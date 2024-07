Index Ventures anuncia US$ 2,3 bilhões em novos fundos em um ponto de inflexão histórico para startups

SAN FRANCISCO (EUA), NOVA YORK (EUA) e LONDRES (REINO UNIDO)--(BUSINESS WIRE)--Index Ventures, uma empresa com liderança global em capital de risco, anunciou hoje US$ 2,3 bilhões em novos fundos para estabelecer relacionamentos com empreendedores excepcionais que estão criando negócios transformadores e que definem categorias. Combinado com seu capital semente Origin, de US$ 300 milhões, a Index está investindo US$ 2,6 bilhões em capital para apoiar os fundadores desde o início até a entrada na bolsa de valores. Com isso, o total de capital levantado pela Index desde sua fundação chega a US$ 15 bilhões.

A arrecadação de fundos da empresa ocorre em um momento crucial para o ecossistema global de startups. A ascensão de tecnologias transformadoras, como a IA, o surgimento de manuais testados e aprovados para empresas em hipercrescimento e a massa crítica de talentos mundiais com experiência estão se alimentando e acelerando uns aos outros. O resultado é que os empreendedores estão em um ponto de inflexão histórico no qual têm oportunidades sem precedentes de criar novos negócios que definem categorias.

A IA abre setores totalmente novos para investimentos de capital de risco

"Embora a tecnologia tenha transformado nossa vida cotidiana, a realidade é que ela ainda tem muito a avançar", disse Shardul Shah, sócio da Index Ventures. "A IA, por si só, revolucionará praticamente todos os setores da economia e abrirá indústrias inteiras para empreendimentos que permaneceram praticamente intactos. Enquanto isso, centenas de milhares de pessoas trabalham em startups de hipercrescimento no mundo todo e podem transferir essas lições para a próxima geração de empresas. Estamos empolgados com as oportunidades únicas que este momento histórico apresenta e entusiasmados com a parceria com os fundadores para resolver os problemas mais complicados e consequentes do mundo”.

Uma equipe global: de SF a NY, de Londres a Tel Aviv

Com seu novo fundo de risco de US$ 800 milhões e seu fundo de crescimento de US$ 1,5 bilhão, a Index está posicionada para ser a melhor parceira de longo prazo para os empreendedores que estão construindo essa nova base, onde quer que estejam no mundo. A Index tem uma importante presença de São Francisco (EUA) a Tel Aviv (Israel), abrangendo 10 fusos horários e 24 dos 30 ecossistemas mais vibrantes do planeta. Estabelecida na costa oeste dos EUA com um portfólio que inclui Figma, Discord, Notion e Roblox, a Index intensificou sua presença no país com um novo escritório em Nova York. Isso significa que ela pode traçar parcerias estreitas com líderes de categoria como a Datadog, bem como com startups como a Wiz e a DataSnipper, usando NY como uma ponte para ajudá-las a expandir da Europa e de Israel para os EUA. A Index continuou fortalecendo sua liderança nos EUA ao acolher o ex-executivo da Airbnb Vlad Loktev no escritório de São Francisco, uma pessoa que foi fundamental para impulsionar o crescimento e a estratégia de produtos da Airbnb durante mais de uma década na empresa.

Três décadas de investimentos: 108 unicórnios, 57 OPIs, 200 mil empregos

A Index tem uma história de quase três décadas de identificação, incentivo e parceria com fundadores visionários. A maioria dessas parcerias começa no início da vida de uma empresa, no “seed” e na Série A. A Index investiu em 109 empresas que atingiram uma avaliação de US$ 1 bilhão, 23 que ultrapassaram uma avaliação de US$ 10 bilhões e 57 que se tornaram de capital aberto. As empresas do portfólio da Index criaram 200 mil empregos até o momento e estão no caminho certo para contratar mais 20 mil nos próximos 12 meses. Os destaques recentes do portfólio do Índice incluem:

Wiz , a empresa de segurança na nuvem na qual a Index foi uma das primeiras investidoras, cresceu até 100 vezes seu valor em 18 meses – tornando-se a empresa mais rápida a atingir uma receita recorrente anual (ARR) de US$ 100 milhões nesse período. A Wiz já alcançou mais de US$ 350 milhões em ARR e atende a mais de 40% das empresas da Fortune 100;

, a empresa de segurança na nuvem na qual a Index foi uma das primeiras investidoras, cresceu até 100 vezes seu valor em 18 meses – tornando-se a empresa mais rápida a atingir uma receita recorrente anual (ARR) de US$ 100 milhões nesse período. A Wiz já alcançou mais de US$ 350 milhões em ARR e atende a mais de 40% das empresas da Fortune 100; Scale AI arrecadou recentemente US$ 1 bilhão e dobrou sua avaliação para US$ 14 bilhões, e sua base de dados alimenta quase todos os principais modelos de linguagem de grande porte;

arrecadou recentemente US$ 1 bilhão e dobrou sua avaliação para US$ 14 bilhões, e sua base de dados alimenta quase todos os principais modelos de linguagem de grande porte; DeepL , a empresa de IA de idiomas, está transformando o setor, que deverá crescer para US$ 95,3 bilhões até 2028. A Index liderou o aumento de US$ 300 milhões da DeepL em uma avaliação de US$ 2 bilhões no início deste ano;

, a empresa de IA de idiomas, está transformando o setor, que deverá crescer para US$ 95,3 bilhões até 2028. A Index liderou o aumento de US$ 300 milhões da DeepL em uma avaliação de US$ 2 bilhões no início deste ano; Revolut, a plataforma financeira completa, anunciou receitas superiores a US$ 2,2 bilhões para 2023, com lucros recordes antes dos impostos de US$ 545 milhões e 45 milhões de clientes no mundo inteiro.

Quando os fundadores da Index são bem-sucedidos, eles geram retornos extraordinários para os parceiros limitados da empresa, que incluem fundações sem fins lucrativos, fundos patrimoniais educacionais, instituições de saúde e pesquisa e outras organizações voltadas para o impacto.

Sobre a Index Ventures

A Index Ventures é uma empresa mundial de capital de risco que apoia empreendedores excepcionais. Ajudamos os fundadores a transformarem suas ideias ousadas em negócios globais e, por meio das empresas que constroem, causarem um impacto duradouro e positivo no mundo ao nosso redor. As empresas apoiadas pela Index contam com o suporte de uma equipe experiente de investidores, estrategistas e uma extensa rede internacional formada ao longo de três décadas de investimentos em startups. Trabalhando lado a lado durante a jornada de expansão, estabelecemos relacionamentos profundos e duradouros com os fundadores e suas equipes em vários setores e regiões geográficas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.