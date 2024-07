Clariant choisit FourKites pour améliorer l’efficacité, le temps de réponse et la satisfaction de la clientèle

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Fournisseur leader de visibilité de la chaîne d’approvisionnement, FourKites annonce aujourd’hui qu’il a été choisi par Clariant, une société de produits chimiques spécialisés axée sur le développement durable, pour fournir une visibilité complète de la chaîne d’approvisionnement pour ses expéditions maritimes. Six semaines seulement après la mise en œuvre de FourKites, Clariant a atteint le pourcentage de suivi le plus élevé de son histoire pour les expéditions internationales, ouvrant la voie à un retour sur investissement rapide, à une harmonisation des opérations et à une amélioration de la satisfaction des clients.

Clariant s’appuie sur la plateforme FourKites® pour obtenir une visibilité sur ses expéditions maritimes par le biais d’une plateforme unifiée et connectée. FourKites sera utilisé par toutes les parties prenantes internes de Clariant dans toutes les unités commerciales, ainsi que par ses clients. Cette solution globale fournira des alertes et des mises à jour critiques, ainsi que des estimations de l’heure d’arrivée (ETA) dynamiques et prédictives tout au long du transit. Cela aidera Clariant à atténuer les perturbations, à réduire le travail manuel et à améliorer la satisfaction des clients.

« FourKites était la solution privilégiée qui pouvait nous aider à obtenir une visibilité en temps réel sur nos expéditions maritimes et à améliorer le service pour les clients », déclare Yannick Jehli, responsable des services de solutions logistiques globales chez Clariant. « Les ETA très précises nous permettent de fournir automatiquement à tous nos partenaires mondiaux les données de suivi dont ils ont besoin, exactement quand ils en ont besoin, sans avoir à se soucier de systèmes multiples et d’un suivi manuel inefficace. Cela améliorera non seulement l’expérience de nos clients, mais nous aidera aussi à nous démarquer de nos concurrents. »

Clariant, dont le siège est en Suisse, est un leader mondial dans le domaine des produits chimiques spécialisés, dont le but est de travailler en étroite collaboration avec ses clients pour avoir un impact significatif, ainsi que de mener la transition vers le développement durable. Elle prévoit de suivre toutes ses expéditions maritimes à l’échelle mondiale grâce à FourKites.

« L’équipe de Clariant nous a dit qu’elle souhaitait passer d’une approche réactive à une approche dynamique et proactive pour prévoir et prévenir les perturbations de ses expéditions », déclare Marc Boileau, directeur général EMEA et APAC chez FourKites. « FourKites intégrera toutes les informations de suivi maritime de Clariant au sein d’une plateforme centralisée, ce qui en facilitera l’accès pour tous les utilisateurs. L’entreprise gagnera ainsi un temps précieux et économisera des ressources tout en réduisant ses frais généraux.

« Les indicateurs clés de performance et les analyses de FourKites joueront un rôle crucial dans la gestion de notre chaîne d’approvisionnement mondiale », poursuit Yannick Jehli. « Le fait de pouvoir suivre des éléments tels que des mesures OTIF et les performances des transporteurs nous aidera à repérer rapidement les domaines d’amélioration et donc à renforcer le service à la clientèle et l’efficacité dans l’ensemble de nos opérations mondiales. Nous nous réjouissons à l’idée d’un long et fructueux partenariat. »

À propos de FourKites

FourKites®, la principale plateforme mondiale de visibilité de la chaîne d’approvisionnement, étend la visibilité outre le transport vers les chantiers, entrepôts, magasins et au-delà. En suivant plus de 3,2 millions d’expéditions par jour parmi le trafic routier, ferroviaire, maritime, aérien, des colis et sur le dernier kilomètre, et atteignant plus de 200 pays et territoires, FourKites combine des données en temps réel et un apprentissage automatique puissant pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d’approvisionnement de bout en bout. Plus de 1 500 des marques les plus reconnues au monde, dont 9 des 10 premières CPG et 18 des 20 premières entreprises agroalimentaires, font confiance à FourKites pour transformer leur activité et créer des chaînes d’approvisionnement plus agiles, efficaces et durables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.fourkites.com/.

