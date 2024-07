BNP Paribas collabore avec Ant International pour promouvoir les solutions de paiement transfrontalier en Europe et les dépôts tokenisés pour la gestion de trésorerie mondiale

(Clockwise from top left) Marc Espagnon, Head of Payment and Cash Management at BNP Paribas, Kelvin Li, GM of Platform Technology at Ant International, Douglas Feagin, President of Ant International and Pierre Fersztand, Global Head of Cash Management, Payments, Trade Solutions & Factoring at BNP at the MOU signing ceremony on 3 July (Photo: Business Wire)

SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--BNP Paribas, première banque de l’Union européenne, et Ant International, leader des paiements numériques et des technologies financières, ont conclu un partenariat stratégique visant à améliorer les solutions de paiement transfrontalier pour les commerçants et les consommateurs en Europe.

Dans un protocole d’accord signé le 3 juillet 2024 à Zurich par Douglas Feagin, président d’Ant International et Pierre Fersztand, responsable mondial de la gestion de la trésorerie, des paiements, des solutions commerciales et de l’affacturage chez BNP Paribas, les deux parties ont convenu de développer plusieurs initiatives clés qui verront BNP Paribas travailler en étroite collaboration avec Ant International et ses activités de paiement numérique et d’innovation.

BNP Paribas travaillera avec Alipay+, la solution technologique de paiement mobile transfrontalier et de numérisation exploitée par Ant International, pour permettre à des milliers de commerçants qui utilisent le service d’acquisition de BNP Paribas en Europe d’accepter des paiements provenant de plus de 25 partenaires mobiles internationaux via Alipay+.

Les deux parties ont également convenu de travailler ensemble pour renforcer la participation de WorldFirst à l’espace unique de paiement en euros (SEPA). WorldFirst, la plateforme unique de paiement numérique et de services financiers d’Ant International pour les entreprises internationales, renforcera sa participation au SEPA pour permettre aux entreprises d’effectuer des paiements transfrontaliers en ligne et des transferts de fonds de manière plus transparente au sein de la zone SEPA.

BNP Paribas parrainera la participation de WorldFirst au système SEPA, ce qui permettra à WorldFirst de tirer parti de l’expertise et des produits de la banque pour accélérer son intégration et son entrée au sein du système SEPA. Les clients de WorldFirst pourront accéder en temps réel aux systèmes de paiement du SEPA et automatiser les paiements de trésorerie afin d’optimiser leurs opérations.

BNP Paribas explorera en outre des innovations en matière de dépôts tokenisés pour la gestion de la trésorerie mondiale avec Ant International, par le biais de la plateforme Whale de cette dernière. Cette collaboration vise à améliorer l’efficacité et la rapidité des règlements de fonds mondiaux grâce à l’utilisation de dépôts tokenisés.

Ant International s’appuiera sur l’infrastructure de BNP Paribas pour poursuivre le développement de sa plateforme Whale, une solution de gestion de trésorerie de nouvelle génération qui utilise l’innovation technologique de la blockchain, y compris le chiffrement avancé et l’IA, pour améliorer l’efficacité et la transparence des mouvements de fonds entre les comptes bancaires pour une meilleure gestion des liquidités mondiales.

Douglas Feagin, président d’Ant International, déclare : « L’Europe est une région importante pour Ant International, avec l’essor du commerce transfrontalier et l’augmentation du nombre de voyageurs dans la région et, bien sûr, l’engouement autour de l’UEFA EURO 2024 cette année. Grâce à notre collaboration avec un partenaire industriel de premier plan, nous réunirons les paiements numériques et les solutions technologiques innovantes d’Ant International, ainsi que l’expérience approfondie de BNP Paribas sur le marché européen, afin d’offrir une plus grande connectivité et de rendre les voyages et les échanges mondiaux plus pratiques. »

