkins en tant conseil juridique de TA Associates. Bryan Garnier a agi en tant que conseil financier et Paul Hastings en tant que conseil juridique de Francisco Partners.

La transaction reste soumise à l’approbation par les autorités réglementaires et de la concurrence compétentes et devrait être clôturée au Q4 2024. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été divulguées.

À propos d’Orisha

Fondé en 2003, Orisha est un éditeur européen de logiciels dédiés aux entreprises des secteurs du retail, de l'immobilier, de la santé, de la construction et de l'agri-food. Depuis sa création, Orisha guide les entreprises vers le succès en leur proposant des solutions spécifiques à leur métier et indispensables à leur activité (encaissement, gestion commerciale et financière, gestion des stocks, CRM, ressources humaines, commerce unifié...). Chaque jour, les solutions d’Orisha facilitent des millions d’interactions et de transactions dans un monde hyperconnecté. Depuis 2021, Orisha est soutenue par TA Associates, un acteur mondial du capital-investissement et un leader dans le secteur de la technologie. En 2023, Orisha a réalisé des ventes supérieures à 200 millions d’euros. Le groupe, né en France, emploie 1 800 personnes en Europe et accompagne des clients dans plus de 50 pays. Pour plus d’informations, veuillez consulter https://www.orisha.com

À propos de Francisco Partners

Francisco Partners est une société d’investissement mondiale de premier plan spécialisée dans l’accompagnement de sociétés du secteur technologique. Depuis son lancement il y a près de 25 ans, Francisco Partners a investi dans plus de 450 entreprises Tech, ce qui en fait l’un des investisseurs les plus actifs et de longue date du secteur. Avec environ 45 milliards USD de capitaux levés à ce jour, la société investit dans des opportunités où ses connaissances sectorielles approfondies et son expertise opérationnelle peuvent aider les entreprises à réaliser leur plein potentiel. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.franciscopartners.com

À propos de TA

TA est une société de capital-investissement mondiale de premier plan ciblant les opportunités d’accélération de croissance dans des sociétés rentables. Depuis 1968, TA a investi dans plus de 560 entreprises dans ses cinq secteurs cibles : technologie, soins de santé, services financiers, services aux consommateurs et aux entreprises. Tirant parti de son expertise approfondie du secteur et de ses ressources stratégiques, TA collabore avec les équipes de direction du monde entier pour aider les entreprises de haute qualité à créer de la valeur à long terme. À ce jour, la société a levé 65 milliards USD de capitaux et compte plus de 150 professionnels de l’investissement dans des bureaux à Boston, Menlo Park, Austin, Londres, Mumbai et Hong Kong. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.ta.com