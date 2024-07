Heimdall Power haalt $25 miljoen USD Serie B op om de optimalisering van het stroomnet wereldwijd te versnellen

New and existing investors united in Heimdall Power’s Oslo HQ to celebrate the successful funding round. Photo: Jola McDonald

OSLO, Noorwegen--(BUSINESS WIRE)--Heimdall Power, wereldleider op gebied van optimalisering van stroomnetten, kondigde vandaag een kapitaalstijging van $25 miljoen USD aan in een financiering van Serie B. Deze financieringsronde werd mede geleid door het internationale energiebedrijf Orlen, het Scandinavische cleantech-fonds NRP Zero en de Steinsvik Family Office. Bestaande aandeelhouders, waaronder Investinor, Eviny, Hafslund, Lyse en Sarsia Seed, namen aan de ronde deel met een gezamenlijk bedrag van $8,5 miljoen USD.

Heimdall Power werd in 2016 opgericht en levert software en sensoren voor het bewaken van bovengrondse stroomlijnen. De technologie stelt elektriciteitsmaatschappijen in staat om hun transmissiecapaciteit in hun hoogspanningsnetten met gemiddeld 40% te doen stijgen, terwijl tegelijk de veiligheid en efficiëntie van hun activiteiten worden verbeterd. Dankzij de oplossingen van Heimdall Power kunnen nutsbedrijven de assets van hun bestaande stroomnet optimaliseren, om zo de noodzaak van dure infrastructuurupgrades te verminderen of toch uit te stellen, terwijl het nutsbedrijven ook beter voorbereid maakt om te voldoen aan de groeiende vraag naar elektriciteit die aangewakkerd wordt door de energieovergang die zich momenteel voordoet.

De bolvormige sensoreenheden, die Heimdall Power neuronen noemt, verzamelen spanningsgegevens aan de hand waarvan de geavanceerde software van het bedrijf de werkelijke transmissiecapaciteit van een lijn in realtime kan beoordelen. Op die manier kunnen nutsbedrijven de grotere capaciteit, die door DLR (Dynamic Line Ratings) beschikbaar wordt gemaakt, benutten om af te stappen van de traditionele statische of seizoensgebonden lijnratings, die netoperators belemmeren om stroomnetten op een dynamische manier te gebruiken.

Het unieke ontwerp van de neuronen en het opmerkelijke vermogen om meer capaciteit uit bestaande infrastructuur te knijpen, verdiende erkenning als “Magische Bal” bij vooraanstaande internationale media-outlets zoals de Wall Street Journal, Forbes en Yahoo. De sensoreenheden kunnen in luttele seconden geïnstalleerd worden op stroomlijnen onder spanning dankzij een gepatenteerd autonoom dronesysteem, waarmee ongeëvenaarde schaalbaarheid en efficiëntie wordt geboden, maar ook de veiligheid van de werknemers verzekerd blijft. Door ze met hun digitale verwant, de door AI aangestuurde Virtual Neuron, te combineren, is Heimdall Power het eerste bedrijf dat nauwkeurige bewaking van bovengrondse lijnen op systeembrede schaal aanbiedt.

“Het voorbije jaar hebben we bij Heimdall Power heel wat belangrijke mijlpalen bereikt, maar dit is de grootste verwezenlijking tot nu toe en de timing is perfect. De regering van de V.S. kondigde onlangs een doel aan om de komende jaren 100.000 mijl transmissielijnen te upgraden, en door toedoen van deze financieringsronde van Serie B zullen we ons eerlijke deel hierin meespelen om deze visie te vervullen,” aldus Jørgen Festervoll, CEO van Heimdall Power. “Deze financiering geeft ons zuurstof om internationaal te groeien, nu we onze organisatie verder uitbouwen met de beste mensen en experts uit de sector van de hele wereld. Het zal ons ook de mogelijkheid bieden om verder in de ontwikkeling van onze technologie te investeren, om schaalbaarheid een stap verder te brengen nu we onze positie versterken als duidelijke wereldleider binnen Grid-Enhancing Technologies,” besluit Festervoll.

Meer dan 40 nutsbedrijven in 17 landen van Europa en Azië en in de Verenigde Staten vertrouwen op de technologie van Heimdall Power. Onlangs kwam het bedrijf in de belangstelling van de regering van de V.S. na de lancering van het grootste project voor optimalisering van stroomnetten in de Verenigde Staten met Minnesota’s Great River Energy, en het werd daarna uitgenodigd in het Witte Huis in Washington D.C. voor een topoverleg over de modernisering van stroomnetten.

