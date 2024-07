ADOCIA annonce que Tonghua Dongbao met fin à un des deux programmes en partenariat : BioChaperone® Combo

LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, annonce aujourd'hui qu'elle a été notifiée par courrier en date du 8 juillet 2024 par Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. (SHA : 600867) sa décision de mettre fin à l'accord de licence1 qu’Adocia et Tonghua Dongbao ont conclu le 26 avril 2018 pour la combinaison d'insuline basale et d’insuline rapide d’Adocia, connue sous le nom de BioChaperone® (BC) Combo, pour le traitement des personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2.

En conséquence de cette décision et conformément aux termes de ce contrat, Adocia reprend sans frais la pleine propriété des droits qui avaient été licenciés à Tonghua Dongbao pour la Chine et d'autres territoires d'Asie et du Moyen-Orient2.

Le 23 octobre 20233, Adocia annonçait les résultats positifs de trois essais cliniques sur BioChaperone® Combo (CT046, CT047, CT048).

L’accord existant sur BioChaperone® Lispro, le second actif licencié à Tonghua Dongbao, reste en vigueur.

« Nous sommes déçus par la décision de Tonghua Dongbao de mettre fin à la collaboration sur BC Combo, mais nous respectons leur décision compte tenu de la concurrence intense avec les biosimilaires à laquelle font face les combinaisons fixes d'insulines", a déclaré Olivier Soula, Directeur Général d'Adocia. « Tonghua Dongbao reste un partenaire solide, comme le démontre notre collaboration sur BC Lispro. Par ailleurs, cette décision n'affecte pas notre capacité à mener à bien nos autres programmes et discussions en cours. »

"Cette décision a été prise au regard de l'ensemble de notre portefeuille, nous permettant de prioriser d'autres projets bénéficiant de conditions de marché plus favorables", a déclaré Jiahong Li, Président de Tonghua Dongbao. "Aussi, Adocia reste un partenaire stratégique majeur pour nous, et BC Lispro, pour lequel nous terminons actuellement nos essais de phase 3 occupe une place importante dans notre portefeuille de produits."

Impacts financiers

Lors de la signature de l’accord de licence le 26 avril 2018, Adocia a reçu un paiement initial, non-remboursable, de 40 millions de dollars. Un paiement d’étape de 10 millions de dollars était attendu en 2024, suite au démarrage de la phase 3 du programme BioChaperone® Combo.

La décision de Tonghua Dongbao de mettre fin au projet BioChaperone® Combo n’a pas d’impact sur l’horizon de trésorerie communiqué le 14 mai 20244, maintenu au troisième trimestre 2025, dans la mesure où les revenus potentiels issus de partenariats existants ou futurs n’étaient pas pris en compte.

A propos de Tonghua Dongbao

Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd, est une société pharmaceutique de la province de Jilin, en Chine, spécialisée dans la R&D, la fabrication et la commercialisation d'insulines ainsi que d'autres produits de traitement du diabète. Actuellement, Tonghua Dongbao emploie plus de 3 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires d'environ 400 millions de dollars. Elle est cotée à la Bourse de Shanghai depuis 1994, avec une capitalisation boursière de 3 milliards de dollars.

BioChaperone® Lispro, dont la licence a été accordée à Tonghua Dongbao en 2018, prévoit encore des paiements d’étapes totalisant 30 millions de dollars, dont 10 millions de dollars dus lors de la dernière visite du dernier patient de la phase 3, ainsi que des redevances à deux chiffres.

A propos d’Adocia

Adocia est une société de biotechnologie spécialisée dans la découverte et le développement de solutions thérapeutiques dans le domaine des maladies métaboliques, principalement le diabète et l’obésité.

La société dispose d’un large portefeuille de candidats-médicaments issus de quatre plateformes technologiques propriétaires : 1) Une technologie, BioChaperone®, pour le développement d’insulines de nouvelle génération et de combinaisons associant différentes hormones ; 2) AdOral®, une technologie de délivrance orale de peptides ; 3) AdoShell®, un biomatériau synthétique immunoprotecteur pour la greffe de cellules, avec une première application aux cellules pancréatiques et 4) AdoGel®, pour la libération longue durée d’agents thérapeutiques.

Adocia détient plus de 25 familles de brevets. Installée à Lyon, l’entreprise compte environ 80 collaborateurs. Adocia est une société cotée sur le marché Euronext™ Paris (Euronext : ADOC ; ISIN : FR0011184241).

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Adocia et à ses activités. Adocia estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document d’enregistrement universel d’Adocia déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 29 avril 2024 et disponible sur le site Internet d’Adocia (www.adocia.com) et notamment aux incertitudes inhérentes au besoin en fonds de roulement à court ou moyen terme d’Adocia, à la recherche et développement, aux futures données cliniques et analyses et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Adocia est présente qui pourraient impacter les besoins de financement à court terme de la Société et à sa capacité de lever des fonds supplémentaires.

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Adocia ou qu’Adocia ne considère pas comme significatifs à cette date.

La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d’Adocia diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions d’Adocia dans un quelconque pays.

____________________________

1 Communiqué de Presse, 26 avril 2018, Adocia et Tonghua Dongbao annoncent une alliance stratégique sur BioChaperone® Combo et BioChaperone® Lispro en Chine

2 Droits exclusifs de développement, production et commercialisation en République populaire de Chine, région administrative spéciale de Hong Kong, région de Taïwan et région administrative spéciale de Macao, Mongolie, République populaire démocratique de Corée, Philippines, Viêt Nam, Laos, Cambodge, Myanmar, Thaïlande, Malaisie, Brunei, Singapour, Indonésie, Timor-Oriental, Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Ouzbékistan et Turkménistan, Bangladesh, Inde, Pakistan, Palestine, Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar, Koweït et Émirats Arabes Unis.

3 Communiqué de presse, 23 octobre 2023, ADOCIA et son partenaire Tonghua Dongbao annoncent les résultats positifs de trois essais cliniques sur BioChaperone® Combo

4 Communiqué de presse, 14 mai 2024, ADOCIA publie ses résultats financiers du premier trimestre 2024 et fait le point sur ses activités