Pierre Fersztand, directeur mondial de la trésorerie, des paiements, des solutions commerciales et de l’affacturage chez BNP Paribas, ajoute : « Ce nouvel accord avec Ant International approfondit une collaboration à long terme qui a débuté en 2016 lors du déploiement d’Alipay+ en Europe. Il s’agit d’une étape clé dans le renforcement de notre offre de services tout en tirant parti de nos forces respectives pour offrir à nos clients le meilleur service en matière de paiements transfrontaliers. Nous souhaitons par ailleurs encourager l’innovation avec un acteur aussi important pour développer les normes de gestion de trésorerie de demain. »

À propos d’Ant International

Ant International, dont le siège est à Singapour, est le moteur de l’avenir du commerce mondial grâce à une innovation numérique permettant à chacun et à chaque entreprise de prospérer. En étroite collaboration avec nos partenaires, nous aidons les commerçants de toutes tailles dans le monde entier à réaliser leurs aspirations de croissance grâce à une gamme complète de solutions de paiement numérique et de services financiers axés sur la technologie.

À propos d'Alipay+

Alipay+ est une suite de solutions technologiques de paiement mobile transfrontalier et de numérisation qui permet de relier les commerçants du monde entier aux consommateurs. Les consommateurs bénéficient d’un paiement transparent et d’un large choix d’offres en utilisant leurs méthodes de paiement préférées lorsqu’ils voyagent à l’étranger. Les petites et moyennes entreprises peuvent utiliser les outils numériques d’Alipay+ pour améliorer leur efficacité et atteindre une croissance omnicanale.

A propos de WorldFirst

WorldFirst répond aux besoins des PME engagées dans le commerce international pour se développer à l’échelle mondiale. Cela inclut la collecte globale, les paiements, la conversion des devises, la gestion des risques et le financement de la chaîne d’approvisionnement pour aider les PME à réduire les coûts et à améliorer l’efficacité du chiffre d’affaires afin de générer plus de revenus et de saisir rapidement les opportunités commerciales mondiales. WorldFirst, qui utilise l’IA et d’autres technologies de pointe pour le contrôle des risques, donne la priorité à la sûreté et à la sécurité des fonds de ses clients et possède un palmarès de premier plan en matière de prévention de la fraude dans le secteur. WorldFirst a servi un million de clients dans le monde entier et est connecté à plus de 120 plateformes d’achat. WorldFirst a été fondée en 2004 et a rejoint Ant Group en 2019.

Pour en savoir plus sur WorldFirst, rendez-vous sur https://www.worldfirst.com/sg/.

A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur majeur de la banque internationale. Elle est présente dans 63 pays et compte près de 183 000 collaborateurs, dont plus de 145 000 en Europe. Le groupe occupe des positions clés dans ses trois principaux domaines d’activité : Commercial, Personal Banking et Services pour les finances commerciales et personnelles du groupe et plusieurs activités spécialisées dont BNP Paribas Personal Finance et Arval ; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les entreprises et les clients institutionnels. Fort de son modèle diversifié et intégré, le groupe aide tous ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, entreprises et clients institutionnels) à réaliser leurs projets grâce à des solutions de financement, d’investissement, d’épargne et d’assurance protection. En Europe, BNP Paribas dispose de quatre marchés domestiques : Belgique, France, Italie et Luxembourg. Le groupe déploie son modèle de banque commerciale et personnelle intégrée dans plusieurs pays méditerranéens, en Turquie et en Europe de l’Est. En tant qu’acteur clé de la banque internationale, le groupe dispose de plateformes et de lignes professionnelles de premier plan en Europe, d’une forte présence dans les Amériques et d’une activité solide et en forte croissance dans la région Asie-Pacifique. BNP Paribas a mis en œuvre une approche de responsabilité sociale d’entreprise dans toutes ses activités, ce qui lui permet de contribuer à la construction d’un avenir durable, tout en assurant la performance et la stabilité du groupe.