“Heimdall Power heeft zich een unieke positie verworven als ontsluiter voor de energieovergang die volop aan de gang is, met een snel groeiende vraag naar elektriciteit en ellenlange rijen hernieuwbare bronnen die staan te wachten om geconnecteerd te worden. Als eigenaar van een van de vier nutsbedrijven van Polen, hebben we de groter wordende uitdagingen gezien waarmee stroomnetten over de hele wereld moeten afrekenen,” zegt Marek Garniewski, voorzitter van de Raad van Bestuur van Orlen VC. “Het vermogen van de oplossingen van Heimdall om de capaciteit van het stroomnet met 40% te vergroten is niet alleen indrukwekkend, het is transformatief. In combinatie met de stijgende, grote interesse van regeringen en nieuwe mandaten afkomstig van de V.S. en Europa, zijn we opgetogen dat we deel uitmaken van deze investeringskans, om Heimdall Power te steunen in hun niet-aflatende internationale groei.”

Eveneens enthousiast over de toekomst van het bedrijf, voegt Patrick Sandahl, investeringsdirecteur bij Investinor, hieraan toe: "Als investeerder en als lid van de raad van bestuur heb ik de opmerkelijke vorderingen van Heimdall Power van dichtbij kunnen beleven. Hun technologie is nu al bezig met de hele energiesector te hervormen. Deze financieringsronde is een getuigenis van de visie en uitvoering van het team, waarmee de cruciale rol van Heimdall Power voor het moderniseren van stroomnetten over de hele wereld wordt verstevigd."

Over Heimdall Power

Heimdall Power is een technologiebedrijf gespecialiseerd in de optimalisering van stroomnetten, die de netten van de wereld intelligenter, geschikter en duurzamer maakt. Meer dan 40 nutsbedrijven in 17 landen van Europa en Azië en in de Verenigde Staten vertrouwen op de technologie van Heimdall Power, waar deze technologie met succes de capaciteit van het stroomnet met maar liefst gemiddeld om en bij 40% heeft verbeterd voor bedrijven zoals Swissgrid, Austrian Power Grid, TenneT en Great River Energy. Het bedrijf ontwerpt en ontwikkelt intelligente softwareoplossingen en industriële apparatuur ter ondersteuning van haar missie om een snelle, veilige en betaalbare energieovergang over de hele wereld mogelijk te maken. Heimdall Power werd in 2016 opgericht en heeft haar Europese hoofdzetel in Oslo, in Noorwegen en haar Amerikaanse hoofdzetel in Charlotte, Noord-Carolina.

Over ORLEN Group

De ORLEN Group is een geïntegreerd multi-utility energiebedrijf dat opgenomen is in de prestigieuze internationale Fortune Global 500. Dit was het eerste bedrijf in de regio dat verklaarde een volledige emissieneutraliteit in 2050 te behalen. Dankzij recente overnames en fusies, werd het bedrijf een van de 150 grootste bedrijven ter wereld. Het bedrijf is actief op 10 thuismarkten: Polen, de Tsjechische Republiek, Duitsland, Litouwen, Slowakije, Hongarije, Oostenrijk, Canada, Noorwegen en Pakistan. Tegen eind dit decennium zal ORLEN meer dan PLN 320 miljard investeren om strategische projecten te implementeren, waarvan circa 40% voor groene investeringen wordt voorbehouden, waaronder windenergie op zee en op het vasteland, zonnepanelen, biogas en biomethaan, biobrandstoffen, elektrische mobiliteit, groene waterstof en synthetische brandstoffen.

Over NRP Zero

NRP Zero is een industriële cleantech fund-manager gevestigd in Oslo die investeert in late-stage venture bedrijven om de energieovergang te versnellen en de efficiëntie van grondstoffen te optimaliseren met een positieve impact buiten Scandinavië. Via actief engagement met beheersteams van bedrijven en belanghebbenden, proberen we om opbrengsten op lange termijn te verbeteren en tegelijk positieve, duurzame milieuresultaten op te leveren. Het investeringsteam bestaat uit vijf professionals met bewezen ervaring in actief eigenaarschap op de kruising van industrie, energie en financiën.

