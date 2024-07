Milhões de camisas de futebol da PUMA feitas com resíduos têxteis reciclados

Global sports company PUMA has scaled up its textile-to-textile recycling innovation RE:FIBRE, creating millions of replica football jerseys with a minimum of 75% recycled textile waste and other waste material.

HERZOGENAURACH, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A empresa esportiva global PUMA expandiu sua inovação em reciclagem têxtil RE:FIBRE, criando milhões de réplicas de camisas de futebol com um mínimo de 75% de resíduos têxteis reciclados e outros materiais residuais. Pela primeira vez, desde o início da temporada de 24/25, as réplicas das camisas* da PUMA (abrangendo 35 clubes), incluindo as camisas usadas na Eurocopa e na Copa América, são feitas de RE:FIBRE.

A ampliação segue as 46.000 camisas produzidas com RE:FIBRE em 2023 e busca não só reduzir os resíduos têxteis, mas também criar menos dependência em garrafas plásticas para produzir produtos de poliéster reciclado. Para possibilitar a expansão, a PUMA está explorando maneiras diversificadas de reciclar o poliéster, tal como com técnicas de reciclagem termomecânica e química, possibilitando que a empresa aumente significativamente sua capacidade para reciclar resíduos têxteis.

"A RE:FIBRE dá aos torcedores do futebol um exemplo tangível de como a PUMA está trabalhando de modo a criar sustentabilidade Forever Better", afirmou Anne-Laure Descours, diretora de suprimentos da PUMA. "Nosso desejo é ter 100% dos nossos produtos de poliéster criados a partir de resíduos têxteis. Repensar como produzimos e ir em direção a um modelo empresarial mais circular é importante, e a RE:FIBRE é central nesse ponto".

Para celebrar esse marco, a PUMA organizará um final de semana de atividades na sua loja principal em Nova York, programado para coincidir com o lançamento da réplica dos kits do AC Milan e Manchester City e em antecipação ao jogo das duas equipes de futebol patrocinadas pela PUMA na cidade de Nova York. Os fãs da PUMA e torcedores do AC Milan e do Manchester City podem se envolver e celebrar a jornada da RE:FIBRE da PUMA na loja.

Sábado, 20 de julho de 2024

Cem emblemas de camisas usadas por Jack Grealish e Christian Pulisic em jogos serão transformados e estarão disponíveis na loja em edição limitada. Os emblemas foram criados pelo artista americano de upcycling, que é voz do Voice of a RE:Generation da PUMA, Andrew Burgess, para comemorar a expansão do RE:FIBRE da PUMA.

Domingo, 21 de julho

Andrew Burgess conduzirá três oficinas de upcycling para educar os consumidores interessados em moda sobre as técnicas para personalizar e transformar roupas a fim de ampliar seu tempo de vida. Voltando-se ao cruzamento entre esporte e moda, os consumidores terão a chance de pegar uma camiseta de RE:FIBRE e transformá-la em uma peça com inspiração esportiva.

*Exclui as réplicas locais do Fenerbahçe SK, Shakhtar Donetsk e kits de origem local.

