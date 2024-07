The Rohatyn Group vende plantação florestal no Uruguai para subsidiária da Oji Holdings

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--O The Rohatyn Group (“TRG”), um gestor global de ativos especializado em mercados emergentes e ativos reais, anunciou a venda de mais de 40.000 hectares de plantações florestais nos departamentos de Tacuarembó e Rivera, na parte norte do Uruguai, para a Oji Uruguay Forest Company S.A.S. (“OUFC”), uma subsidiária da fabricante japonesa de produtos de papel e celulose Oji Holdings Corporation (“Oji”). A Oji é uma das maiores empresas florestais, de papel e embalagens do mundo.

Os ativos florestais, que consistem em florestas plantadas de pinheiros e eucaliptos, foram adquiridos pela equipe da TRG Forestry & Agriculture (“TRG F&A”) em 2013. 1 Em dezembro de 2023, a TRG celebrou um contrato de transferência de ativos com o OUFC e, posteriormente, fechou a transação em 9 de julho de 2024.

Durante o período em que a TRG era proprietária do ativo, as plantações eram gerenciadas para a produção de madeira sólida, desenvolvendo operações de desbaste comercial com toras destinadas principalmente aos mercados de exportação da China e da Índia. A equipe de F&A da TRG foi uma das primeiras a exportar toras do Uruguai por meio de transporte a granel. Após o fechamento, a TRG continuará prestando serviços de gerenciamento de transição para a OUFC. O envolvimento contínuo da TRG na gestão da propriedade visa maximizar o valor, desenvolver o processamento doméstico no Uruguai e ajudar a cumprir as metas ambientais da Oji.

O sócio da TRG, Ian Jolly, comentou: “A TRG continua sendo um investidor entusiasta nas plantações do Uruguai. Esta venda ocorre no final de um período de investimento planejado, durante o qual nos orgulhamos das contribuições que fizemos para ajudar a desenvolver o setor de madeira de coníferas, incluindo a introdução de processamento de madeira de coníferas de última geração. A TRG tem a honra de auxiliar a Oji em sua entrada no Uruguai. A aquisição por uma empresa global de silvicultura tão respeitada destaca o valor deste recurso e reforça o status do Uruguai como um destino de investimento florestal de primeira linha. A TRG espera continuar seu trabalho no setor florestal deste país”.

Sobre a TRG

Fundada em 2002, a TRG é especializada em mercados emergentes e ativos reais. Com sede em Nova York, a empresa é composta por 160 profissionais baseados em 17 países nas Américas do Norte e do Sul, Europa, Oriente Médio, África, Índia, Sudeste Asiático e Oceania.

A TRG F&A é composta por uma equipe experiente de profissionais de investimento e é dedicada à aquisição e gestão de carteiras diversificadas de terras florestais e/ou agrícolas em benefício de seus clientes. Empregando uma abordagem orientada para o valor, a TRG busca investir em ativos a preços que reflitam o potencial de rendimento biológico. A equipe se concentra em propriedades em geografias de menor risco, onde a silvicultura comercial e a agricultura estão bem desenvolvidas, e onde estão disponíveis títulos de propriedade seguros, gestão de alta qualidade e infraestrutura adequada.

Sobre a Oji Uruguay Forest Company S.A.S.

A Oji Uruguay Forest Company S.A.S. (“OUFC”) tem sede no Uruguai e é uma subsidiária da fabricante japonesa de produtos de papel e celulose Oji Holdings Corporation. A OUFC recebeu aprovação para o investimento do Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) e do Gabinete do Presidente do Uruguai.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.