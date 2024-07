Generali Health Solutions vælger Modern Health som eksklusiv mental sundhedspartner

KØBENHAVN, Danmark--(BUSINESS WIRE)--Modern Health, en førende mental sundhedsplatform på det globale arbejdsmarked og Generali Health Solutions GmbH offentliggør i dag et eksklusivt partnerskab. Som udbyder af bevist effektive sundhedsprogrammer er Generali Health Solutions GmbH en del af den internationale Generali Group, som er en af de største globale udbydere af forsikringer og formueforvaltning. Dette partnerskab kommer på et tidspunkt, hvor der er et stigende behov for support af den mentale sundhed på arbejdspladsen. Depression er den førende årsag til uarbejdsdygtighed i verden med 12 milliarder mistede arbejdsdage pga. depression og angst, hvilket giver et anslået årligt tab i produktivitet på USD 1 billion. Partnerskabet gør det nu muligt for arbejdsgivere i mere end 50 lande at investere i mental sundhed for deres medarbejdere, hvilket er et stort skridt fremad i prioriteringen af mental sundhed på global skala.

“Vi er overbeviste om, at global retfærdighed i mental sundhed skal gå længere end adgang til eller appoversættelser – det skal være en integreret del af hvert enkelt aspekt i omsorg for og afspejling af hver person og deres unikke oplevelser,” siger Alyson Watson, grundlægger og adm. direktør for Modern Health. “Vi sætter enkeltpersoner i centrum for deres mentale sundhedsforløb og sikrer, at mental sundhed føles så personlig som den person, den skal hjælpe. Vi er imponerede over Generalis tilsagn til deres kunder og er beærede over at blive partner for at forbedre livet for mennesker over hele verden med ægte global og personlig mental sundhedsomsorg, der giver de bedste resultater for medlemmer, hvad der behov må være, eller hvor de bor.”

Dette samarbejde giver arbejdsgivere mulighed for nemt at få adgang til Modern Healths omfattende globale mentale sundhedsfordele på det globale arbejdsmarked via Generali Health Solutions. Dette omfatter en-til-en-support fra autoriserede terapeuter og certificerede coaches, gruppefællesskabs Circles, de første i branchen Pathways, krisesupport og en omfattende samling digitale ressourcer via selvbetjening til emotionelle, professionelle, sociale, økonomiske og fysiske velfærdsbehov – alt sammen på en platform. Modern Healths innovative og bæredygtige trindopdelte omsorgsmetode giver en solid, beviselig support for hele den globale arbejdsstyrke, der medfører målbare resultater for alle, lige meget hvad de lever med.

"Vores mål er et give vores kunder innovative løsninger, som fremmer sundhed og modstandsdygtighed på arbejdspladsen og således øge medarbejdernes produktivitet," forklarer Dr. Markus Homann, adm. direktør for Generali Health Solutions. “Vi ved, at der er et stigende behov for velfærdssupport på arbejdspladsen og ved at slå os sammen med Modern Health kan vi nemt og uden problemer forbinde vores kunder til det bedste på markedet for globale mental sundhedspleje.”

Gå til Modern Health eller Generali Health Solutions for at få mere at vide.

Om Modern Health

Modern Health er en omfattende global løsning på mental sundhed, som tilbyder medarbejdere adgang til en-til-en-, gruppe- og selvbetjenings digitale ressourcer til deres emotionelle, professionelle, sociale, økonomiske og fysiske velfærdsbehov - alt på én platform. Når en person ønsker proaktivt at håndtere stress eller behandle depression, guider Modern Health disse mennesker til den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt.

Modern Health støttes af investorer som Kleiner Perkins, Founders Fund, John Doerr, Y Combinator og Battery Ventures og skaffede mere end USD 170 millioner på mindre end to år, hvilket gør Modern Health til det hurtigst helt kvindegrundlagte firma i USA til at nå Unicorn-status.

Om Generali Health Solutions

Generali Health Solutions GmbH (GHS) er en del af den internationale Generali Group. Som udbyder af beviseligt effektive sundhedsprogrammer, som kan bruges i virksomheder, forsikringsselskaber og andre institutioner, skaber GHS primært løsninger, som hjælper medarbejdere med at fortsætte med at være produktive og mere tilfredse. Derudover er målet at reducere produktivitetstab og behandlingsomkostninger pga. Sygdom.