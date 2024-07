Sunn Stream choisit Brightcove pour exploiter un nouveau service de streaming proposant du contenu éducatif et de divertissement adapté aux familles

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Brightcove (NASDAQ : BCOV), la société de technologie de streaming la plus fiable au monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait ajouté Sunn Stream – un service de streaming proposant des films, de la musique et des contenus éducatifs adaptés aux familles – à sa liste de clients médias. Sunn Stream s'appuiera sur la plate-forme de Brightcove, deux fois récompensée par un Emmy Award, pour distribuer son contenu à des audiences dans tout le pays.

Sunn Stream, actuellement en phase de lancement, est un service de streaming qui fournit aux abonnés un contenu personnalisé et familial, comprenant des films, de la musique, des émissions épisodiques et des vidéos éducatives sur divers sujets. Grâce à la technologie vidéo fiable et évolutive de Brightcove, Sunn Stream offrira à son public une expérience fluide, personnalisée et conviviale sur tous les appareils.

« L’industrie du streaming est clairement devenue plus compétitive, les fournisseurs s’efforçant de capter l’attention et la fidélité d’un public plus averti », a déclaré Marc DeBevoise, PDG de Brightcove. « Avec cette évolution, Sunn Stream a réalisé qu’il est essentiel de combiner sa proposition de contenu unique destinée à un public clairement défini avec un streaming vidéo de la plus haute qualité et une expérience utilisateur intuitive et personnalisée. À l’aide de notre plateforme technologique de pointe, Sunn Stream sera à l’avant-garde de la fourniture à ses clients d’options de divertissement fiables et personnalisées et aura accès à des analyses de pointe pour suivre les résultats. »

La popularité des entreprises de médias indépendantes ne cesse de croître. Avec l'augmentation du nombre de consommateurs, ces entités ont de plus en plus besoin de partenaires capables d'évoluer avec elles et de veiller à ce que l'expérience du client demeure une priorité fondamentale. Sunn Stream a choisi la plate-forme de streaming vidéo cloud de Brightcove pour ses avantages uniques, notamment une qualité vidéo incomparable, une évolutivité mondiale, un support client sans pareil et des analyses très poussées.

« Nous avons complètement mis à jour notre service de streaming et notre application Sunn Stream pour les rendre plus faciles à utiliser afin que plus de clients puissent profiter de nos films et spectacles », a déclaré Garrett Z. Sutton, fondateur et président de Sunn Stream. « Nos conservateurs vont désormais proposer des recommandations inattendues que nos clients vont adorer. Et nous nous focalisons davantage sur la mise en place d'une expérience pour toute la famille qui rassemble les gens dans des moments de rire, de sanglots et de réflexion. »

Sunn Stream rejoint une liste de sociétés de médias qui comptent sur Brightcove pour alimenter leurs capacités de streaming, notamment FrightPix, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Acun Medya, AMC Networks, BBC Studios, Canela Media, J.COM, MotoAmerica, REELZ, SBT TV et SKY Mexico.

Pour en savoir plus, visitez Brightcove.com.

À propos de Sunn Stream

Sunn Stream est plus qu'une plateforme de streaming — Il s'agit d'un voyage éducatif et divertissant inédit qui emmène les utilisateurs dans de nouveaux mondes cinématographiques et télévisuels audacieux, avec du contenu en ligne adapté aux familles (films, musique et autres) et un nouveau festival du film Sunn Stream (à venir en 2025). Tel un feu de camp de contes modernes, il unit les gens à travers le rire, les larmes et des moments qui font réfléchir. Cette plateforme conviviale offre de nouvelles narratives et expériences qui intéressent plus d’une génération. Chaque mois, les conservateurs de contenu de Sunn Stream sélectionnent une collection d'histoires inattendues qui suscitent l'émerveillement, invitent aux conversations et rapprochent les cœurs et les esprits. En plus de films et de documentaires exclusifs, cette plateforme en ligne propose un contenu éducatif de qualité pour combler les lacunes laissées par les institutions publiques, comme l'éducation financière. Les membres/abonnés de Sunn Stream auront un accès illimité à un nouveau contenu qui pourrait susciter des discussions avec des amis et des membres de nos familles. Fondé en 2022, le fondateur et président de Sunn Stream, auteur à succès et entrepreneur Garrett Z. Sutton, s'engage à divertir, éduquer et élargir les horizons des utilisateurs avec un nouveau contenu qui améliore la vie. La plateforme unique de Sunn Stream est accessible en ligne via SunnStream.com, l'application Sunn Stream Productions (iOS pour les iPads et iPhones, Applications pour Android) et les appareils Roku, Chromecast et/ou Apple TV. Et lorsque le générique de fin défile, le voyage ne fait que commencer : https://sunnstream.com.

À propos de Brightcove Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques de diffusion en continu les plus fiables, les plus évolutives et les plus sûres au monde, afin de renforcer le lien entre les entreprises et leur public, où qu’il se trouve et quel que soit l’appareil sur lequel il consomme le contenu. Dans plus de 60 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de vendre plus efficacement à leurs clients, aux leaders des médias de diffuser et de monétiser leur contenu de manière plus fiable, et à chaque organisation de communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. Avec deux Technology and Engineering Emmy® Awards pour l’innovation, un temps de disponibilité toujours en tête du secteur et une évolutivité inégalée, nous repoussons sans cesse les limites de ce que la vidéo peut faire. Suivez-nous sur LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads et YouTube. Rendez-vous sur Brightcove.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.