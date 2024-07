LTIMindtree et Snowflake consolident leur engagement commun pour permettre aux entreprises d'accélérer l'adoption de l'IA

WARREN, New Jersey et MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé aujourd'hui le lancement de Canvas.ai, la plateforme d'IA de pointe de LTIMindtree professionnelle, sur le Snowflake AI Data Cloud. Cette nouvelle intégration renforce les capacités de LTIMindtree en matière d'IA, offre une flexibilité incomparable et un développement accéléré, qui permettent à nos clients d'exploiter la puissance de l'IA. En alliant la personnalisation, l'évolutivité et l'interface utilisateur intuitive de Canvas.ai aux capacités de premier plan de Snowflake, les entreprises peuvent rapidement transformer leurs applications.

Cette collaboration réunit les capacités de Canvas.ai en matière de gouvernance proactive et de garde-fous, associées à des modèles d'entreprise tels que les LLM de Snowflake Arctic ; les fonctionnalités FinOps de Canvas. ai, notamment la limitation des taux, la budgétisation des jetons et le reporting, améliorent la convivialité et l'efficacité des LLM que Snowflake Cortex AI propose avec l'accès à de LLM de premier plan comme Mixtral, LLaMA 3 et Gemma ; en tirant parti de Snowflake, les applications de navigation de Canvas.ai accélèrent le parcours de la GenAI. Ces applications pré-construites simplifient le déploiement de l'IA, et permettent aux entreprises de déployer des solutions sans effort.

Ashish Varerkar, vice-président et responsable de Canvas AI, LTIMindtree, a déclaré : « LTIMindtree est très heureuse d'annoncer le lancement de Canvas.ai sur Snowflake. En nous appuyant sur des bases telles que Cortex AI de Snowflake, ainsi que sur les LLM pris en charge et les capacités de réglage fin, nous permettons aux clients de sélectionner les modèles LLM adaptés à leurs cas d'utilisation. Nos capacités essentielles comprennent la modération de contenu, la validation des résultats pour les applications basées sur les LLM et la coordination homogène des capacités au sein des entreprises. Avec Canvas.ai, la création d'applications basées sur les LLM devient incroyablement facile pour les utilisateurs finaux, qui peuvent exploiter tout le potentiel des capacités sous-jacentes ».

Rithesh Makkena, Global Partner SE Leader, Snowflake, a déclaré : « Alors que Snowflake accélère le parcours de l'IA à la fois pour nos produits et pour nos clients, nous reconnaissons qu'il existe une préoccupation commune : sélectionner le bon modèle pour des cas d'utilisation spécifiques à l'entreprise. Canvas.ai peut répondre à ce défi grâce à des paramètres personnalisables, qui permettent aux utilisateurs de faire des choix plus éclairés sans coûts excessifs. Au-delà de la sélection des modèles, Canvas.ai permet de garantir une gouvernance et une sécurité robustes ».

Ensemble, cette collaboration créera un écosystème robuste facilitant le déploiement de l'IA dans les entreprises et transformera les idées développées basées sur l'IA. Désormais, vous pouvez accéder à Cortex AI de Snowflake, à Snowflake Arctic et à une galerie d'applications dédiée, le tout au sein de Canvas.ai.

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises dans tous les secteurs d'activité de repenser les modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation et de maximiser la croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une vaste expertise dans le domaine ainsi que la technologie permettant d'obtenir une différenciation concurrentielle, des expériences clients et des résultats commerciaux supérieurs dans un monde convergent. Grâce à plus de 81 000 entrepreneurs professionnels talentueux dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une entreprise du groupe Larsen & Toubro, résout les difficultés commerciales les plus complexes et assure une transformation adaptée. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site à l'adresse suivante https://www.ltimindtree.com/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.