teamLab Planets TOKYO erkend door GUINNESS WORLD RECORDS™ als het meest bezochte museum (enkele kunstgroep) ter wereld. Begin 2025 wordt een enorm 'Athletics Forest' nieuw geopend

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--teamLab Planets TOKYO DMM in Toyosu, Tokyo (hierna te noemen teamLab Planets), verwelkomde van 1 april 2023 t/m 31 maart 2024 in totaal 2.504.264 bezoekers. Deze prestatie heeft het erkenning opgeleverd door GUINNESS WORLD RECORDS als het meest bezochte museum (enkele kunstgroep) ter wereld.

Bovendien registreerde teamLab Planets van januari t/m december 2023 (*1) in totaal 2.412.495 bezoekers, Vergeleken met het onderzoek 'The Art Newspaper Visitor Figures 2023' (*2), dat bezoekersaantallen van musea over de hele wereld vergelijkt, overtrof teamLab Planets andere musea met één kunstenaar aanzienlijk, zoals het Van Gogh Museum in Amsterdam (1.686.766 bezoekers) en het Picasso Museum in Barcelona (1.047.094 bezoekers).

teamLab Planets stond ook op de 5e plaats in Google's 'Year in Search 2023' voor de 'Most Popular Museums in the World' (*3), na het Louvre Museum (Parijs), het British Museum (Londen), Musée d'Orsay (Parijs) en het Natural History Museum (Londen).

Deze erkenning markeert de tweede GUINNESS WORLD RECORDS-titel voor een teamLab-museum, na het record van teamLab Borderless uit 2019: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM in Odaiba, Tokyo, dat 2.198.284 bezoekers trok (*4).

ENORM NIEUW GEBIED WORDT BEGIN 2025 GEOPEND

Begin 2025 wordt teamLab Planets aanzienlijk uitgebreid met de toevoeging van grote nieuwe kunstruimtes. Het nieuwe gebied zal de creatieve sportruimte Athletics Forest, het co-creatieve educatieve project Future Park en het Catching and Collecting Forest bevatten. De uitbreiding zal meer dan 10 kunstinstallaties omvatten, wat de teamLab Planets-ervaring aanzienlijk zal verbeteren.

ATHLETICS FOREST

Athletics Forest is een creatieve sportruimte die is gebaseerd op het concept van het begrijpen van de wereld door het lichaam en het driedimensionaal nadenken over de wereld. Mensen dompelen hun hele lichaam onder in de complexe en fysiek uitdagende driedimensionale ruimte van de interactieve wereld.

"Mensen nemen de wereld waar met hun lichaam en denken met hun lichaam. Wanneer je een complexe, driedimensionale wereld met je eigen lichaam verkent, neem je de wereld fysiek driedimensionaal waar en worden je gedachten op hun beurt driedimensionaal. We zijn dit project, Athletics Forest, gestart met de hoop om het driedimensionaal en hoger-dimensionaal denken te verbeteren.

Ruimtelijk bewustzijn zou verband houden met innovatie en creativiteit. Ik ben opgegroeid op het platteland en speelde in de bergen, maar in de huidige maatschappij en scholen is het lichaam stationair geworden. Ik denk dat steden te veel worden omringd door 'platte' informatie zoals boeken, tv en smartphoneschermen. Daarom hebben we een driedimensionale ruimte gecreëerd die buitensporig veel van het fysieke lichaam vraagt. Het is een ruimte waar mensen kunst kunnen waarnemen met hun fysieke lichaam."

- oprichter van teamLab, Toshiyuki Inoko

FUTURE PARK

Future Park is een educatief project gebaseerd op het concept van collaboratieve creatie (co-creatie). Het is een pretpark waar mensen samen met anderen de wereld vrij kunnen creëren.

Een kunstwerk komt tot leven door het proces van mensen die samen met anderen iets creëren. Naarmate mensen blijven co-creëren, evolueert het kunstwerk eindeloos.

CATCHING AND COLLECTING FOREST

Het Catching and Collecting Forest is een nieuwe leerruimte gebaseerd op het concept Catch, Study, Release (Vangen, Studeren, Loslaten), waarin mensen de wereld verkennen met hun lichaam, waarbij ze hun interesses ontdekken en vangen, en deze verbreden op basis van wat ze vangen. Bezoekers verkennen met hun smartphones, leggen verschillende wezens vast, bestuderen deze en maken hun eigen collectieboek.

Wanneer een bezoeker de camera van de smartphone gebruikt om naar een dier te kijken dat in de ruimte beweegt en een studiepijl op het dier in het zicht van de camera schiet, vliegt de pijl uit de telefoon de echte ruimte in. Wanneer de studiepijl het dier bereikt, verdwijnt het uit de ruimte en wordt het toegevoegd aan de eigen smartphonecollectie van de bezoeker. Wanneer een bezoeker een gevangen dier naar een locatie veegt die in de camera van de app te zien is, wordt het dier vrijgelaten en keert het terug naar die locatie.

"Fysiek verkennen met anderen, iets ontdekken en vangen, en dan de kans grijpen om de interesses te verbreden op basis van wat er is gevangen. Dit is wat we van nature hebben gedaan in de lange loop van de menselijke geschiedenis.

Voor de mensheid zijn de handelingen van vangen en verzamelen leuk, leerzaam en onderdeel van het leven."

- oprichter van teamLab, Toshiyuki Inoko

Over teamLab Planets

In de jaarlijkse zoekranglijst 'Year in Search 2023' van Google stond teamLab Planets in de top 5 van 'Most Popular Museums in the World' (*3). Te midden van wereldwijde musea met meer dan een eeuw geschiedenis is teamLab Planets het enige museum uit Japan dat op de lijst staat. Bovendien werd het twee jaar op rij uitgeroepen tot populairste toeristische attractie in Tokyo door 'Ranking of Popular Tourist Attractions Among Foreign Visitors: Tokyo Edition' van Honichi Lab (Visit Japan Lab) (*5), gekozen uit in totaal 2.662 attracties in Tokyo.

Bovendien heeft teamLab Planets internationale erkenning gekregen, waaronder het feit dat het de eerste in Japan was die 'Asia's Leading Tourist Attraction 2023' won bij de World Travel Awards, vaak de Oscars van de reisindustrie genoemd. Concept van teamLab Planets

teamLab Planets Concept

Dompel samen met anderen je hele lichaam onder, neem waar met je lichaam en word één met de wereld

teamLab Planets is een museum waar je door water loopt en een tuin waar je één wordt met de bloemen. Het bestaat uit 4 grootschalige kunstruimtes en 2 tuinen die zijn gecreëerd door het kunstcollectief teamLab.

Mensen lopen op blote voeten en dompelen hun hele lichaam samen met anderen onder in de enorme kunstwerken. De kunstwerken veranderen onder de aanwezigheid van mensen, waardoor de perceptie van grenzen tussen het zelf en de werken vervaagt. Andere mensen creëren ook verandering in de kunstwerken, waardoor de grenzen tussen zichzelf en de werken vervagen en er een continuïteit ontstaat tussen het zelf, de kunst en anderen.

