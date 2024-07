Les services publics roumains luttent contre les pertes d'eau grâce à une analyse avancée des données

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Un service public roumain de l'eau utilise des analyses avancées pour transformer son infrastructure et lutter contre les pertes d'eau en temps réel. ApaVital S.A., qui dessert plus d'un demi-million de personnes dans la région d'Iasi, appliquera un logiciel intelligent d'intégration de données pour optimiser son réseau, détecter et prévenir les fuites et assurer un approvisionnement en eau plus durable pour ses communautés.

En Roumanie, environ 41 % de l'eau est perdue avant d'atteindre les consommateurs en raison de fuites.1 Pour résoudre le problème avant les nouveaux seuils de fuite imposés par la directive européenne révisée sur l'eau potable, ApaVital met en œuvre Xylem Vue optimisé par GoAigua, une plateforme logicielle et analytique de Xylem (NYSE : XYL), chef de file mondial des technologies de l'eau.

La plateforme combinera des données provenant de l’ensemble du réseau d’infrastructures existant d’ApaVital, qui compte plus de 4 000 kilomètres de conduites d’eau, 193 stations de pompage et 50 000 compteurs d’eau. Les opérateurs seront en mesure de surveiller les performances en temps réel et d'identifier et de corriger les fuites de manière proactive. Le service public vise à réduire la perte d'eau à moins de 20 % pour sécuriser l'approvisionnement en eau des ménages et des entreprises de la région.

« Alors que nous développons nos capacités numériques et augmentons notre volume de données, nous reconnaissons la nécessité de rationaliser nos sources pour accroître l’efficacité opérationnelle », déclare Mihail Dorus, directeur général, ApaVital. « Cette solution nous donnera la visibilité nécessaire pour relever des défis cruciaux tels que les pertes d’eau et nous permettra de maximiser nos investissements dans les infrastructures et de bénéficier à nos communautés. »

« La plupart des services publics disposent déjà de nombreuses données. La difficulté consiste à transformer les chiffres en informations et en décisions exploitables », déclare Kenny Khoo, directeur général, Eastern Europe South, Xylem. « La connexion des flux de données simplifie la gestion de l’eau en donnant aux opérateurs une compréhension globale de la performance de leur réseau. Grâce à une meilleure connaissance du système, les services publics peuvent optimiser les opérations, libérer davantage de valeur des infrastructures existantes et relever les défis rapidement et durablement. »

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans les technologies de l’eau qui s’engage à résoudre les problèmes critiques liés à l’eau dans le monde grâce à l’innovation et à l’expertise. Nos 23 000 employés diversifiés ont réalisé un chiffre d’affaires pro forma combiné de 8,1 milliards de dollars en 2023. Nous créons un monde plus durable en permettant à nos clients d’optimiser la gestion de l’eau et des ressources et en aidant les communautés de plus de 150 pays à assurer la sécurité de l’eau. Rejoignez-nous sur www.xylem.com pour relever les défis de l'eau.

_____________________________

1 L'UE demande instamment de surveiller et de réduire les fuites d'eau.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.