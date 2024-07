Hoffmann Green signe un partenariat avec BCE, spécialiste de la production de béton prêt à l'emploi en Charente-Maritime

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat commercial avec Béton Contrôle de l’Estuaire (BCE), entité du Groupe Duclos, acteur basé en Charente-Maritime (17), qui produit une large gamme de béton prêt à l’emploi.

Créée en 2005 pour compléter les activités de négoce de matériaux de BigMat Duclos, Béton Contrôle de l’Estuaire (BCE) exploite aujourd'hui quatre centrales à béton en Charente-Maritime et dans le nord de la Gironde. Grâce à ses installations, BCE propose une large gamme de bétons de qualité, incluant des bétons de fondation, de dallage et décoratifs. Le groupe dispose également d'une flotte de 31 camions-toupies, assurant des livraisons quotidiennes, avec un engagement envers la qualité, la durabilité et la satisfaction de ses clients.

Ce partenariat local qui s’étend jusqu’à décembre 2027 implique la fourniture des ciments 0% clinker d’Hoffmann Green Cement au sein du réseau des centrales de béton prêt à l’emploi de BCE, dédié à la production d’une large gamme de béton livrée à travers toute la Charente-Maritime et ses département limitrophes.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Ce nouveau partenariat commercial avec Béton Contrôle de l’Estuaire, leader de la production de béton prêt à l’emploi en Charente-Maritime, témoigne de notre engagement commun envers la décarbonation du secteur de la production de béton et de la construction. Nous sommes ravis de nous associer avec un acteur engagé dans l’utilisation de pratiques durables au cours de son processus de production, qui nous permet de réaffirmer notre présence auprès d’acteurs régionaux dans le Grand Ouest ».

Jean-Pierre DUCLOS, Dirigeant du Groupe Duclos, précise : « La signature de cet accord avec Hoffmann Green et l’utilisation de ciment 0% clinker témoignent de notre engagement à adopter des pratiques innovantes et durables dans notre processus de production, tout en assurant la qualité de notre béton. L'emploi des ciments Hoffmann nous permet ainsi de concilier les deux engagements principaux du Groupe Duclos : la satisfaction de nos clients et la préservation de l'environnement. ».

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour sur le grand port de Dunkerque en 2024-2025 pour porter la capacité de production totale à 550 000 tonnes par an, soit 3 % du marché Français. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international avec la signature de contrats au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse et récemment en Arabie Saoudite.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DE BETON CONTROLE DE L’ESTUAIRE (BCE)

Créée en 2005 à Sablonceaux, tout près de Saujon, Béton Contrôle de l’Estuaire (BCE) est une entité clé du Groupe Duclos, spécialisé dans la production de béton prêt à l’emploi. Fort de quatre centrales stratégiquement situées à Sablonceaux, Tonnay Charente, Sainte-Soulle et Naujac-sur-Mer, BCE offre une gamme étendue de bétons adaptés à tous types de chantiers, incluant des bétons spéciaux, des dalles et des chapes liquides, couvrant ainsi l’ensemble de la Charente-Maritime et ses départements limitrophes.

Reconnu pour son sérieux et ses compétences, le Groupe Duclos s’appuie sur l’expertise de ses employés formés pour répondre efficacement aux besoins spécifiques de ses clients. Conseil personnalisé, rapidité d’exécution et satisfaction client sont au cœur de notre engagement.

Avec une flotte de 31 camions toupies assurant des livraisons quotidiennes, BCE s’engage à maintenir des standards élevés en matière de service et de respect des délais. BCE met un point d’honneur à minimiser notre impact sur l’environnement, en adoptant des pratiques durables tout au long de son processus de production.

Pour plus d’informations : https://www.bce17.fr/accueil/