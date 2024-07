Index Ventures annonce 2,3 milliards de dollars de nouveaux fonds à un point d’inflexion historique pour les startups

SAN FRANCISCO et NEW YORK et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Index Ventures, l’une des principales sociétés mondiales de capital-risque, a annoncé aujourd’hui l’octroi de 2,3 milliards de dollars de nouveaux fonds pour nouer des relations avec des entrepreneurs exceptionnels qui créent des entreprises transformatrices définissant de nouvelles industries. Combiné au fonds d’amorçage Origin existant de 300 millions de dollars, Index déploie 2,6 milliards de dollars de capital pour soutenir les fondateurs de l’amorçage à l’introduction en bourse. Cela porte à 15 milliards de dollars le total des capitaux levés par Index depuis sa création.

Cette levée de fonds intervient à un moment charnière pour l’écosystème mondial des startups. L’essor de technologies transformatrices telles que l’IA, l’émergence de modèles éprouvés pour les entreprises en hypercroissance et la masse critique de talents mondiaux expérimentés s’alimentent et s’accélèrent mutuellement. Il en résulte que les entrepreneurs se trouvent à un point d’inflexion historique qui leur offre des possibilités sans précédent de créer des entreprises définissant de nouvelles industries.

L’IA ouvre des secteurs entièrement nouveaux à l’investissement en capital-risque

« Même si la technologie a transformé notre vie quotidienne, la réalité est qu’elle a encore beaucoup de chemin à parcourir », déclare Shardul Shah, partenaire chez Index Ventures. « L’IA à elle seule va révolutionner pratiquement tous les secteurs de l’économie et ouvrir à l’entreprise des industries entières qui n’ont pratiquement pas été touchées. Entretemps, des centaines de milliers de personnes ont travaillé dans des startups à forte croissance dans le monde entier et peuvent transmettre ces enseignements à la prochaine génération d’entreprises. Nous sommes stimulés par les opportunités uniques que présente ce moment historique et nous sommes impatients de nous associer à des fondateurs pour résoudre les problèmes les plus délicats et les plus importants du monde. »

Une équipe mondiale : de San Francisco à New York, de Londres à Tel Aviv

Avec son nouveau fonds de capital-risque de 800 millions de dollars et son fonds de croissance de 1,5 milliard de dollars, Index est en mesure d’être le meilleur partenaire à long terme des entrepreneurs qui s’appuient sur ces nouvelles fondations, où qu’ils se trouvent dans le monde. Index a une présence significative de San Francisco à l’ouest à Tel Aviv à l’est, couvrant ainsi dix fuseaux horaires et 24 des 30 écosystèmes les plus dynamiques du monde. Établi sur la côte ouest avec un portefeuille comprenant Figma, Discord, Notion et Roblox, Index a renforcé sa présence aux États-Unis avec un nouveau bureau à New York. Cela signifie qu’elle peut travailler en étroite collaboration avec des leaders de la catégorie comme Datadog, ainsi qu’avec des startups comme Wiz et DataSnipper, en utilisant New York comme une passerelle pour les aider à se développer à partir de l’Europe et d’Israël à travers les États-Unis. Index a continué à renforcer son leadership aux États-Unis en accueillant Vlad Loktev, ancien cadre d’Airbnb, dans son bureau de San Francisco, qui a joué un rôle déterminant dans la croissance et la stratégie produit d’Airbnb pendant plus d’une décennie.

Trois décennies d’investissement : 108 licornes, 57 introductions en bourse, 200 000 emplois

Depuis près de trente ans, Index identifie des fondateurs visionnaires, les soutient et établit des partenariats avec eux. La plupart de ces partenariats commencent tôt dans la vie d’une entreprise, au stade de l’amorçage et du financement de série A. Index a investi dans 109 entreprises ayant atteint une valorisation d’un milliard de dollars, 23 ayant dépassé une valorisation de 10 milliards de dollars et 57 devenues des sociétés cotées en bourse. Les entreprises du portefeuille Index ont créé 200 000 emplois jusqu’à présent et sont en passe d’en embaucher 20 000 de plus au cours des 12 prochains mois. Quelques faits marquants récents du portefeuille d’Index :

Wiz , société de sécurité informatique dans laquelle Index était un investisseur de la première heure, a vu sa valeur multipliée par 100 en l’espace de 18 mois, devenant ainsi l’entreprise la plus rapide à atteindre 100 millions de dollars de chiffre d’affaires dans ce laps de temps. Wiz a maintenant atteint un chiffre d’affaires de plus de 350 millions de dollars et dessert plus de 40 % des entreprises du classement Fortune 100 ;

, société de sécurité informatique dans laquelle Index était un investisseur de la première heure, a vu sa valeur multipliée par 100 en l’espace de 18 mois, devenant ainsi l’entreprise la plus rapide à atteindre 100 millions de dollars de chiffre d’affaires dans ce laps de temps. Wiz a maintenant atteint un chiffre d’affaires de plus de 350 millions de dollars et dessert plus de 40 % des entreprises du classement Fortune 100 ; Scale AI a récemment levé 1 milliard de dollars et doublé son évaluation à 14 milliards de dollars, et sa fonderie de données alimente presque tous les grands modèles de langage ;

a récemment levé 1 milliard de dollars et doublé son évaluation à 14 milliards de dollars, et sa fonderie de données alimente presque tous les grands modèles de langage ; DeepL , entreprise d’IA linguistique, transforme l’industrie du langage, qui devrait atteindre 95,3 milliards de dollars d’ici 2028. Index a dirigé la levée de fonds de 300 millions de dollars de DeepL à une valorisation de 2 milliards de dollars au début de cette année ;

entreprise d’IA linguistique, transforme l’industrie du langage, qui devrait atteindre 95,3 milliards de dollars d’ici 2028. Index a dirigé la levée de fonds de 300 millions de dollars de DeepL à une valorisation de 2 milliards de dollars au début de cette année ; Revolut, plateforme financière tout-en-un, a annoncé des revenus supérieurs à 2,2 milliards de dollars pour 2023, avec un bénéfice avant impôt record de 545 millions de dollars et 45 millions de clients dans le monde

Lorsque les fondateurs d’Index réussissent, ils génèrent des rendements exceptionnels pour les commanditaires de la société, qui incluent des fondations à but non lucratif, des fonds de dotation éducatifs, des établissements de santé et de recherche, ainsi que d’autres organisations axées sur l’impact.

A propos d'Index Ventures

Index Ventures est une société mondiale de capital-risque qui soutient des entrepreneurs exceptionnels. Nous aidons les fondateurs à transformer leurs idées audacieuses en entreprises mondiales et, grâce aux sociétés qu’ils créent, à avoir un impact durable et positif sur le monde qui nous entoure. Les entreprises soutenues par Index bénéficient de l’appui d’une équipe expérimentée d’investisseurs, de stratèges et d’un vaste réseau mondial fondé sur trois décennies d’investissement dans les startups. En travaillant côte à côte tout au long du parcours de mise à l’échelle, nous forgeons des relations profondes et durables avec les fondateurs et leurs équipes dans de nombreux secteurs d’activité et zones géographiques.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.