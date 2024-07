Cannatrol déploie une technologie post-récolte révolutionnaire pour le secteur européen du cannabis en partenariat avec Paralab Green

NORTH SPRINGFIELD, Vermont--(BUSINESS WIRE)--Cannatrol, le créateur du seul système complet de séchage, de maturation et de stockage pour l’industrie du cannabis, annonce aujourd’hui un partenariat exclusif avec Paralab Green, le premier distributeur européen de solutions de transformation du cannabis, établissant la distribution de la technologie brevetée Vaportrol® de l'entreprise dans toute l'Europe.

« Ce partenariat est ce qui se fait de mieux dans la transformation du cannabis », déclare Jane Sandelman, CEO et cofondatrice, Cannatrol. « Paralab Green a établi des relations au sein de l’industrie européenne du cannabis et possède une compréhension unique de ce marché en croissance rapide. Nous nous réjouissons à la perspective d’ouvrir l’accès international à la technologie scientifique de Cannatrol, qui profitera aux cultivateurs et donc aux consommateurs. »

Paralab Green fournit plus de 70 % des installations de production sous licence dans toute l'Union européenne, offrant une gamme d'instruments pour l'industrie du cannabis, depuis la production jusqu'au contrôle qualité.

« Le marché européen continue de montrer la voie en matière de conformité aux bonnes pratiques de fabrication (BPF), et ce partenariat avec Cannatrol est un ajout essentiel qui renforce le portefeuille de Paralab Green », déclare Rui Soares, CEO, Paralab Green. « L’équipe Cannatrol apporte une expertise scientifique inestimable pour optimiser et simplifier le processus de séchage et de maturation. Cette collaboration renforce notre engagement en faveur de l’excellence, tout en élevant les normes de l’industrie et en apportant une valeur exceptionnelle à nos clients. »

Les systèmes de Cannatrol garantissent une activité hydrique et une pression de vapeur constantes, offrant une qualité de produit élevée, des rendements accrus, une conformité réglementaire aux BPF et des améliorations de la rentabilité. Il est prouvé que la technologie brevetée post-récolte de Cannatrol augmente l’efficacité de la maturation et offre en moyenne une rétention de terpènes 16 % plus élevée par rapport aux méthodes traditionnelles de séchage et de maturation, selon des tests indépendants réalisés par The Cannabis Research Coalition.

En plus de l’Europe, Paralab Green est présent en Israël, en Afrique du Nord et en Amérique latine, ce qui permet aux opérateurs de ces régions d’accéder à la technologie Cannatrol.

Pour en savoir plus sur la technologie Vaportrol® de Cannatrol, rendez-vous sur cannatrols.com.

À propos de Cannatrol

Cannatrol soutient la culture commerciale du cannabis en rationalisant et en contrôlant étroitement les processus critiques de séchage, de maturation et de stockage post-récolte. Avec la technologie brevetée Vaportrol®, le système contrôle la perte d'eau en régulant la pression de vapeur et assure une activité hydrique adéquate, essentielle pour la préservation des terpènes, une teneur maximale, un rendement accru et une qualité supérieure. La solution de contrôle environnemental de Cannatrol garantit des résultats cohérents pour tous les climats et toutes les zones géographiques, en éliminant les aléas et les risques liés à l’humidité saisonnière et aux variations de température. Visitez cannatrols.com pour plus d'informations.

À propos de Paralab Green

Paralab Green, une division de Paralab avec 32 ans de leadership dans le secteur, se spécialise dans la fourniture de solutions d'équipement innovantes adaptées à l'industrie du cannabis. En mettant son expérience au service des secteurs pharmaceutique, biotechnologique, énergétique et chimique, Paralab Green apporte une vaste expertise à la culture, à l'extraction et à la production de cannabis. Opérant à partir de bureaux au Portugal et en Espagne, nous sommes le fournisseur de solutions de confiance pour la majorité des producteurs agréés d'Europe. Paralab Green allie prouesses techniques et support client d'exception pour stimuler l'innovation et établir de nouvelles normes dans le secteur du cannabis. Rendez-vous sur paralab-green.com pour de plus amples renseignements.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.