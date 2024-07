Rubicon Carbon realiza parceria com o campeão da Fórmula E, Lucas di Grassi, para compensar sua pegada de carbono

MARINA DEL REY, Califórnia e MÔNACO--(BUSINESS WIRE)--A Rubicon Carbon, uma empresa de gestão de créditos de carbono, anunciou hoje uma nova parceria com o campeão de Fórmula E e piloto da ABT CUPRA, Lucas di Grassi, para a aquisição de créditos de carbono utilizando a plataforma da empresa. Di Grassi é o primeiro piloto da Fórmula E a compensar sua pegada de carbono investindo pessoalmente em créditos de carbono.

Di Grassi construiu seu próprio Rubicon Carbon Tonne (RCT), um portfólio diversificado e gerenciado ativamente de créditos de carbono que inclui projetos de remoção de carbono, prevenção baseada na natureza e de prevenção industrial. Por meio dos RCTs, os compradores reduzem o risco e aumentam a opcionalidade e a certeza do preço.

"Estamos muito entusiasmados em apoiar o Lucas e a Fórmula E, que compartilham os nossos valores na construção de um futuro de baixo carbono", disse Tom Montag, CEO da Rubicon Carbon. "Esta parceria está em perfeita conformidade com a nossa missão de inovar e liderar a luta contra as mudanças climáticas e esperamos ajudar Lucas em sua trajetória rumo à descarbonização das indústrias de mobilidade e corrida.”

Para comemorar a parceria, o carro e o capacete de di Grassi orgulhosamente exibiram os logotipos da Rubicon Carbon no Hankook Portland E-Prix do mês passado em Portland, Oregon. A colaboração entre a Rubicon Carbon e di Grassi exemplifica o potencial das parcerias esportivas para promover mudanças ambientais positivas.

Como um ativista na tecnologia da mobilidade e piloto da Fórmula E a romper publicamente os laços com indústrias que não priorizam a sustentabilidade, di Grassi estabeleceu um precedente sobre como defender a responsabilidade ambiental como um atleta profissional.

Ao falar sobre a parceria, di Grassi observou: “Tenho muito orgulho de ser o primeiro piloto a compensar todo o carbono que emiti viajando ao redor do mundo desde a minha primeira corrida de Fórmula E em Pequim. Trabalhar com Tom Montag (CEO da Rubicon Carbon) e toda a sua equipe é a parceria perfeita para mim, já que a Rubicon Carbon é a empresa de gestão de créditos de carbono mais qualificada e confiável do mundo. Em conformidade com os valores e objetivos da Fórmula E, eu dirijo um carro elétrico e adaptei meu estilo de vida. Mas, mesmo assim, evitar e eliminar o carbono de maneira confiável é a única maneira de praticar o esporte que amamos e, ao mesmo tempo, sermos responsáveis ​​pelo meio ambiente. Ficaria muito feliz se muitos outros atletas, não apenas na Fórmula E, considerassem o mesmo caminho”.

Esta parceria vem após os recentes investimentos da Rubicon em projetos de carbono em todo o mundo, incluindo um projeto de restauração de ecossistema em grande escala no Panamá em parceria com a Ponterra, Microsoft e Carbon Streaming, um projeto de restauração de mais de 250 mil acres na África do Sul, liderado pela Imperative, e uma colaboração com a YvY Capital para ampliar os investimentos em carbono no Brasil.

Sobre Lucas di Grassi:

Lucas di Grassi é um membro fundador da Fórmula E, que competiu em todas as corridas até agora, e é o piloto de maior sucesso no grid em termos de pódios. Foi vencedor da primeira corrida em Pequim 2014, campeão em 2016/2017 e campeão por equipes em 2017/2018. Além da função de piloto da ABT CUPRA, Lucas di Grassi é um empreendedor no campo da inovação, sustentabilidade e mobilidade elétrica. Como cofundador do Zero Summit, organiza painéis de tecnologia e negócios para um futuro com zero carbono em muitos países ao redor do mundo. Desde 2018, Lucas di Grassi é embaixador oficial das Nações Unidas para o Ar Limpo. Lucas di Grassi mora em Mônaco com sua esposa Bianca, seu filho Leonardo e sua filha Beatriz.

Sobre a Fórmula E:

Como o primeiro Campeonato Mundial da FIA totalmente elétrico e o único esporte com certificação líquida zero de carbono desde o início, o Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA leva corridas dramáticas ao coração de algumas das cidades mais icônicas do mundo, fornecendo uma plataforma de automobilismo de elite para os principais fabricantes automotivos do mundo acelerarem a inovação em veículos elétricos. A rede de equipes, fabricantes, parceiros, emissoras e cidades-sede da Fórmula E estão unidas pela paixão pelo esporte e pela crença no seu potencial para acelerar o progresso humano sustentável e criar um futuro melhor para as pessoas e para o planeta.

Sobre a Rubicon Carbon:

A Rubicon Carbon é uma empresa de gestão de créditos de carbono que realiza parcerias com as maiores empresas do mundo para atingir seus objetivos de sustentabilidade, ao mesmo tempo que promove a descarbonização global. Com o apoio da TPG Rise Climate e com a liderança de altos executivos das áreas financeira, de tecnologia e de ciência climática, a Rubicon Carbon oferece soluções inovadoras de crédito de carbono às empresas globais, desbloqueando projetos de descarbonização em escala, todos apoiados por rigorosa diligência científica interna. Para mais informações, acesse www.rubiconcarbon.com.

