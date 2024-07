Ikonisys annonce qu’Hospitex International a signé des contrats de distribution en Italie marquant le potentiel de croissance du Groupe

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce aujourd'hui qu’Hospitex International a conclu deux contrats de distribution pour ses produits en Italie, tous deux d’une durée de 4 ans. Le premier contrat concerne la fourniture de kits de cytoinclusion BLOCKfast à Azienda USL Valle d'Aosta (Unité Sanitaire Locale Vallée d'Aoste), et le second prévoit la fourniture de préparation en monocouche pour la cytologie à ASL TO5, à Moncalieri.

En remportant ces appels d'offres publics, Hospitex International confirme de nouveau la qualité et la fiabilité de ses solutions de diagnostic. Les produits proposés ont été sélectionnés pour leurs caractéristiques technologiques uniques, reflétant le progrès significatif réalisé par rapport aux technologies précédentes. Celles-ci ont été attestées par des entités publiques qui reconnaissent l'efficacité et la robustesse des solutions d'Hospitex, confirmant que ses produits sont soumis à des tests exhaustifs et ont été certifiés.

Avec ces nouveaux contrats, Ikonisys et Hospitex renforcent leur position sur le marché des technologies de diagnostic, qui présente un potentiel de croissance important pour le Groupe. La confiance témoignée par les établissements de santé via l'attribution d'appels d'offres publics illustre les perspectives de croissance importantes dans le domaine des solutions de diagnostic avancées. Ce succès permet à Ikonisys de renforcer sa position et de continuer à créer de la valeur à terme pour l’ensemble de ses actionnaires, grâce à des solutions toujours plus innovantes et à sa position de leader dans les diagnostics du cancer.

Pour rappel, BLOCKfast est un kit innovant dédié à la préparation d’inclusions cytologiques par l’utilisation d’une méthode rapide à température ambiante et un remplaçant naturel de la méthode d'inclusion cytologique basée sur le plasma et la thrombine, qui ne peut plus être utilisée en vertu de la législation actuelle sur les produits sanguins.

Le kit BLOCKfast présente de nombreux avantages. Les réactifs utilisés sont ininflammables, ce qui garantit un environnement de travail plus sécurisé. La méthode utilisée permet la préparation simultanée de plusieurs échantillons, ce qui optimise le temps et améliore l'efficacité du processus de diagnostic. La matrice colorée incluse dans le kit facilite l'identification rapide de l'échantillon dans la paraffine et optimise la phase de coupe, garantissant le maintien de la structure cellulaire. En outre, BLOCKfast est conçu pour les analyses morphologiques, immunohistocytochimiques et moléculaires, offrant ainsi une solution complète pour les différents besoins en diagnostic.

L'obtention de ces deux contrats avec Azienda USL Valle d'Aosta et ASL TO5 renforce non seulement le positionnement d'Hospitex sur son marché, mais représente également un gage de confiance à haut niveau, attestant que les technologies proposées répondent aux normes strictes en matière de qualité et de performance, plus particulièrement par des institutions de santé réputées opérant dans des régions où les besoins en diagnostic sont complexes et stratégiques.

Mario Crovetto, Directeur Général d'Ikonisys, et Alessandro Nosei, Directeur des opérations d'Hospitex, ont commenté : « Nous sommes fiers d'avoir été choisis par des entités locales, ce qui confirme l'efficacité de nos solutions de diagnostic en oncologie. Notre engagement est d’autant plus motivé que dans ces circonstances, car nous réussissons à améliorer et à affiner les diagnostics oncologiques. Les récentes récompenses, en particulier celles décernées par des organismes publics et de santé, démontrent que nos technologies sont appréciées et reconnues pour leur fiabilité et leur caractère innovant. Forts de ces réalisations, nous souhaitons positionner nos futures entités fusionnées à l’avant-garde du diagnostic en oncologie. »

Ikonisys et Hospitex s'engagent à poursuivre leurs efforts en innovation afin d'élargir leur offre et de pénétrer de nouveaux marchés. La stratégie future comprend des investissements en recherche et développement, des collaborations stratégiques et l'expansion du réseau de distribution afin de saisir les opportunités au sein des marchés émergents.

À propos d’Hospitex International

Hospitex International est le premier fournisseur mondial de mélanges cytologiques standardisés en monocouche. Avec CYTOfast, elle a réinventé le diagnostic cytologique. Hospitex propose une gamme complète de solutions intégrées visant à rationaliser les processus de diagnostic en cytologie. La pénurie mondiale d'expertise en pathologie nécessite des outils et des technologies qui permettent d'assurer la sécurité du diagnostic, l'efficacité et le renforcement des capacités. Dans ce domaine, Hospitex est reconnu comme l'acteur de référence en matière de diagnostic de précision en cytologie.

Pour plus d’informations : https://www.hospitex.com/en/

À propos d’Ikonisys

Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie) spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, commercialisées en Europe et marquées CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).

Plus d'informations sur www.Ikonisys.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.