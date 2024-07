Kinaxis est retenu par Syensqo pour l'aider à planifier un avenir plus propre et plus vert

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), un chef de file mondial de l'orchestration de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement, annonce aujourd'hui que Syensqo, une société scientifique mondiale dédiée à l'avancement des technologies révolutionnaires, a choisi Kinaxis pour moderniser sa chaîne d'approvisionnement et l'équiper des outils et des techniques nécessaires pour gérer la menace toujours présente de volatilité et de perturbations.

Avec son siège social à Bruxelles, en Belgique, Syensqo est une entreprise leader dans le domaine des produits chimiques spécialisés qui développe des matériaux et des solutions de pointe qui contribuent à des produits plus sûrs, plus propres et plus durables dans un large éventail d'applications. Des matériaux de batteries de VE et des composites pour l'aviation et les biotechnologies ; des produits de soins de beauté aux technologies durables dans l'agriculture. Syensqo compte 62 sites industriels, 12 grands centres de R&D et une présence dans 30 pays.

« En tant que grande multinationale, nous cherchons sans relâche à améliorer nos processus et notre efficacité afin de pouvoir développer nos produits à l’avenir. Nous sommes désireux de trouver de nouveaux partenaires dans ce domaine pour nous aider à maîtriser la complexité de nos grandes chaînes d’approvisionnement », déclare Ihab Elia, responsable de la chaîne d'approvisionnement, Syensqo. « Kinaxis permettra à nos planificateurs de mieux orchestrer et rationaliser l’efficacité. Cela correspond parfaitement à notre volonté de renforcer notre agilité. »

« La passion de Syensqo pour l’avancement de la technologie au service d’un monde meilleur s’aligne étroitement sur notre philosophie selon laquelle les chaînes d’approvisionnement fonctionnent au profit de la planète. Dès le début, nos équipes ont présenté d'importantes synergies », déclare Claire Rychlewski, responsable des ventes, Kinaxis. « Nous sommes ravis de travailler avec Syensqo alors que nous œuvrons tous deux à rendre les chaînes d’approvisionnement et la planète plus durables. »

Le logiciel optimisé par l’IA de Kinaxis permet aux entreprises d’orchestrer de bout en bout leur chaîne d’approvisionnement, de la planification stratégique à la livraison du dernier kilomètre. Chaque année, la technologie de Kinaxis aide les entreprises qui fournissent à l’industrie agricole 40 % des tracteurs du monde, qui assurent la propreté de plus de 110 milliards de dents chaque année et qui veillent à ce que plus de 35 millions d’animaux de compagnie reçoivent des repas nutritifs.

Pour en savoir plus sur Kinaxis et ses solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement, rendez-vous sur Kinaxis.com.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est le leader mondial de la gestion de la chaîne logistique. Nous sommes au service des chaînes logistiques et de leurs gestionnaires - au service de l'humanité. De grandes marques mondiales font confiance à nos logiciels pour obtenir l'agilité et la prévisibilité requises pour survivre à la volatilité et aux aléas du monde moderne. Nous associons à notre technique de simultanéité brevetée une approche de l'intelligence artificielle centrée sur l'humain pour permettre aux entreprises de toutes tailles de coordonner leur chaîne logistique d'un bout à l'autre, de la planification stratégique pluriannuelle jusqu'à l'exécution à la seconde près et la livraison sur le dernier kilomètre. Retrouvez toute l'actualité de l'entreprise sur kinaxis.com ou encore sur LinkedIn.

À propos de Syensqo

Syensqo est une société scientifique qui développe des solutions révolutionnaires qui améliorent notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de jouer. Inspirés par les conseils scientifiques initiés par Ernest Solvay en 1911, nous rassemblons les esprits les plus brillants pour repousser les limites de la science et de l'innovation au profit de nos clients, avec une équipe diversifiée et mondiale de plus de 13 000 collaborateurs dans 30 pays.

Nos solutions contribuent à des produits plus sûrs, plus propres et plus durables que l'on trouve dans les maisons, les aliments et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils intelligents et les applications de soins de santé. Notre pouvoir d'innovation nous permet de concrétiser l'ambition d'une économie circulaire et d'explorer des technologies révolutionnaires qui font progresser l'humanité.

