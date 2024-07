Des millions de maillots de football PUMA fabriqués avec des déchets textiles recyclés

Global sports company PUMA has scaled up its textile-to-textile recycling innovation RE:FIBRE, creating millions of replica football jerseys with a minimum of 75% recycled textile waste and other waste material.

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--La société mondiale de produits de sports PUMA a mis à l'échelle son innovation de recyclage textile-textile RE:FIBRE, créant des millions de maillots de football avec un minimum de 75 % de déchets textiles recyclés et d'autres déchets. Pour la première fois, dès le début de la saison 2024/2025, les répliques de maillots de football PUMA* (avec 35 clubs), y compris ceux pour les tournois Euro et Copa América, sont fabriquées à partir de RE:FIBRE.

La mise à l'échelle s'appuie sur les 46 000 maillots RE:FIBRE produits en 2023 et vise non seulement à réduire les déchets textiles, mais aussi à réduire la dépendance aux bouteilles en plastique pour produire des produits en polyester recyclé. Afin de rendre cette mise à l’échelle possible, PUMA explore des moyens diversifiés de recycler le polyester, tels que des techniques de recyclage thermomécanique et chimique permettant à PUMA d’accroître considérablement sa capacité à recycler les déchets textiles.

« RE:FIBRE donne aux fans de football un exemple concret de la manière dont PUMA travaille à la création d’un Forever Better », déclare Anne-Laure Descours, directrice de l’approvisionnement chez PUMA. « Notre souhait est que 100 % de nos produits en polyester soient fabriqués à partir de déchets textiles. Il est important de repenser la manière dont nous produisons et d’évoluer vers un modèle d’entreprise plus circulaire. RE:FIBRE joue un rôle central à cet égard. »

Pour célébrer cette étape importante, PUMA organisera un weekend d'activités dans le magasin phare de New York, programmé pour coïncider avec le lancement des maillots à domicile de l'AC Milan et de Manchester City et en amont du match entre les deux équipes à New York. Les fans de PUMA, de l’AC Milan et de Manchester City sont invités à s’impliquer et à célébrer l'évolution RE:FIBRE de PUMA en magasin.

Samedi 20 juillet 2024

Cent badges en édition limitée recyclés à partir de maillots portés par Jack Grealish et Christian Pulisic seront à gagner en magasin. Les badges ont été conçus par Andrew Burgess, upcycleur américain et la voix de PUMA d'une RE:Generation, pour commémorer l'expansion de PUMA RE:FIBRE.

Dimanche 21 juillet

Andrew Burgess organisera trois ateliers d'upcycling pour éduquer les consommateurs curieux de mode sur les techniques de personnalisation et d'upcycling des vêtements afin de prolonger leur durée de vie. S'appuyant sur le croisement entre le sport et la mode, les consommateurs auront la chance de prendre un t-shirt RE:FIBRE et de le transformer en un vêtement inspiré du sport.

De plus amples informations sont disponibles ici.

*À l'exclusion des maillots à domicile pour Fenerbahçe SK, Shakhtar Donetsk et des tenues d'origine locale.

PUMA

PUMA, l’une des plus grandes marques de sport au monde, conçoit, développe et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 75 ans, PUMA fait progresser sans relâche le sport et la culture en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides au monde. PUMA propose des produits performants et de lifestyle inspirés du sport dans des disciplines telles que le football, la course et l'entraînement, le basketball, le golf et les sports mécaniques. La société collabore avec des designers et des marques de renom pour imprégner la culture et la mode streetwear d’influences sportives. Le groupe PUMA détient les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 20 000 personnes à travers le monde et son siège social se situe à Herzogenaurach, en Allemagne.

