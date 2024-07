Microsoft investit dans Cyclic Materials pour accélérer l’innovation dans la climate tech

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Cyclic Materials, une entreprise de pointe de recyclage de métaux qui construit une chaîne d’approvisionnement circulaire en terres rares et d’autres métaux critiques, a annoncé aujourd’hui avoir bénéficié d’un investissement en actions du Fonds d’innovation pour le climat de Microsoft, une initiative dédiée à l’accélération du développement technologique et au déploiement de nouvelles innovations en faveur du climat. Cet investissement est emblématique de l’engagement de Microsoft en faveur d’une économie circulaire et de son intérêt pour le recyclage des terres rares présentes dans les disques durs.

Au cours des deux dernières années, Cyclic a développé une technologie en instance de brevet, CC360TM , expressément pour relever le défi de la récupération des terres rares contenues dans les disques durs en fin de vie. Alors que les disques durs sont généralement envoyés à une entreprise de recyclage d’actifs informatiques (ou ITAD, pour IT asset disposal), ce processus d’élimination consiste à détruire les données et ensuite à déchiqueter les disques pour récupérer des métaux tels que l’or et l’argent. Actuellement, les terres rares ne sont pas récupérées. Grâce à la technologie CC360TM , les entreprises ITAD peuvent détacher une partie des disques durs pour récupérer les terres rares, tout en conservant le reste des disques qui est traité selon leur processus traditionnel. Les aimants ainsi séparés peuvent ensuite être traités par les technologies de traitement de Cyclic Materials qui permettent de libérer un flux de valeur supplémentaire issu de l’élimination des disques durs.

« Microsoft s’efforce d’atteindre l’objectif zéro déchet dans ses opérations directes, ses produits et ses emballages d’ici 2030, ce qui implique nécessairement l’adoption d’une approche d’économie circulaire », a déclaré Brandon Middaugh, directeur principal du Fonds d’innovation pour le climat de Microsoft. « Comme la demande en terres rares ne cesse de croître, nous sommes très heureux de soutenir la création d’un approvisionnement durable de ces matériaux grâce à cet investissement. »

Fondée en 2021, Cyclic Materials est un leader industriel dédié au développement de technologies capables de transformer économiquement, durablement et dans le pays les produits en fin de vie en matières premières de valeur. Le recyclage des terres rares offre des avantages environnementaux importants par rapport aux processus miniers, notamment une empreinte carbone et une consommation d’eau réduites. Cyclic Materials a récemment ouvert à Kingston son usine « Hub100 » qui exploite REEPure, sa technologie hydrométallurgique exclusive, et contribue à satisfaire la demande toujours croissante de sources nationales d’oxydes mixtes de terres rares (REBCO) en Amérique du Nord.

« En collaboration avec Cyclic, nous avons testé ces derniers mois l’utilisation de la technologie CC360TM dans nos opérations. Nous avons constaté d’énormes améliorations des performances et atteint un débit d’un disque dur par seconde », a déclaré Sean Magann, directeur commercial de Sims Lifecycle Services (SLS). « Cette solution de récupération des terres rares critiques nous permet de valoriser davantage les disques durs mis au rebut tout en maintenant la sécurité des données qu’ils contiennent. Et il y a un avantage supplémentaire : la réduction des aimants qui encombrent nos broyeurs. Nous sommes impatients d’appliquer cette technologie à l’ensemble de nos opérations. »

« Nous sommes ravis du soutien que nous apporte le Fonds d’innovation pour le climat de Microsoft. C’est un investisseur stratégique clé qui partage la même vision de la création d’une chaîne d’approvisionnement circulaire pour les terres rares contenues dans les disques durs utilisés dans leurs centres de données », a déclaré Ahmad Ghahreman, cofondateur et PDG de Cyclic Materials. « Ce soutien nous permet d’accélérer le déploiement de nos installations commerciales pour contribuer de manière décisive à la croissance de l’offre nationale de terres rares en Amérique du Nord et soutenir ainsi la transition énergétique. En outre, nous apprécions beaucoup la contribution de SLS, car cela nous aide à valider notre nouvelle technologie CC360TM dont nous pensons qu’elle s’avérera extrêmement utile pour les grands opérateurs de centres de données tels que Microsoft qui travaillent pour atteindre leurs objectifs de circularité et de durabilité. »

Pour plus d’informations sur Cyclic Materials, visiter le site www.cyclicmaterials.earth.

À propos de Cyclic Materials

Créée en 2021, Cyclic Materials est une entreprise de technologies cleantech qui crée une chaîne d’approvisionnement circulaire en terres rares et d’autres matériaux essentiels au soutien de la transition énergétique. Grâce à sa technologie innovante, l’entreprise transforme de manière économique, durable et nationale les produits en fin de vie en matières premières de valeur, indispensables à la fabrication des véhicules électriques, des éoliennes et des moteurs pour l’électronique que nous utilisons au quotidien. En 2024, Cyclic a ouvert son usine Hub100 à Kingston, en Ontario, la première installation à produire de l’oxyde de terres rares mixtes recyclés (rMREO) en Amérique du Nord à l’aide de sa technologie hydrométallurgique exclusive, REEPure™. Considérant que le marché mondial des terres rares magnétiques devrait augmenter considérablement d’ici 2030, il est essentiel de trouver de nouvelles sources de ces éléments critiques pour soutenir l’électrification de l’économie mondiale. Cyclic prévoit d’étendre sa technologie en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour plus d’informations, visiter le site cyclicmaterials.earth.

