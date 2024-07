AM Best Sube la Calificación Crediticia de Emisor de Aseguradora General, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha subido la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR de Largo Plazo, por sus siglas en inglés) a “bbb+” (Buena) de “bbb” (Buena) y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) de Aseguradora General, S.A. (AGen) (Guatemala). Adicionalmente, AM Best ha revisado la perspectiva de la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo a estable de positiva. La perspectiva del FSR es estable.

Las calificaciones crediticias (calificaciones) de AGen reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo marginal, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

La mejora del ICR de largo plazo emana del retiro de la baja de calificación de AGen a causa del apalancamiento financiero a nivel de la compañía tenedora, el cual ha disminuido substancialmente con una cobertura de intereses suficiente.

AGen se estableció en 1967 y es la séptima aseguradora más grande que opera en Guatemala. Al cierre de 2023, la compañía reportó USD 81 millones en prima directa, con una participación de mercado del 6.5%. La compañía suscribe una cartera mixta de negocios de vida y no vida, con su prima retenida distribuida entre gastos médicos mayores (59%), vida (16%), automóviles (15%) y el resto, una mezcla de daños diversos. El perfil de negocio de la empresa se evalúa como neutral, respaldado por su importancia dentro de su mercado doméstico, pero limitado por su concentración geográfica y de productos.

El accionista mayoritario de la compañía es una sociedad privada controladora pura, la cual, junto con un grupo de inversionistas adquirió el 51% de participación de la empresa de Assicurazioni Generali S.p.A. en mayo de 2017.

AM Best tiene una perspectiva estable en el mercado de seguros de Guatemala, lo cual refleja la resiliencia de la economía del país y su habilidad para proveer bases sólidas para el crecimiento de las empresas de seguros.

AM Best evalúa la solidez del balance general de AGen en el nivel más fuerte. El programa de reaseguro bien estructurado de la compañía respalda su base de capital al limitar adecuadamente su exposición a eventos catastróficos. En evaluaciones de calificación anteriores, las obligaciones de deuda de la compañía tenedora ejercieron una presión negativa sobre las calificaciones de AGen al limitar su flexibilidad financiera debido a los importantes pagos de dividendos; sin embargo, la deuda ha pasado a niveles más manejables con buenas coberturas de intereses, impulsando la mejora en el ICR de largo plazo. AM Best considera que las prácticas de ERM de AGen son adecuadas, ya que sus capacidades de gestión son suficientes para satisfacer su apetito por el riesgo.

AM Best considera el desempeño operativo de la empresa como marginal. El resultado publicado para 2023 refleja la mejora de la suscripción de la empresa en determinados ramos, aún así, persisten desafíos en algunos de los ramos más competidos. AM Best también reconoce el desarrollo positivo de las líneas de daños de AGen; sin embargo, no ha sido suficiente para generar una tendencia favorable en sus resultados técnicos en consideración a su evaluación de desempeño operativo. Los ingresos netos se han mantenido positivos durante los últimos cinco años, sin embargo los resultados de 2023 fueron menores a los de 2022.

Podrían ocurrir acciones de calificación positivas si el desempeño operativo de la compañía muestra una tendencia favorable debido a mejoras en la calidad de suscripción. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si el perfil comercial de la compañía limita su desempeño operativo en términos de calidad de suscripción y resultados finales.

