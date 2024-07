Rubicon Carbon entre en partenariat avec le champion de Formule E, Lucas di Grassi, pour compenser son empreinte carbone

MARINA DEL REY, Californie et MONACO--(BUSINESS WIRE)--Rubicon Carbon, une société de gestion de crédits carbone, annonce ce jour un nouveau partenariat avec Lucas di Grassi, champion de Formule E et pilote d'ABT CUPRA, pour l’achat de crédits carbone sur la plateforme de l’entreprise. Di Grassi est le premier pilote de Formule E à compenser son empreinte carbone en investissant personnellement dans des crédits carbone.

Di Grassi a mis sur pied son propre Rubicon Carbon Tonne (RCT), un portefeuille diversifié et activement géré de crédits carbone qui comprend des projets d’absorption de carbone, d’évitement basé sur la nature et d’évitement industriel. Grâce aux RCT, les acheteurs réduisent les risques et augmentent l'optionnalité et la certitude des prix.

« Nous sommes ravis de soutenir Lucas et la Formule E, qui partagent nos valeurs dans la construction d'un avenir sobre en carbone », déclare Tom Montag, CEO, Rubicon Carbon. « Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans notre mission d’innover et de jouer un rôle central dans la lutte contre le changement climatique, et nous nous réjouissons à la perspective d’accompagner Lucas sur la voie de la décarbonation des industries de la mobilité et de la course automobile. »

Pour célébrer ce partenariat, la voiture et le casque de di Grassi ont fièrement arboré les logos Rubicon Carbon lors du Hankook Portland E-Prix du mois dernier à Portland, dans l’Oregon. La collaboration entre Rubicon Carbon et di Grassi illustre le potentiel des partenariats sportifs pour stimuler une évolution environnementale positive.

En tant que militant de la technologie de la mobilité et premier pilote de Formule E à se distancer publiquement des industries qui ne donnent pas la priorité à la durabilité, di Grassi a créé un précédent sur la façon de défendre la responsabilité environnementale en tant qu'athlète professionnel.

S'exprimant sur le partenariat, di Grassi déclare : « Je suis fier d'être le premier pilote à compenser tout le carbone qu'il a émis en voyageant dans le monde entier depuis ma première course de Formule E à Pékin. Travailler avec Tom Montag (CEO de Rubicon Carbon) et toute son équipe est le partenariat parfait pour moi, car Rubicon Carbon est la société de gestion de crédit carbone la plus qualifiée et la plus éprouvée au monde. Conformément aux valeurs et aux objectifs de la Formule E, je conduis une voiture électrique et j'ai adapté mon style de vie. Néanmoins, l'évitement et l'élimination par crédit carbone sont la seule façon de pratiquer le sport que nous aimons et d'être responsables de notre environnement en même temps. Je serais ravi que de nombreux autres athlètes, pas seulement en Formule E, envisagent de suivre cette voie. »

Ce partenariat fait suite aux récents investissements de Rubicon dans des projets de carbone à travers le monde, notamment un projet de restauration des écosystèmes à grande échelle au Panama en partenariat avec Ponterra, Microsoft et Carbon Streaming, un projet de restauration de plus de 250 000 acres en Afrique du Sud dirigé par Imperative et une collaboration avec YvY Capital pour accroître les investissements de décarbonisation au Brésil.

À propos de Lucas di Grassi :

Lucas di Grassi est l'un des membres fondateurs de la Formule E, a participé à toutes les courses et est le pilote avec le plus de podiums. Il a été vainqueur de la toute première course à Pékin en 2014, Champion 2016/2017 et Champion des écuries 2017/2018. En plus de son rôle de pilote ABT CUPRA, Lucas di Grassi est un entrepreneur pour l'innovation, la durabilité et la mobilité électrique. En tant que cofondateur de Zero Summit, il organise des panels technologiques et commerciaux pour un avenir zéro carbone dans de nombreux pays du monde. Depuis 2018, Lucas di Grassi est un ambassadeur officiel des Nations Unies pour la qualité de l'air. Lucas di Grassi vit à Monaco avec sa femme Bianca, son fils Leonardo et sa fille Beatriz.

À propos de la Formule E :

Premier championnat du monde FIA entièrement électrique au monde et seul sport certifié zéro émission nette depuis sa création, le championnat du monde de Formule E ABB FIA propose des courses spectaculaires au cœur de certaines des villes les plus emblématiques du monde en fournissant une plateforme de sport automobile d’élite aux principaux constructeurs automobiles pour accélérer l’innovation en matière de véhicules électriques. Le réseau d'écuries, de fabricants, de partenaires, de diffuseurs et de villes hôtes de la Formule E est uni par une passion pour le sport et la conviction de sa capacité à accélérer le progrès humain durable et créer un avenir meilleur pour les gens et la planète.

À propos de Rubicon Carbon :

Rubicon Carbon est une société de gestion de crédit carbone qui s’associe aux plus grandes entreprises du monde pour les aider à atteindre leurs objectifs de durabilité tout en favorisant la décarbonation mondiale. Soutenu par TPG Rise Climate et dirigé par ses directeurs financier, technologique et climatologique, Rubicon Carbon fournit des solutions innovantes de crédit carbone aux entreprises mondiales tout en permettant des projets de décarbonisation à grande échelle, le tout s'appuyant sur une diligence scientifique interne rigoureuse. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.rubiconcarbon.com.

