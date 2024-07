Cannatrol introduceert in Europa baanbrekende technologie voor na het oogsten van cannabis in partnerschap met Paralab Green

NORTH SPRINGFIELD, Vt.--(BUSINESS WIRE)--Cannatrol, de makers van het enige systeem voor volledige droging, verduurzaming en opslag voor de cannabisindustrie, kondigde vandaag een exclusief partnerschap aan met Paralab Green, Europa’s vooraanstaande verdeler van oplossingen voor de verwerking van cannabis, waarmee de verdeling van de gepatenteerde Vaportrol® Technology van het bedrijf in heel Europa een feit wordt.

“Dit partnerschap vertegenwoordigt echt het beste van de cannabisverwerking,” zegt Jane Sandelman, CEO en medeoprichter van Cannatrol. “Paralab Green heeft relaties in de Europese cannabisindustrie tot stand gebracht en heeft een uniek inzicht in de snel groeiende markt. We kijken ernaar uit om internationale toegang tot de door wetenschap onderbouwde technologie van Cannatrol te openen, waar de telers en uiteindelijk de consumenten wel bij zullen varen.”

Paralab Green levert aan meer dan 70% van de vergunde productiefaciliteiten binnen de Europese Unie, en biedt een aantal instrumenten voor de cannabisindustrie, van productie tot kwaliteitscontrole.

“De Europese markt blijft koploper op gebied van GMP-compliance (Good Manufacturing Practices), en dit partnerschap met Cannatrol is een cruciale toevoeging die onze portfolio bij Paralab Green bevordert,” zegt Rui Soares, CEO van Paralab Green. “Het team van Cannatrol zorgt voor onschatbare wetenschappelijke expertise om het droog- en verduurzamingsproces te optimaliseren en te vereenvoudigen. Deze samenwerking versterkt ons engagement voor uitmuntendheid, het verhoogt de sectornormen en levert uitzonderlijke waarde voor onze klanten.”

De systemen van Cannatrol verzekeren consistente wateractiviteit en dampdruk, waardoor een uitstekende productkwaliteit, betere opbrengsten, naleving van de GMP-regelgeving en bottom-line verbeteringen tot stand komen. De gepatenteerde technologie van Cannatrol voor de stappen na het oogsten heeft aangetoond dat het de efficiëntie van verduurzaming verbetert en gemiddeld 16% meer behoud van terpenen oplevert in vergelijking met traditionele droog- en verduurzamingsmethoden, volgens onafhankelijke testen uitgevoerd door The Cannabis Research Coalition.

Buiten Europa is Paralab Green operationeel in Israël, Noord-Afrika en Latijns-Amerika, waarmee voor operatoren in die regio's de deur wordt geopend voor toegang tot de technologie van Cannatrol.

Voor meer informatie over Cannatrols Vaportrol® Technology, gaat u naar cannatrols.com.

Over Cannatrol

Cannatrol steunt de commerciële teelt van cannabis door de kritieke droog- en verduurzamingsprocessen en de opslag na de oogst te stroomlijnen en strikt te controleren. Via de gepatenteerde Vaportrol® Technology controleert het systeem het waterverlies door de dampdruk te regelen en verzekert de correcte finale wateractiviteit, kritiek voor het behoud van terpenen, gemaximaliseerde sterkte, betere opbrengst en topkwaliteit. De oplossing voor omgevingscontrole van Cannatrol verzekert consistente resultaten voor elk klimaat en elke geografische locatie, waardoor het giswerk en het risico te wijten aan seizoensgebonden vochtigheid en temperatuurschommelingen van de baan worden geruimd. Meer informatie vindt u via cannatrols.com.

Over Paralab Green

Paralab Green, een afdeling van Paralab met 32 jaar leiderschap in de sector, is gespecialiseerd in het leveren van innovatieve apparatuur speciaal afgestemd voor de cannabisindustrie. Met een achtergrond ten dienste van de farmaceutische, biotechnologie-, energie- en chemische sectoren, staat Paralab Green garant voor een uitgebreide expertise voor de teelt, extractie en productie van cannabis. Operationeel vanuit onze kantoren in Portugal en Spanje, zijn we de leverancier van betrouwbare oplossingen voor het merendeel van de vergunde producenten in Europa. Paralab Green combineert technisch vakmanschap met uitzonderlijke klantenondersteuning om innovatie te bevorderen en nieuwe standaarden in de cannabissector te bepalen. Meer informatite vindt u via paralab-green.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.