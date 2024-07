Generali Health Solutions sceglie Modern Health come partner esclusivo per la salute mentale

ROMA, Italia--(BUSINESS WIRE)--Modern Health, piattaforma leader a livello mondiale per la salute mentale sul posto di lavoro, e Generali Health Solutions GmbH, hanno annunciato oggi una partnership esclusiva. In quanto fornitore di programmi di assistenza sanitaria di comprovata efficacia, Generali Health Solutions GmbH fa parte a livello internazionale di Generali Group, uno dei maggiori fornitori globali di servizi assicurativi e di gestione patrimoniale. Questa partnership nasce in un momento di crescente necessità di supporto per quanto riguarda la salute mentale sul posto di lavoro. La depressione è la causa principale di disabilità in tutto il mondo, con 12 miliardi di giorni lavorativi persi a causa di depressione e ansia, che si traducono in una perdita annuale della produttività stimata di 1 trilione di dollari. La partnership consente ora ai datori di lavoro in oltre 50 Paesi di investire nella salute mentale dei propri dipendenti, stabilendo un significativo passo avanti nel dare priorità alla salute mentale sul posto di lavoro a livello mondiale.

“Crediamo fermamente che l’equità globale nell’assistenza per la salute mentale debba andare oltre l’accesso o le traduzioni delle app: deve essere compresa in ogni singolo aspetto dell’assistenza, così da rispecchiare ogni singolo individuo e le sue esperienze uniche”, commenta Alyson Watson, fondatore e CEO di Modern Health. “Mettiamo le persone al centro del loro percorso di salute mentale, garantendo che l’assistenza per la salute mentale sia personalizzata tanto quanto chi ne ha bisogno. Ci ha colpito l’impegno di Generali nei confronti dei propri clienti e siamo onorati di collaborare con loro per migliorare la vita delle persone in tutto il mondo offrendo un’assistenza per la salute mentale davvero globale e personalizzata, così da ottenere i migliori risultati per gli iscritti, indipendentemente dalle loro esigenze o posizioni”.

Questa collaborazione offre ai datori di lavoro l'opportunità di accedere facilmente alle prestazioni omnicomprensive di Modern Health per la salute mentale sul posto di lavoro a livello mondiale grazie a Generali Health Solutions. Sono compresi l’assistenza individuale da parte di terapeuti autorizzati e coach certificati, comunità di gruppo Circles, i suoi Pathways - primi nel settore, supporto in caso di crisi e un'ampia raccolta di risorse digitali da usare in autonomia per gestire le necessità emotive, professionali, legate al benessere sociale, finanziario e fisico - il tutto in un'unica piattaforma. L’approccio innovativo e sostenibile di Modern Health offre un solido supporto basato sull’evidenza all’intera forza lavoro globale, così da ottenere risultati misurabili per tutti, indipendentemente da ciò che stanno vivendo.

"Il nostro obiettivo è fornire ai clienti soluzioni innovative che promuovano la salute e la resilienza sul posto di lavoro e aumentino così la produttività dei dipendenti," spiega Dr. Markus Homann, Amministratore Delegato di Generali Health Solutions. “Sappiamo che c’è un urgente bisogno di supporto per il benessere sul posto di lavoro e, facendo squadra con Modern Health, potremo mettere facilmente in contatto e senza soluzione di continuità i nostri clienti con la migliore assistenza globale per la salute mentale disponibile sul mercato”.

Visita Modern Health o Generali Health Solutions per maggiori informazioni.

Cos’è Modern Health

Modern Health è una soluzione globale completa per la salute mentale che offre ai dipendenti l'accesso a risorse digitali individuali, di gruppo e da consultare in autonomia per gestire le proprie esigenze emotive, professionali, sociali, finanziarie e legate al benessere fisico - il tutto in un'unica piattaforma. Sia che si tratti di gestire in modo proattivo lo stress o curare la depressione, Modern Health guida le persone verso la giusta assistenza al momento giusto.

Modern Health è sostenuto da investitori come Kleiner Perkins, Founders Fund, John Doerr, Y Combinator e Battery Ventures e ha raccolto più di 170 milioni di dollari in meno di due anni rendendo Modern Health l'azienda fondata interamente da donne negli Stati Uniti che ha ottenuto più rapidamente lo status Unicorn.

Cos’è Generali Health Solutions

Generali Health Solutions GmbH (GHS) è parte a livello internazionale di Generali Group. In quanto fornitore di programmi sanitari effettivamente efficaci e che possono essere spesi in aziende, compagnie assicurative e altre istituzioni, GHS crea essenzialmente delle soluzioni che aiutano i dipendenti a restare produttivi e più soddisfatti. Inoltre, lo scopo è ridurre le perdite di produttività e i costi per la cura di malattie.